Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.
"Це особисте висловлювання міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - зазначив Вронський.
Більше інформації на порталі Антикор:
Особисте висловлювання ((
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Додано: Вів 03 вер, 2024 08:19
Дніще сучасного світу
Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про необхідність збивати російські ракети в небі над Україною є його особистим висловлюванням, а не офіційною позицією уряду.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.
"Це особисте висловлювання міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - зазначив Вронський.
Більше інформації на порталі Антикор:
Особисте висловлювання ((
Додано: Вів 03 вер, 2024 08:27
Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
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*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:00
СРСР переміг тому що ленд-лиз від західних союзників давався з розрахунку на перемогу, а не як зараз - щоб війна просто тривала.
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:05
обычное дело, когда государство перекладывает свои обязанности на плечи простых работяг. Водителю автобуса нужно зарабатывать деньги, чтобы питаться и возможно кормить свою семью, ему деньги с неба не падают, а государство пусть перечисляет каждый месяц женщине на карты сумму на проезд. Как же я ненавижу это государство лицемеров, когда наобещают кучу льгот, а потом бросают людей один на один с их проблемами.
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:05
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:08
Честно говоря все эти "льготы" давно пора отправлять в утиль, тем более, что государство перевозчикам не компенсирует ни копейки. Такой себе налог "чтобы не трогали" выходит. К тому же мама погибшего бойца получила выплаты как минимум в несколько сот тысяч гривен от государства, и за проезд однозначно могла заплатить.
То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело. С какого такого бодуна пассажиры должны броситься защищать женщину, которая, зная что она третий льготник на маршруте, упорно лезет, размахивает удостоверением и пытается качать права.
Здесь нет никакого криминала и зрады, просто нашла коса на камень.
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:26
Арестович сказав вумну річ --- ірано-іракська війна (і співвідношення ресурсів сторін) ... жодна з сторін не мала визначальної переваги ... і все робилося для того, щоб і не отримала даної переваги ... кожній стороні допомагали партнери ... то одна сторона зробить захопливу історію, то друга. Удари, удари, удари. І так по колу ... до розмінування полів 12-ти річними хлопчиками, отруйних газів і т.д.
Треба буде погуглити почитати...
Бо чомусь навіть такої думки не припускав. А вся увага в змі в цьому аспекті була тільки про корейську війну.
Фундамент є фундамент. А не штукатурка.
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:34
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:36
Почитайте, почитайте.
Иранская мобилизация и тактика живых волн вам обязательно что то напомнят...
Всем остальным смотреть Марафон.
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