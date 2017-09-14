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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9662966396649665>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:50

  Faceless написав:
detroytred написав:Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).

Мортимер був правий -- євреї мудра нація...

В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика

Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:52

  Faceless написав:
detroytred написав:Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).

Мортимер був правий -- євреї мудра нація...

В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика

це якась прихована реклама канала?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:
detroytred написав:Смійтесь далі з Абдрестовича.
Але факт -- ота ухмилка, з якою він веде мову, вказує, що сміється він. З вас (ура-патріотів), з нас (обивателів).

Мортимер був правий -- євреї мудра нація...

В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика

Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:59

  Faceless написав:
detroytred написав:
  Faceless написав:В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика

Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє

Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє

А Марахфон помыи не льет в вуха? Ще и за наши кошти? )))
  BIGor написав:Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?

Ну ви ж не маленький. Вин просто перестав бути зручним...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  Faceless написав:
detroytred написав:[quote="5762664:Faceless"]
В першу чергу він сміється з тих лохів, що підписалися # живляться, коментують, забезпечуючи йому десятки тисяч долярів від ютубчика

Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє

Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?[/quote]Глобально нічого, тільки тоді лив помиї у вуха як радник ОП чи хто там він був.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:19

Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.

Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
Крах пмр, приток біженців (пенсіонерів з російськими паспортами) паспортами з пмр до рашки.
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
Рашці хз як доведеться фінансувати ВПК та війну та фоні вичерпаних запасів бронетехніки та арти.
Гроші з виплат по 2 млн за контракт та масові виплати по 5 млн за 200-х від Авдіївки до Покровська потраплять на рахунки і стимулююьб попит на все, що завгодно.
Через неврожай багато чого в рашці прискориться інфляція.
Ну й будуть нові удари по НПЗ та базам зберігання. Можливо і по експортним нафтовим терміналам чи нафтоперекачувальним станціям.
Держборг рашки збільшиться.
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:41

  olmyb написав: Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.

Да, я про это уже писал на той неделе:
viewtopic.php?p=5761687#p5761687
но народу эти копейки не особо интересны :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:49

  Denik написав:Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.
Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
...
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
...
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.

Може було, але нагадаю, 30 серпня Подоляк спростував свою ж заяву про припинення транзиту російської нафти.Радник керівника ОП запевнив, що Київ виконуватиме свої зобовʼязання згідно з контрактом 2019 року. За словами Подоляка, транзит продовжуватиметься до кінця 2029 року.
Невже не можна розв'язану рашкою війну представити як форс-мажор, і зупинити транзит, риторичне запитання.
olmyb
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