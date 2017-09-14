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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9664966596669667

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😣Сьогодні росіяни завдали удару 2 балістичними ракетами по навчальному закладу у Полтаві, – повідомили в Міноборони

Наразі відомо про 41 загиблого та 180 поранених…

Як зазначили, удар прийшовся в момент евакуації людей до бомбосховища.

Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами.


Знакомый звонил оттуда. Выжил
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:21

  lapay написав:США дуже рідко вписуються в чужу війну до кордонів, хіба що на них самих нападуть. Те саме було в Кореї, коли лінія фронту стабілізувалась. До кордонів вже без нас і південним корейцям довелось змиритись, вони ж не самогубці.
Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.
Але наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів, в результаті ми маємо великі трабли на фронті і зменшення американської підтримки.
Сумно бльдь!(с)

По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023.
Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде".
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:27

  ЛАД написав:
  UA написав:...........
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.

1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были?
2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю.
3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно?
Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике?
4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.

конкретный пример по мобилизации.
Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства.
Чел снят 2200%
С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня.
Кто-то эти повестки выписывал.
Как тратился человеко ресурс?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы очень сильно искажаете историю корейской войны.
Хотите подогнать историю под свои взгляды?
"Сумно б...!(с)"

Ну розкажіть свою версію, заодно поясніть чому корейці не виконали постанову власного парламента дійти до кордонів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:41

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:...........
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.

1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были?
2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю.
3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно?
Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике?
4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.

конкретный пример по мобилизации.
Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства.
Чел снят 2200%
С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня.
Кто-то эти повестки выписывал.
Как тратился человеко ресурс?

Пример ни о чём.
1. Непонятно, зачем было сниматься с воинского учета в связи со сменой места жительства "через свои концы"? Это не было проблемой даже в Союзе. Хотя, признаю, ситуация с 17 повестками странная. Где-то не сделали отметку в личном деле. Может, стоило хоть один раз зайти в военкомат и ткнуть им эту бумажку?
2. А на новом месте жительства человек стал на учёт?
Не знаю, как ведётся делопроизводство в военкоматах, но вполне возможно, что личное дело пересылается после постановки на учёт в новом месте. Если человек на учёт не стал, дело не переслали, оно лежит в старом военкомате и они, соответственно, шлют повестки по старому адресу.
ЛАД
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