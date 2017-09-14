Додано: Вів 03 вер, 2024 15:17

Denik написав: Значно додувати цивільними тарифами нероб, які не хочуть ні служити, ні працювати на ВПК, ні платити податки, лише одиниці донатять активно.

Також у цивільного населення залишилося ще забагато грошей. Саме цивільні підняли ціни на зарядні станції х1.5-2. Ніхто військовим не хотів і не хоче продавати з нашими тендерами, Держказначейством та договорами. А нам вони потрібні на 0, а не те як у знайомих. Екофлоу за 50 тис живить 25 річний холодильник, який час викинути і купити новий за 15, який просто триматиме холод між відключеннями. Значно додувати цивільними тарифами нероб, які не хочуть ні служити, ні працювати на ВПК, ні платити податки, лише одиниці донатять активно.Також у цивільного населення залишилося ще забагато грошей. Саме цивільні підняли ціни на зарядні станції х1.5-2. Ніхто військовим не хотів і не хоче продавати з нашими тендерами, Держказначейством та договорами. А нам вони потрібні на 0, а не те як у знайомих. Екофлоу за 50 тис живить 25 річний холодильник, який час викинути і купити новий за 15, який просто триматиме холод між відключеннями.

1. Чи не марафон і всякі блогери ,"лідери думок" і їх прихлебателі рік тому вели інтенсивну компанію по дискредитації тих, хто донатить і допомагає армії фінансово?Чи наратив "твій економічний внесок у допомогу повний відстій, якщо ти не в окопі" не владні канали задвигали? І, з власного досвіду, у тей час деяка кількість тих хто регулярно донатив скоротилася. Перед 2024 роком, після такої ж компанії, та приняття поправок про мобілізацію,ще одна хвиля тих хто почав накопичувати запас для сім'ї та на випадок власного призову, також зменшили, або у повністю припинили донати.2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.3. Екофлоу також високомаржинальний бізнес, оцінити те що всередині з точку зору затрат, навіть по відео з розбірок станцій при ремонтах також не складно.Те що вона живить холодильник, це вибір кожного, може вона живить телевізор з марафоном, що + для влади. Холодильник яких тримає холодильну камеру хоча б у діапазоні 6-8 градусів, при 6+ годинних відключеннях... ну удачі Вам у пошуках... за 15 тис. грн. (хоча може Ви не гривні мали на увазі під 15 тис?).4. У такому "старому" 25 річному холодильнику можуть бути медикаменти у яких є вимога щодо температури зберігання, і, добре що Ви не знаєте про такий кейс.