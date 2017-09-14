Додано: Вів 03 вер, 2024 12:36



Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.



Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.

Крах пмр, приток біженців (пенсіонерів з російськими паспортами) паспортами з пмр до рашки.

Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.

Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.

Рашці хз як доведеться фінансувати ВПК та війну та фоні вичерпаних запасів бронетехніки та арти.

Гроші з виплат по 2 млн за контракт та масові виплати по 5 млн за 200-х від Авдіївки до Покровська потраплять на рахунки і стимулююьб попит на все, що завгодно.

Через неврожай багато чого в рашці прискориться інфляція.

Ну й будуть нові удари по НПЗ та базам зберігання. Можливо і по експортним нафтовим терміналам чи нафтоперекачувальним станціям.

Держборг рашки збільшиться.

Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.