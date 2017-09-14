lapay написав:США дуже рідко вписуються в чужу війну до кордонів, хіба що на них самих нападуть. Те саме було в Кореї, коли лінія фронту стабілізувалась. До кордонів вже без нас і південним корейцям довелось змиритись, вони ж не самогубці. Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну. Але наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів, в результаті ми маємо великі трабли на фронті і зменшення американської підтримки. Сумно бльдь!(с)
По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023. Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде". Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області. Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.
UA написав:........... У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне. 1.Не выполнили рекомендации союзников - широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас) - Провести выборы (уступить власть Залужному) 2. Не задвинули в прошлое олигархов. Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были? 2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю. 3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно? Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике? 4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.
конкретный пример по мобилизации. Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства. Чел снят 2200% С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня. Кто-то эти повестки выписывал. Как тратился человеко ресурс?
UA написав:........... У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне. 1.Не выполнили рекомендации союзников - широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас) - Провести выборы (уступить власть Залужному) 2. Не задвинули в прошлое олигархов. Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
1. Откуда вы взяли, что такие "рекомендации союзников" (и кого именно) были? 2. С середины 2023 попытки провести плавную мобилизацию были. Неудачные. После чего Залужный обвинил политическую власть в неспособности мобилизовать население. Вот после этого пошли "нарушения Криминального кодекса, бусики, и истерики со стороны властей как сейчас". Хотя насчёт истерик не знаю, т.к. марафон давно не смотрю. 3. Какую роль сегодня играют наши олигархи? И кто именно? Как вы представляете себе "задвинули в прошлое олигархов"? На практике? 4. "Союзники" спонсируют не "цирк с зеленым попугаем", а войну с РФ. Поэтому "цвет попугая" им не особо важен. Лишь бы не сильно выделывался.
конкретный пример по мобилизации. Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства. Чел снят 2200% С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня. Кто-то эти повестки выписывал. Как тратился человеко ресурс?
Пример ни о чём. 1. Непонятно, зачем было сниматься с воинского учета в связи со сменой места жительства "через свои концы"? Это не было проблемой даже в Союзе. Хотя, признаю, ситуация с 17 повестками странная. Где-то не сделали отметку в личном деле. Может, стоило хоть один раз зайти в военкомат и ткнуть им эту бумажку? 2. А на новом месте жительства человек стал на учёт? Не знаю, как ведётся делопроизводство в военкоматах, но вполне возможно, что личное дело пересылается после постановки на учёт в новом месте. Если человек на учёт не стал, дело не переслали, оно лежит в старом военкомате и они, соответственно, шлют повестки по старому адресу.
ВВС Україна проаналізувала дані Євростату. У відкритих даних у звіті можна знайти інформацію, що наразі 4,2 млн українців мають офіційний статус тимчасового захисту в ЄС, адже втекли від війни. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком 18-64 роки. Але видання Exxpress отримало дані саме щодо вікової категорії 18-60 років. Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.
andrijk777 написав:По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023. Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде". Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області. Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.
Дуже помилкова оцінка. Успішні переговори про РПВ ведуться, коли лінія фронту стабільна, як в 2023. Чесно кажучи, я тоді вже почав сподіватися, що наш контрнаступ, який постійно відсувався, стане нашою ядерною зброєю. В сенсі, що їм можна погрожувати, але не застосовувати.
В 95-му закінчив інститут, де був тимчасово прописаний у гуртожитку на час навчання, була військова кафедра, приїхав додому, інше місто і область, відвідав військкомат, де у військовому квитку мені зробили відповідні відмітки, потім через пару років мене визвали на рахунок підвищення звання, знову відмітка. Проживаю по місцю прописки вже 25 років, при недавньому оновленні даних в Резерв+ виявилось, що я числюсь за військкоматом міста, де проходив навчання в інституті в 90-х роках.
UA написав:У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне. 1.Не выполнили рекомендации союзников - широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас) - Провести выборы (уступить власть Залужному) 2. Не задвинули в прошлое олигархов. Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
Це все гнилі відмазки. А Порошенко теж був "папугаем"? Порошенку чому не допомагали майже зовсім?
Обама, Байден... - причина скоріше у них, ніж у наших керманичах.
andrijk777 написав:А Ющенко теж був "папугаем" коли нам не дали ПДЧ НАТО?
Ні про яке НАТО тоді не могло бути і мови, бо на той час за вступ виступав лише Ющенко, зі своєю міні фракцією в парламенті і тотальна меншість населення.
Denik написав:Значно додувати цивільними тарифами нероб, які не хочуть ні служити, ні працювати на ВПК, ні платити податки, лише одиниці донатять активно. Також у цивільного населення залишилося ще забагато грошей. Саме цивільні підняли ціни на зарядні станції х1.5-2. Ніхто військовим не хотів і не хоче продавати з нашими тендерами, Держказначейством та договорами. А нам вони потрібні на 0, а не те як у знайомих. Екофлоу за 50 тис живить 25 річний холодильник, який час викинути і купити новий за 15, який просто триматиме холод між відключеннями.
1. Чи не марафон і всякі блогери ,"лідери думок" і їх прихлебателі рік тому вели інтенсивну компанію по дискредитації тих, хто донатить і допомагає армії фінансово? Чи наратив "твій економічний внесок у допомогу повний відстій, якщо ти не в окопі" не владні канали задвигали? І, з власного досвіду, у тей час деяка кількість тих хто регулярно донатив скоротилася. Перед 2024 роком, після такої ж компанії, та приняття поправок про мобілізацію,ще одна хвиля тих хто почав накопичувати запас для сім'ї та на випадок власного призову, також зменшили, або у повністю припинили донати.
2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.
3. Екофлоу також високомаржинальний бізнес, оцінити те що всередині з точку зору затрат, навіть по відео з розбірок станцій при ремонтах також не складно. Те що вона живить холодильник, це вибір кожного, може вона живить телевізор з марафоном, що + для влади. Холодильник яких тримає холодильну камеру хоча б у діапазоні 6-8 градусів, при 6+ годинних відключеннях... ну удачі Вам у пошуках... за 15 тис. грн. (хоча може Ви не гривні мали на увазі під 15 тис?).
4. У такому "старому" 25 річному холодильнику можуть бути медикаменти у яких є вимога щодо температури зберігання, і, добре що Ви не знаєте про такий кейс.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 03 вер, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.