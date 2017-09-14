|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 03 вер, 2024 11:50
Faceless написав:
detroytred написав:Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).
Мортимер був правий -- євреї мудра нація...
В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика
Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30038
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 11:52
Faceless написав:
detroytred написав:Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).
Мортимер був правий -- євреї мудра нація...
В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика
це якась прихована реклама канала?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36214
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2787 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 03 вер, 2024 11:57
detroytred написав: Faceless написав:
detroytred написав:Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).
Мортимер був правий -- євреї мудра нація...
В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика
Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35213
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 8018 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Вів 03 вер, 2024 11:59
Faceless написав: detroytred написав: Faceless написав:
В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика
Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє
Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9280
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1362 раз.
- Подякували: 1760 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 вер, 2024 12:00
Faceless написав:
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє
А Марахфон помыи не льет в вуха? Ще и за наши кошти? )))
BIGor написав:
Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?
Ну ви ж не маленький. Вин просто перестав бути зручним...
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 12:02
BIGor написав: Faceless написав:
detroytred написав:[quote="5762664:Faceless"]
В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика
Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє
Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?[/quote]Глобально нічого, тільки тоді лив помиї у вуха як радник ОП чи хто там він був.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35213
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 8018 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Вів 03 вер, 2024 12:19
Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
-
olmyb
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 08.09.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 12:36
Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.
Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
Крах пмр, приток біженців (пенсіонерів з російськими паспортами) паспортами з пмр до рашки.
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
Рашці хз як доведеться фінансувати ВПК та війну та фоні вичерпаних запасів бронетехніки та арти.
Гроші з виплат по 2 млн за контракт та масові виплати по 5 млн за 200-х від Авдіївки до Покровська потраплять на рахунки і стимулююьб попит на все, що завгодно.
Через неврожай багато чого в рашці прискориться інфляція.
Ну й будуть нові удари по НПЗ та базам зберігання. Можливо і по експортним нафтовим терміналам чи нафтоперекачувальним станціям.
Держборг рашки збільшиться.
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 1149 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 03 вер, 2024 12:41
olmyb написав:
Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
Да, я про это уже писал на той неделе:viewtopic.php?p=5761687#p5761687
но народу эти копейки не особо интересны
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8325
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 вер, 2024 12:49
Denik написав:
Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.
Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
...
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
...
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.
Може було, але нагадаю, 30 серпня Подоляк спростував свою ж заяву про припинення транзиту російської нафти.Радник керівника ОП запевнив, що Київ виконуватиме свої зобовʼязання згідно з контрактом 2019 року. За словами Подоляка, транзит продовжуватиметься до кінця 2029 року.
Невже не можна розв'язану рашкою війну представити як форс-мажор, і зупинити транзит, риторичне запитання.
-
olmyb
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 08.09.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
, flyman
, olmyb
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|65367
|
|
|1493
|226359
|
|
|6076
|714057
|
|