|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:39
andrijk777 написав:
..............
І є набагато серйозніша річ ніж ця - нам не дозволяють бити(я так думаю) по нафтових терміналах, портах, нафтових танкерах, нафтопроводах і т.д., тобто по усьому що пов'язано з експортом/добутком нафти. Чому?
Хоча РФ била по нашому експорту зерна. Ось така непропорційна війна.
"Чому нам не дозволяють бити(я так думаю) по нафтових терміналах, портах, нафтових танкерах, нафтопроводах і т.д., тобто по усьому що пов'язано з експортом/добутком нафти", цілком зрозуміло.
По нашому експорту зерна РФ дійсно била, але зрештою домовились, як і з самим експортом зерна. Бити перестала.
По нафті жорсткіше, тому що ціни на нафту дуже важливі для розвинених країн, якими є наші "партнери", а ціни на зерно хвилюють, в першу чергу, країни 3-го світу.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29908
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:47
ЛАД написав:
хорошо бы услышать о вероятных новых ударах по нашей энергетике.
за серпень зсу збили 17% (9 з 54) запущених балістичних ракет та кінжалів.
Європейські чиновники очікують, що Іран «найближчим часом» передасть Росії балістичні ракети. Про це у понеділок, 2 вересня, пише Bloomberg.
а ще шахеди та "звичайні" ракети в рекордних кількостях.
ракетні удари будуть продовжуватись з ймовірністю 99+ %.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:54
UA написав:
...........
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были?
2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю.
3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно?
Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике?
4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 03 вер, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29908
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:58
передайте зеленим підарасам що пора одуматись
і почати фінансувати ЗСУ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16526
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:59
andrijk777 написав: olmyb написав:
Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
Для вас може це "сумні слухи". Для людей в темі - це факт.
Точно те саме було рік тому, тоді згоріли 4 чи 6 лярдів, не памятаю точно.
І чому це "Байден забив на все"? Минулого року він теж "забив на все"?
Ленд-ліз він підписав і не дав ні долара з нього - це теж "забив на все"? Дуже часто він "забиває на все" коли треба Україна гроші давати.
Між іншим з того розрекламованого тут "61 лярда доларів" Україна отримала по факту(на сьогодні) 1,6 лярда. Тайвань і Ізраїль(також входили в цей пакет "61 лярд") отримали 0.
США дуже рідко вписуються в чужу війну до кордонів, хіба що на них самих нападуть. Те саме було в Кореї, коли лінія фронту стабілізувалась. До кордонів вже без нас і південним корейцям довелось змиритись, вони ж не самогубці.
Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.
Але наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів, в результаті ми маємо великі трабли на фронті і зменшення американської підтримки.
Сумно бльдь!(с)
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13814
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:04
sergey_stasyuk555 написав: ЛАД написав:
хорошо бы услышать о вероятных новых ударах по нашей энергетике.
за серпень зсу збили 17% (9 з 54) запущених балістичних ракет та кінжалів.
Європейські чиновники очікують, що Іран «найближчим часом» передасть Росії балістичні ракети. Про це у понеділок, 2 вересня, пише Bloomberg.
а ще шахеди та "звичайні" ракети в рекордних кількостях.
ракетні удари будуть продовжуватись з ймовірністю 99+ %.
Не сомневаюсь.
Но хотелось бы услышать мнение Denik
"а. А то впечатление такое, что он до сих пор ожидает, что ракеты у РФ закончатся "буквально через 2-3 недели". И считает, что "в СССР секса нет". Ой, в Украине инфляции нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29908
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:04
lapay написав:
Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.
Але наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів, в результаті ми маємо великі трабли на фронті і зменшення американської підтримки.
Сумно бльдь!(с)
не за те батько сина бив що в карти грав, а за те що відігрувався.....
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2537
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1068 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:07
lapay написав: andrijk777 написав: olmyb написав:
Не хочеться це писати, але є сумні слухи, що Байден забив на все, переїхав відпочивати на пляжі Каліфорнії, і видав розпорядження, після закінчення фінансового року 30 вересня, усі невикористані кошти для допомоги Україні, які виділив конгрес у квітні 24-го року, а це десь 5 млрд залишку, повернути у казначейство. Влітку скоротився розмір поставок, які йдуть кожні 2 тижні, з 250 млн. до 125, залишилось 2 поставки, і на жаль Україна може не побачити ці залишкові 5 млрд.. Є ризик з 1 жовтня знову опинитись взагалі без цієї американської допомоги десь на 4 місяці, допоки новий президент повністю вступить у свої повноваження.
Для вас може це "сумні слухи". Для людей в темі - це факт.
Точно те саме було рік тому, тоді згоріли 4 чи 6 лярдів, не памятаю точно.
І чому це "Байден забив на все"? Минулого року він теж "забив на все"?
Ленд-ліз він підписав і не дав ні долара з нього - це теж "забив на все"? Дуже часто він "забиває на все" коли треба Україна гроші давати.
Між іншим з того розрекламованого тут "61 лярда доларів" Україна отримала по факту(на сьогодні) 1,6 лярда. Тайвань і Ізраїль(також входили в цей пакет "61 лярд") отримали 0.
США дуже рідко вписуються в чужу війну до кордонів, хіба що на них самих нападуть. Те саме було в Кореї, коли лінія фронту стабілізувалась. До кордонів вже без нас і південним корейцям довелось змиритись, вони ж не самогубці.
Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.
Але наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів, в результаті ми маємо великі трабли на фронті і зменшення американської підтримки.
Сумно бльдь!(с)
Вы очень сильно искажаете историю корейской войны.
Хотите подогнать историю под свои взгляды?
"Сумно б...!(с)"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29908
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:09
UA написав:
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
Це все гнилі відмазки.
А Порошенко теж був "папугаем"? Порошенку чому не допомагали майже зовсім?
А Ющенко теж був "папугаем" коли нам не дали ПДЧ НАТО?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5422
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:20
ЛАД написав:
Хорошо бы рядом добавить ваш взгляд на урожай у нас и его влияние на инфляцию, о влиянии на инфляцию роста цен на эл-энергию, роста акцизов. Также хорошо бы услышать о вероятных новых ударах по нашей энергетике.
З пшеницею все ок. З кукурудзою так-сяк. З олійними на півночі і в центрі більш-менш ок. З голоду ніхто не помре. Інфляція виросте. На електроенергію ціна нижче ринкової. Значно додувати цивільними тарифами нероб, які не хочуть ні служити, ні працювати на ВПК, ні платити податки, лише одиниці донатять активно.
Також у цивільного населення залишилося ще забагато грошей. Саме цивільні підняли ціни на зарядні станції х1.5-2. Ніхто військовим не хотів і не хоче продавати з нашими тендерами, Держказначейством та договорами. А нам вони потрібні на 0, а не те як у знайомих. Екофлоу за 50 тис живить 25 річний холодильник, який час викинути і купити новий за 15, який просто триматиме холод між відключеннями.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3247
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 1149 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay
, ЛАД
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|65368
|
|
|1493
|226363
|
|
|6076
|714065
|
|