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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9660966196629663>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:19

Дніще сучасного світу

Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про необхідність збивати російські ракети в небі над Україною є його особистим висловлюванням, а не офіційною позицією уряду.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

"Це особисте висловлювання міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - зазначив Вронський.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72191 ... e_ministra
Особисте висловлювання ((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:27

Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:00

  olmyb написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?

Сталінград у 1942-му теж не треба було обороняти, бо до того тисячі міст захистити не змогли?
СРСР переміг саме тому, що не здавався, навіть після катастрофічних провалів на фронті.

СРСР переміг тому що ленд-лиз від західних союзників давався з розрахунку на перемогу, а не як зараз - щоб війна просто тривала.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.

Все шо песикот может выдавить из себя по этому вопросу - она надолго.

  pesikot написав:Так почему сам не на фронте ? Какого ты сорта ?
из 10% ? )

Читаю и ржу )


Ты уже данные в резерве оновыв, ржун?
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:05

  detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*

обычное дело, когда государство перекладывает свои обязанности на плечи простых работяг. Водителю автобуса нужно зарабатывать деньги, чтобы питаться и возможно кормить свою семью, ему деньги с неба не падают, а государство пусть перечисляет каждый месяц женщине на карты сумму на проезд. Как же я ненавижу это государство лицемеров, когда наобещают кучу льгот, а потом бросают людей один на один с их проблемами.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:05

  sens написав:Наполеон

Навіщо було іти на провінційне місто, якщо столиця була далеко на півночі?
Чи тоді було дві столиці, одна на континенті, інша на морі, такий собі мєждусобойчик яка столиця столичніше. Великий стратег або не знав географії, або щось не то розповідають нам про ті часи.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:08

  detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*

Честно говоря все эти "льготы" давно пора отправлять в утиль, тем более, что государство перевозчикам не компенсирует ни копейки. Такой себе налог "чтобы не трогали" выходит. К тому же мама погибшего бойца получила выплаты как минимум в несколько сот тысяч гривен от государства, и за проезд однозначно могла заплатить.
То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело. С какого такого бодуна пассажиры должны броситься защищать женщину, которая, зная что она третий льготник на маршруте, упорно лезет, размахивает удостоверением и пытается качать права.
Здесь нет никакого криминала и зрады, просто нашла коса на камень.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:26

Арестович сказав вумну річ --- ірано-іракська війна (і співвідношення ресурсів сторін) ... жодна з сторін не мала визначальної переваги ... і все робилося для того, щоб і не отримала даної переваги ... кожній стороні допомагали партнери ... то одна сторона зробить захопливу історію, то друга. Удари, удари, удари. І так по колу ... до розмінування полів 12-ти річними хлопчиками, отруйних газів і т.д.

Треба буде погуглити почитати...
Бо чомусь навіть такої думки не припускав. А вся увага в змі в цьому аспекті була тільки про корейську війну.

Фундамент є фундамент. А не штукатурка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:34

  Wirująświatła написав:

Юліан Репке скептично віднісся до курськобесія, тож це російська пропаганда :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:36

  detroytred написав:Арестович сказав вумну річ --- ірано-іракська війна (і співвідношення ресурсів сторін) ... жодна з сторін не мала визначальної переваги ... і все робилося для того, щоб і не отримала даної переваги ... кожній стороні допомагали партнери ... то одна сторона зробить захопливу історію, то друга. Удари, удари, удари. І так по колу ... до розмінування полів 12-ти річними хлопчиками, отруйних газів і т.д.

Треба буде погуглити почитати...
Бо чомусь навіть такої думки не припускав. А вся увага в змі в цьому аспекті була тільки про корейську війну.

Фундамент є фундамент. А не штукатурка.

Почитайте, почитайте.
Иранская мобилизация и тактика живых волн вам обязательно что то напомнят...
Всем остальным смотреть Марафон.
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