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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9666966796689669>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:20

  Denik написав:
  ЛАД написав:Хорошо бы рядом добавить ваш взгляд на урожай у нас и его влияние на инфляцию, о влиянии на инфляцию роста цен на эл-энергию, роста акцизов. Также хорошо бы услышать о вероятных новых ударах по нашей энергетике.

З пшеницею все ок. З кукурудзою так-сяк. З олійними на півночі і в центрі більш-менш ок. З голоду ніхто не помре. Інфляція виросте. На електроенергію ціна нижче ринкової. Значно додувати цивільними тарифами нероб, які не хочуть ні служити, ні працювати на ВПК, ні платити податки, лише одиниці донатять активно.

"Через неврожай багато чого в рашці прискориться інфляція".
У нас с урожаем значительно лучше, чем у них? Что-то мне кажется, что у них тоже "з голоду ніхто не помре". И инфляция будет, возможно, не выше нашей.
"На електроенергію ціна нижче ринкової" - да, ниже. Если разобьют ещё несколько станций, то цена ("ринкова") станет ещё выше. Маленькая проблема в том, что цена рабочей силы тоже несколько "нижче ринкової". Причём "нижче ринкової" больше, чем цена эл-энергии.


Також у цивільного населення залишилося ще забагато грошей. Саме цивільні підняли ціни на зарядні станції х1.5-2. Ніхто військовим не хотів і не хоче продавати з нашими тендерами, Держказначейством та договорами. А нам вони потрібні на 0, а не те як у знайомих. Екофлоу за 50 тис живить 25 річний холодильник, який час викинути і купити новий за 15, який просто триматиме холод між відключеннями.

Вы как-то слишком сильно обобщаете. :)
"підняли ціни на зарядні станції х1.5-2" не взагалі цивільні, а достаточно узкая прослойка. Экономисту следовало бы подкрепить такие слова цифрами - сколько куплено зарядных станций, экофлоу и т.п. Может "неожиданно" оказаться, что это сделали несколько процентов "цивільного населення", а для большинства покупка не только экофлоу "за 50 тис", но и холодильника "за 15 тыс." создаёт существенную дыру в семейном бюджете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:24

  olmyb написав:В 95-му закінчив інститут, де був тимчасово прописаний у гуртожитку на час навчання, була військова кафедра, приїхав додому, інше місто і область, відвідав військкомат, де у військовому квитку мені зробили відповідні відмітки, потім через пару років мене визвали на рахунок підвищення звання, знову відмітка. Проживаю по місцю прописки вже 25 років, при недавньому оновленні даних в Резерв+ виявилось, що я числюсь за військкоматом міста, де проходив навчання в інституті в 90-х роках.

Вам підвищили звання на одну ступінь, без вашої участі, типу "за службу в запасі" і без зборів?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:28

  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав:
  _Mykola_ написав:Це неправда, отримати можуть і ті хто виїхав раніше. Найближчий кейс Польща та її Pesel Ukr.

Журналісти BBC посилаються на цю детективу ЄС
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32001L0055

ВВС Україна проаналізувала дані Євростату. У відкритих даних у звіті можна знайти інформацію, що наразі 4,2 млн українців мають офіційний статус тимчасового захисту в ЄС, адже втекли від війни. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком 18-64 роки. Але видання Exxpress отримало дані саме щодо вікової категорії 18-60 років.
Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo

Реальний кейс, знайомі виїхали ДО 24.02.22 і спокійно отримали тимчасовий захист Польщі. В інших країнах думаю також це питання врегульоване.

Та я там уже на предыдущее сообщение отписал: украинская редакция ББС не отстреливает разницу между выездом из страны и въездом в ЕС. Да: если человек приехал и сидит в ЕС "до того" - ему временную защиту не дадут. Но если он из ЕС выедет (хоть на один день) и снова въедет - защиту дадут. Такая себе бюрократическая заморочка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:28

  ЛАД написав:Вы очень сильно искажаете историю корейской войны.
Хотите подогнать историю под свои взгляды?
"Сумно б...!(с)"

Чон Ду Хван?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:41

  _Mykola_ написав:
  olmyb написав:В 95-му закінчив інститут, де був тимчасово прописаний у гуртожитку на час навчання, була військова кафедра, приїхав додому, інше місто і область, відвідав військкомат, де у військовому квитку мені зробили відповідні відмітки, потім через пару років мене визвали на рахунок підвищення звання, знову відмітка. Проживаю по місцю прописки вже 25 років, при недавньому оновленні даних в Резерв+ виявилось, що я числюсь за військкоматом міста, де проходив навчання в інституті в 90-х роках.

Вам підвищили звання на одну ступінь, без вашої участі, типу "за службу в запасі" і без зборів?

Буває й таке.
А ось те, що при таких розкладах виявилось, що він "числиться за військкоматом міста, де проходив навчання в інституті в 90-х роках", це вже за межами розуміння.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:45

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  olmyb написав:В 95-му закінчив інститут, де був тимчасово прописаний у гуртожитку на час навчання, була військова кафедра, приїхав додому, інше місто і область, відвідав військкомат, де у військовому квитку мені зробили відповідні відмітки, потім через пару років мене визвали на рахунок підвищення звання, знову відмітка. Проживаю по місцю прописки вже 25 років, при недавньому оновленні даних в Резерв+ виявилось, що я числюсь за військкоматом міста, де проходив навчання в інституті в 90-х роках.

Вам підвищили звання на одну ступінь, без вашої участі, типу "за службу в запасі" і без зборів?

Буває й таке.
А ось те, що при таких розкладах виявилось

Дивна практика, якщо людина після військової кафедри не була на зборах, не служила, і взагалі жила своїм життям далеким від війська, присвоювати чергове звання, навіщо?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Дивна практика, якщо людина після військової кафедри не була на зборах, не служила, і взагалі жила своїм життям далеким від війська, присвоювати чергове звання, навіщо?


круто, коли військомат тобой цікавиться лише задля того щоб офіцерське звання підвищити, а ти про армію ні слухом ні духом ))
у більшості сіромах навпаки ((
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:58

А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:59

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