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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96639664966596669667>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:49

  olmyb написав:Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.

#допомогадоліта
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:51

  olmyb написав:Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.

Для вас може це "сумні слухи". Для людей в темі - це факт.
Точно те саме було рік тому, тоді згоріли 4 чи 6 лярдів, не памятаю точно.
І чому це "Байден забив на все"? Минулого року він теж "забив на все"? :D Ленд-ліз він підписав і не дав ні долара з нього - це теж "забив на все"? Дуже часто він "забиває на все" коли треба Україна гроші давати.
Між іншим з того розрекламованого тут "61 лярда доларів" Україна отримала по факту(на сьогодні) 1,6 лярда. Тайвань і Ізраїль(також входили в цей пакет "61 лярд") отримали 0.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:52

  olmyb написав:
  Denik написав:Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.
Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
...
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
...
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.

Може було, але нагадаю, 30 серпня Подоляк спростував свою ж заяву про припинення транзиту російської нафти.Радник керівника ОП запевнив, що Київ виконуватиме свої зобовʼязання згідно з контрактом 2019 року. За словами Подоляка, транзит продовжуватиметься до кінця 2029 року.
Невже не можна розв'язану рашкою війну представити як форс-мажор, і зупинити транзит, риторичне запитання.

можна, тільки отримати вказівку від партнерів і зібрати ВРУ та проголосувати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:53

  Denik написав:Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.

В 2022 писали що вирішальним буде 2023
В 2023 писали що вирішальним буде 2024
В 2024 "багато факторів збігаються на 2025 рік"
Далі буде..... 2025 рік, 2026 рік і т.д. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:55

  _hunter написав:
  olmyb написав: Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.

Да, я про это уже писал на той неделе:
viewtopic.php?p=5761687#p5761687
но народу эти копейки не особо интересны :)

зустрічей в форматі рамштайн вже три місяці немає,
з червня 2022 року до 13 червня 2024 року не було жодного! місяця пропуску крім "різдвяного" грудня.

Одним із головних питань 24-го засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 6 вересня, буде надання Україні дозволу використовувати далекобійне озброєння для ударів по російських військових об’єктах.

на днях буде зустріч, але високі ризики провалу, тобто великих військових пакетів не буде і відповідного дозволу теж.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:57

  BIGor написав:Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?

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Монетизация с ютуба это как то мелко для "отца украинской демократии"
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:09

  andrijk777 написав:.............
Для вас може це "сумні слухи". Для людей в темі - це факт.
Точно те саме було рік тому, тоді згоріли 4 чи 6 лярдів, не памятаю точно.
І чому це "Байден забив на все"? Минулого року він теж "забив на все"? :D Ленд-ліз він підписав і не дав ні долара з нього - це теж "забив на все"? Дуже часто він "забиває на все" коли треба Україна гроші давати.
Між іншим з того розрекламованого тут "61 лярда доларів" Україна отримала по факту(на сьогодні) 1,6 лярда. Тайвань і Ізраїль(також входили в цей пакет "61 лярд") отримали 0.

Как это смотрится в связи с "очевидно"?
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:12

  olmyb написав:Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.

У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
Востаннє редагувалось UA в Вів 03 вер, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:13

  olmyb написав: За словами Подоляка, транзит продовжуватиметься до кінця 2029 року.
Невже не можна розв'язану рашкою війну представити як форс-мажор, і зупинити транзит, риторичне запитання.

Питання зовсім не риторичне а дуже глибоке і дуже серйозне.
Коротка відповідь - можна. Але:
а) це мало що дасть, нафту можна перевозити і поїздами
б) цю нафту можна без проблем продавати в Китай/Індію/Турцію
в) партнери напевно не дадуть дозволу

І є набагато серйозніша річ ніж ця - нам не дозволяють бити(я так думаю) по нафтових терміналах, портах, нафтових танкерах, нафтопроводах і т.д., тобто по усьому що пов'язано з експортом/добутком нафти. Чому?
Хоча РФ била по нашому експорту зерна. Ось така непропорційна війна.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:20

  Denik написав:......
Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.

Причични - прининення експорту газу з росії через Україну.
Крах пмр, приток біженців (пенсіонерів з російськими паспортами) паспортами з пмр до рашки.
Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку.
Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати.
Рашці хз як доведеться фінансувати ВПК та війну та фоні вичерпаних запасів бронетехніки та арти.
Гроші з виплат по 2 млн за контракт та масові виплати по 5 млн за 200-х від Авдіївки до Покровська потраплять на рахунки і стимулююьб попит на все, що завгодно.
Через неврожай багато чого в рашці прискориться інфляція.
Ну й будуть нові удари по НПЗ та базам зберігання. Можливо і по експортним нафтовим терміналам чи нафтоперекачувальним станціям.
Держборг рашки збільшиться.
Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.

Вашими устами да мёд бы пить.
Правда, уже больше похоже не на мёд, а на патоку.
Хорошо бы рядом добавить ваш взгляд на урожай у нас и его влияние на инфляцию, о влиянии на инфляцию роста цен на эл-энергию, роста акцизов. Также хорошо бы услышать о вероятных новых ударах по нашей энергетике.
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