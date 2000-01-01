RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 96619662966396649665>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:44

  antey1969 написав:То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело.
на 379 такие мордовороты рулят. Удивительно что ту маму не побили. Одно время они боролись с авто подбирающими попутчиков один автобус становился впереди, другой сзади, начинался мордобой в 4 руки и пофиг что в салоне люди которые куда то спешат. История абсолютно ожидаемая. Я думаю таких ситуаций много, только до сми доходит мизерный %
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 вер, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24729
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:44

  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав:Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

Це неправда, отримати можуть і ті хто виїхав раніше. Найближчий кейс Польща та її Pesel Ukr.

та не - там просто клиника: человек не понимает разницы между "выехали из страны" и "въехали в ЕС" :D
_hunter
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:55

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24729
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:56

  detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*

ну да: имеет полное право -- один льготник на рейс по закону.
_hunter
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:по легенде -- обновил, но у него то ли бронь то ли отсрочка. То ли просто не годен.

Так то у меня бронь. Я ему скидывал скрин. А он мне так и не дал свой скрин с резерва )))
dimo_0n
 
Повідомлень: 482
З нами з: 21.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 10:33

  antey1969 написав:
  detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*

Честно говоря все эти "льготы" давно пора отправлять в утиль, тем более, что государство перевозчикам не компенсирует ни копейки. Такой себе налог "чтобы не трогали" выходит. К тому же мама погибшего бойца получила выплаты как минимум в несколько сот тысяч гривен от государства, и за проезд однозначно могла заплатить.
То что водила начал оскорблять, это его не красит, но даже по закону он обязан перевозить только двух льготников... Так что похоже, у него просто накипело. С какого такого бодуна пассажиры должны броситься защищать женщину, которая, зная что она третий льготник на маршруте, упорно лезет, размахивает удостоверением и пытается качать права.
Здесь нет никакого криминала и зрады, просто нашла коса на камень.

50+ річний пересічений має погасіть свящєнний долг за депутатов, младовоєнпєнсов, суддєй, та інших парнєй і дєвок, які цмудять бюджетну сісю, тому закінчив садік і школу в УРСР і тепер должєн неньці як зємля колгоспу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36213
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:26


1.01.00 - 1.10.00
10 хвилин. Лише 10 хвилин пояснюють абсолютно об'єктивно все, що відбувається.

І жодна с-ко на посаді про це навіть не чірікне...
Хоча повинна це донести до кожного пересічного і щоб суспільство прийняло рішення -- або так, або так. Або влада прийняла рішення, а суспільство отримало пояснення чому саме так, а не інакше. Ніж отой рух роками, який відбувається, щоб все рівно дозріли до одного з цих двох рішень.
Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).

Мортимер був правий -- євреї мудра нація...
detroytred
 
Повідомлень: 30038
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:35

  detroytred написав:
1.01.00 - 1.10.00
10 хвилин. Лише 10 хвилин пояснюють абсолютно об'єктивно все, що відбувається.

І жодна с-ко на посаді про це навіть не чірікне...
Хоча повинна це донести до кожного пересічного і щоб суспільство прийняло рішення -- або так, або так. Або влада прийняла рішення, а суспільство отримало пояснення чому саме так, а не інакше. Ніж отой рух роками, який відбувається, щоб все рівно дозріли до одного з цих двох рішень.
Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).

Мортимер був правий -- євреї мудра нація...

влада живе у своєму всесвіті, народ у своєму всесвіті, взамно перпендикулярному, всякі заклики турбопатріотів до народу це волання в пустелі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36213
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:40

  flyman написав:
  detroytred написав:
1.01.00 - 1.10.00
10 хвилин. Лише 10 хвилин пояснюють абсолютно об'єктивно все, що відбувається.

І жодна с-ко на посаді про це навіть не чірікне...
Хоча повинна це донести до кожного пересічного і щоб суспільство прийняло рішення -- або так, або так. Або влада прийняла рішення, а суспільство отримало пояснення чому саме так, а не інакше. Ніж отой рух роками, який відбувається, щоб все рівно дозріли до одного з цих двох рішень.
Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).

Мортимер був правий -- євреї мудра нація...

влада живе у своєму всесвіті, народ у своєму всесвіті, взамно перпендикулярному, всякі заклики турбопатріотів до народу це волання в пустелі

Тоді ура-патріоти повинні робити свої заклики не до народу, а до влади.
Вимагати та читати свої моралі не обивателю, а владі.

Власне це я роками кажу. Активістам. Місію свою йди не форумчанину штовхати, а посадовцю. Який приймає рішення, має купу повноваженнь та інструментів впливу та втілення.
І отримаєш результат.

Саме про цю групу мова....
Власне її наявність створює, як позитивні, але так і негативні ситуації. Для всього суспільства.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 вер, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30038
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:42

Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).

Мортимер був правий -- євреї мудра нація...

В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися, дивляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35213
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 96619662966396649665>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, olmyb і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65366
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226359
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.