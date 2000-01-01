antey1969 написав:То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело.
на 379 такие мордовороты рулят. Удивительно что ту маму не побили. Одно время они боролись с авто подбирающими попутчиков один автобус становился впереди, другой сзади, начинался мордобой в 4 руки и пофиг что в салоне люди которые куда то спешат. История абсолютно ожидаемая. Я думаю таких ситуаций много, только до сми доходит мизерный %
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 вер, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ. Про це повідомила Тетяна, донька жінки. Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна. Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo *...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*
ну да: имеет полное право -- один льготник на рейс по закону.
detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ. Про це повідомила Тетяна, донька жінки. Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна. Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo *...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*
Честно говоря все эти "льготы" давно пора отправлять в утиль, тем более, что государство перевозчикам не компенсирует ни копейки. Такой себе налог "чтобы не трогали" выходит. К тому же мама погибшего бойца получила выплаты как минимум в несколько сот тысяч гривен от государства, и за проезд однозначно могла заплатить. То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело. С какого такого бодуна пассажиры должны броситься защищать женщину, которая, зная что она третий льготник на маршруте, упорно лезет, размахивает удостоверением и пытается качать права. Здесь нет никакого криминала и зрады, просто нашла коса на камень.
50+ річний пересічений має погасіть свящєнний долг за депутатов, младовоєнпєнсов, суддєй, та інших парнєй і дєвок, які цмудять бюджетну сісю, тому закінчив садік і школу в УРСР і тепер должєн неньці як зємля колгоспу
1.01.00 - 1.10.00 10 хвилин. Лише 10 хвилин пояснюють абсолютно об'єктивно все, що відбувається.
І жодна с-ко на посаді про це навіть не чірікне... Хоча повинна це донести до кожного пересічного і щоб суспільство прийняло рішення -- або так, або так. Або влада прийняла рішення, а суспільство отримало пояснення чому саме так, а не інакше. Ніж отой рух роками, який відбувається, щоб все рівно дозріли до одного з цих двох рішень. Смійтесь далі з Абдрестовича. Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).
detroytred написав: 1.01.00 - 1.10.00 10 хвилин. Лише 10 хвилин пояснюють абсолютно об'єктивно все, що відбувається.
І жодна с-ко на посаді про це навіть не чірікне... Хоча повинна це донести до кожного пересічного і щоб суспільство прийняло рішення -- або так, або так. Або влада прийняла рішення, а суспільство отримало пояснення чому саме так, а не інакше. Ніж отой рух роками, який відбувається, щоб все рівно дозріли до одного з цих двох рішень. Смійтесь далі з Абдрестовича. Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).
Мортимер був правий -- євреї мудра нація...
влада живе у своєму всесвіті, народ у своєму всесвіті, взамно перпендикулярному, всякі заклики турбопатріотів до народу це волання в пустелі
detroytred написав: 1.01.00 - 1.10.00 10 хвилин. Лише 10 хвилин пояснюють абсолютно об'єктивно все, що відбувається.
І жодна с-ко на посаді про це навіть не чірікне... Хоча повинна це донести до кожного пересічного і щоб суспільство прийняло рішення -- або так, або так. Або влада прийняла рішення, а суспільство отримало пояснення чому саме так, а не інакше. Ніж отой рух роками, який відбувається, щоб все рівно дозріли до одного з цих двох рішень. Смійтесь далі з Абдрестовича. Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).
Мортимер був правий -- євреї мудра нація...
влада живе у своєму всесвіті, народ у своєму всесвіті, взамно перпендикулярному, всякі заклики турбопатріотів до народу це волання в пустелі
Тоді ура-патріоти повинні робити свої заклики не до народу, а до влади. Вимагати та читати свої моралі не обивателю, а владі.
Власне це я роками кажу. Активістам. Місію свою йди не форумчанину штовхати, а посадовцю. Який приймає рішення, має купу повноваженнь та інструментів впливу та втілення. І отримаєш результат.
Саме про цю групу мова.... Власне її наявність створює, як позитивні, але так і негативні ситуації. Для всього суспільства.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 вер, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.