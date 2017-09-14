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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:49
olmyb написав:
Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
#допомогадоліта
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:51
olmyb написав:
Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
Для вас може це "сумні слухи". Для людей в темі - це факт.
Точно те саме було рік тому, тоді згоріли 4 чи 6 лярдів, не памятаю точно.
І чому це "Байден забив на все"? Минулого року він теж "забив на все"?
Ленд-ліз він підписав і не дав ні долара з нього - це теж "забив на все"? Дуже часто він "забиває на все" коли треба Україна гроші давати.
Між іншим з того розрекламованого тут "61 лярда доларів" Україна отримала по факту(на сьогодні) 1,6 лярда. Тайвань і Ізраїль(також входили в цей пакет "61 лярд") отримали 0.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:52
olmyb написав: Denik написав:
Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.
Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
...
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
...
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.
Може було, але нагадаю, 30 серпня Подоляк спростував свою ж заяву про припинення транзиту російської нафти.Радник керівника ОП запевнив, що Київ виконуватиме свої зобовʼязання згідно з контрактом 2019 року. За словами Подоляка, транзит продовжуватиметься до кінця 2029 року.
Невже не можна розв'язану рашкою війну представити як форс-мажор, і зупинити транзит, риторичне запитання.
можна, тільки отримати вказівку від партнерів і зібрати ВРУ та проголосувати
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:53
Denik написав:
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.
В 2022 писали що вирішальним буде 2023
В 2023 писали що вирішальним буде 2024
В 2024 "багато факторів збігаються на 2025 рік"
Далі буде..... 2025 рік, 2026 рік і т.д.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:55
_hunter написав: olmyb написав:
Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
Да, я про это уже писал на той неделе:viewtopic.php?p=5761687#p5761687
но народу эти копейки не особо интересны
зустрічей в форматі рамштайн вже три місяці немає
,
з червня 2022 року до 13 червня 2024 року не було жодного! місяця пропуску крім "різдвяного" грудня.
Одним із головних питань 24-го засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 6 вересня, буде надання Україні дозволу використовувати далекобійне озброєння для ударів по російських військових об’єктах.
на днях буде зустріч, але високі ризики провалу, тобто великих військових пакетів не буде і відповідного дозволу теж.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:57
BIGor написав:
Цікаво, а що помінялось
з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?
Заказчик
Монетизация с ютуба это как то мелко для "отца украинской демократии"
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Додано: Вів 03 вер, 2024 13:09
andrijk777 написав:
.............
Для вас може це "сумні слухи". Для людей в темі - це факт.
Точно те саме було рік тому, тоді згоріли 4 чи 6 лярдів, не памятаю точно.
І чому це "Байден забив на все"? Минулого року він теж "забив на все"?
Ленд-ліз він підписав і не дав ні долара з нього - це теж "забив на все"? Дуже часто він "забиває на все" коли треба Україна гроші давати.
Між іншим з того розрекламованого тут "61 лярда доларів" Україна отримала по факту(на сьогодні) 1,6 лярда. Тайвань і Ізраїль(також входили в цей пакет "61 лярд") отримали 0.
Как это смотрится в связи с "очевидно"?
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Додано: Вів 03 вер, 2024 13:12
olmyb написав:
Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
Востаннє редагувалось UA
в Вів 03 вер, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 13:13
olmyb написав:
За словами Подоляка, транзит продовжуватиметься до кінця 2029 року.
Невже не можна розв'язану рашкою війну представити як форс-мажор, і зупинити транзит, риторичне запитання.
Питання зовсім не риторичне а дуже глибоке і дуже серйозне.
Коротка відповідь - можна. Але:
а) це мало що дасть, нафту можна перевозити і поїздами
б) цю нафту можна без проблем продавати в Китай/Індію/Турцію
в) партнери напевно не дадуть дозволу
І є набагато серйозніша річ ніж ця - нам не дозволяють бити(я так думаю) по нафтових терміналах, портах, нафтових танкерах, нафтопроводах і т.д., тобто по усьому що пов'язано з експортом/добутком нафти. Чому?
Хоча РФ била по нашому експорту зерна. Ось така непропорційна війна.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 13:20
Denik написав:
......
Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.
Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
Крах пмр, приток біженців (пенсіонерів з російськими паспортами) паспортами з пмр до рашки.
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
Рашці хз як доведеться фінансувати ВПК та війну та фоні вичерпаних запасів бронетехніки та арти.
Гроші з виплат по 2 млн за контракт та масові виплати по 5 млн за 200-х від Авдіївки до Покровська потраплять на рахунки і стимулююьб попит на все, що завгодно.
Через неврожай багато чого в рашці прискориться інфляція.
Ну й будуть нові удари по НПЗ та базам зберігання. Можливо і по експортним нафтовим терміналам чи нафтоперекачувальним станціям.
Держборг рашки збільшиться.
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.
Вашими устами да мёд бы пить.
Правда, уже больше похоже не на мёд, а на патоку.
Хорошо бы рядом добавить ваш взгляд на урожай у нас и его влияние на инфляцию, о влиянии на инфляцию роста цен на эл-энергию, роста акцизов. Также хорошо бы услышать о вероятных новых ударах по нашей энергетике.
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