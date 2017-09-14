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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96659666966796689669>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😣Сьогодні росіяни завдали удару 2 балістичними ракетами по навчальному закладу у Полтаві, – повідомили в Міноборони

Наразі відомо про 41 загиблого та 180 поранених…

Як зазначили, удар прийшовся в момент евакуації людей до бомбосховища.

Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами.


Знакомый звонил оттуда. Выжил
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:21

  lapay написав:США дуже рідко вписуються в чужу війну до кордонів, хіба що на них самих нападуть. Те саме було в Кореї, коли лінія фронту стабілізувалась. До кордонів вже без нас і південним корейцям довелось змиритись, вони ж не самогубці.
Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.
Але наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів, в результаті ми маємо великі трабли на фронті і зменшення американської підтримки.
Сумно бльдь!(с)

По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023.
Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде".
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:27

  ЛАД написав:
  UA написав:...........
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.

1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были?
2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю.
3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно?
Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике?
4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.

конкретный пример по мобилизации.
Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства.
Чел снят 2200%
С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня.
Кто-то эти повестки выписывал.
Как тратился человеко ресурс?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы очень сильно искажаете историю корейской войны.
Хотите подогнать историю под свои взгляды?
"Сумно б...!(с)"

Ну розкажіть свою версію, заодно поясніть чому корейці не виконали постанову власного парламента дійти до кордонів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:41

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:...........
У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.

1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были?
2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю.
3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно?
Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике?
4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.

конкретный пример по мобилизации.
Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства.
Чел снят 2200%
С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня.
Кто-то эти повестки выписывал.
Как тратился человеко ресурс?

Пример ни о чём.
1. Непонятно, зачем было сниматься с воинского учета в связи со сменой места жительства "через свои концы"? Это не было проблемой даже в Союзе. Хотя, признаю, ситуация с 17 повестками странная. Где-то не сделали отметку в личном деле. Может, стоило хоть один раз зайти в военкомат и ткнуть им эту бумажку?
2. А на новом месте жительства человек стал на учёт?
Не знаю, как ведётся делопроизводство в военкоматах, но вполне возможно, что личное дело пересылается после постановки на учёт в новом месте. Если человек на учёт не стал, дело не переслали, оно лежит в старом военкомате и они, соответственно, шлют повестки по старому адресу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:48

  Ukrainian написав:
  _Mykola_ написав:Це неправда, отримати можуть і ті хто виїхав раніше. Найближчий кейс Польща та її Pesel Ukr.

Журналісти BBC посилаються на цю детективу ЄС
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32001L0055

ВВС Україна проаналізувала дані Євростату. У відкритих даних у звіті можна знайти інформацію, що наразі 4,2 млн українців мають офіційний статус тимчасового захисту в ЄС, адже втекли від війни. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком 18-64 роки. Але видання Exxpress отримало дані саме щодо вікової категорії 18-60 років.
Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo

Реальний кейс, знайомі виїхали ДО 24.02.22 і спокійно отримали тимчасовий захист Польщі. В інших країнах думаю також це питання врегульоване.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023.
Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде".
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.

Дуже помилкова оцінка. Успішні переговори про РПВ ведуться, коли лінія фронту стабільна, як в 2023. Чесно кажучи, я тоді вже почав сподіватися, що наш контрнаступ, який постійно відсувався, стане нашою ядерною зброєю. В сенсі, що їм можна погрожувати, але не застосовувати.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:56

В 95-му закінчив інститут, де був тимчасово прописаний у гуртожитку на час навчання, була військова кафедра, приїхав додому, інше місто і область, відвідав військкомат, де у військовому квитку мені зробили відповідні відмітки, потім через пару років мене визвали на рахунок підвищення звання, знову відмітка. Проживаю по місцю прописки вже 25 років, при недавньому оновленні даних в Резерв+ виявилось, що я числюсь за військкоматом міста, де проходив навчання в інституті в 90-х роках.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:00

  andrijk777 написав:
  UA написав:У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне.
1.Не выполнили рекомендации союзников
- широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас)
- Провести выборы (уступить власть Залужному)
2. Не задвинули в прошлое олигархов.
Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.

Це все гнилі відмазки.
А Порошенко теж був "папугаем"? Порошенку чому не допомагали майже зовсім?

Обама, Байден... - причина скоріше у них, ніж у наших керманичах.

  andrijk777 написав:А Ющенко теж був "папугаем" коли нам не дали ПДЧ НАТО?

Ні про яке НАТО тоді не могло бути і мови, бо на той час за вступ виступав лише Ющенко, зі своєю міні фракцією в парламенті і тотальна меншість населення.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:17

  Denik написав:Значно додувати цивільними тарифами нероб, які не хочуть ні служити, ні працювати на ВПК, ні платити податки, лише одиниці донатять активно.
Також у цивільного населення залишилося ще забагато грошей. Саме цивільні підняли ціни на зарядні станції х1.5-2. Ніхто військовим не хотів і не хоче продавати з нашими тендерами, Держказначейством та договорами. А нам вони потрібні на 0, а не те як у знайомих. Екофлоу за 50 тис живить 25 річний холодильник, який час викинути і купити новий за 15, який просто триматиме холод між відключеннями.


1. Чи не марафон і всякі блогери ,"лідери думок" і їх прихлебателі рік тому вели інтенсивну компанію по дискредитації тих, хто донатить і допомагає армії фінансово?
Чи наратив "твій економічний внесок у допомогу повний відстій, якщо ти не в окопі" не владні канали задвигали? І, з власного досвіду, у тей час деяка кількість тих хто регулярно донатив скоротилася. Перед 2024 роком, після такої ж компанії, та приняття поправок про мобілізацію,ще одна хвиля тих хто почав накопичувати запас для сім'ї та на випадок власного призову, також зменшили, або у повністю припинили донати.

2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.

3. Екофлоу також високомаржинальний бізнес, оцінити те що всередині з точку зору затрат, навіть по відео з розбірок станцій при ремонтах також не складно.
Те що вона живить холодильник, це вибір кожного, може вона живить телевізор з марафоном, що + для влади. Холодильник яких тримає холодильну камеру хоча б у діапазоні 6-8 градусів, при 6+ годинних відключеннях... ну удачі Вам у пошуках... за 15 тис. грн. (хоча може Ви не гривні мали на увазі під 15 тис?).

4. У такому "старому" 25 річному холодильнику можуть бути медикаменти у яких є вимога щодо температури зберігання, і, добре що Ви не знаєте про такий кейс.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 03 вер, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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