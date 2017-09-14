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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 вер, 2024 14:20
😣Сьогодні росіяни завдали удару 2 балістичними ракетами по навчальному закладу у Полтаві, – повідомили в Міноборони
Наразі відомо про 41 загиблого та 180 поранених…
Як зазначили, удар прийшовся в момент евакуації людей до бомбосховища.
Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами.
Знакомый звонил оттуда. Выжил
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Додано: Вів 03 вер, 2024 14:21
lapay написав:
США дуже рідко вписуються в чужу війну до кордонів, хіба що на них самих нападуть. Те саме було в Кореї, коли лінія фронту стабілізувалась. До кордонів вже без нас і південним корейцям довелось змиритись, вони ж не самогубці.
Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.
Але наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів, в результаті ми маємо великі трабли на фронті і зменшення американської підтримки.
Сумно бльдь!(с)
По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023.
Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде".
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 14:27
ЛАД написав: UA написав:
...........
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были?
2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю.
3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно?
Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике?
4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.
конкретный пример по мобилизации.
Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства.
Чел снят 2200%
С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня.
Кто-то эти повестки выписывал.
Как тратился человеко ресурс?
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Додано: Вів 03 вер, 2024 14:40
ЛАД написав:
Вы очень сильно искажаете историю корейской войны.
Хотите подогнать историю под свои взгляды?
"Сумно б...!(с)"
Ну розкажіть свою версію, заодно поясніть чому корейці не виконали постанову власного парламента дійти до кордонів.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 14:41
UA написав: ЛАД написав: UA написав:
...........
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были?
2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю.
3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно?
Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике?
4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.
конкретный пример по мобилизации.
Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства.
Чел снят 2200%
С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня.
Кто-то эти повестки выписывал.
Как тратился человеко ресурс?
Пример ни о чём.
1. Непонятно, зачем было сниматься с воинского учета в связи со сменой места жительства "через свои концы"? Это не было проблемой даже в Союзе. Хотя, признаю, ситуация с 17 повестками странная. Где-то не сделали отметку в личном деле. Может, стоило хоть один раз зайти в военкомат и ткнуть им эту бумажку?
2. А на новом месте жительства человек стал на учёт?
Не знаю, как ведётся делопроизводство в военкоматах, но вполне возможно, что личное дело пересылается после постановки на учёт в новом месте. Если человек на учёт не стал, дело не переслали, оно лежит в старом военкомате и они, соответственно, шлют повестки по старому адресу.
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ЛАД
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