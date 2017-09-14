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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9660966196629663

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:44

  antey1969 написав:То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело.
на 379 такие мордовороты рулят. Удивительно что ту маму не побили. Одно время они боролись с авто подбирающими попутчиков один автобус становился впереди, другой сзади, начинался мордобой в 4 руки и пофиг что в салоне люди которые куда то спешат. История абсолютно ожидаемая. Я думаю таких ситуаций много, только до сми доходит мизерный %
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 вер, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:44

  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав:Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

Це неправда, отримати можуть і ті хто виїхав раніше. Найближчий кейс Польща та її Pesel Ukr.

та не - там просто клиника: человек не понимает разницы между "выехали из страны" и "въехали в ЕС" :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:55

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:56

  detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*

ну да: имеет полное право -- один льготник на рейс по закону.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:по легенде -- обновил, но у него то ли бронь то ли отсрочка. То ли просто не годен.

Так то у меня бронь. Я ему скидывал скрин. А он мне так и не дал свой скрин с резерва )))
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 10:33

  antey1969 написав:
  detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*

Честно говоря все эти "льготы" давно пора отправлять в утиль, тем более, что государство перевозчикам не компенсирует ни копейки. Такой себе налог "чтобы не трогали" выходит. К тому же мама погибшего бойца получила выплаты как минимум в несколько сот тысяч гривен от государства, и за проезд однозначно могла заплатить.
То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело. С какого такого бодуна пассажиры должны броситься защищать женщину, которая, зная что она третий льготник на маршруте, упорно лезет, размахивает удостоверением и пытается качать права.
Здесь нет никакого криминала и зрады, просто нашла коса на камень.

50+ річний пересічений має погасіть свящєнний долг за депутатов, младовоєнпєнсов, суддєй, та інших парнєй і дєвок, які цмудять бюджетну сісю, тому закінчив садік і школу в УРСР і тепер должєн неньці як зємля колгоспу
flyman
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