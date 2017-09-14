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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9666966796689669

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:08

  lapay написав:
  andrijk777 написав:По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023.
Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде".
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.

Дуже помилкова оцінка. Успішні переговори про РПВ ведуться, коли лінія фронту стабільна, як в 2023. Чесно кажучи, я тоді вже почав сподіватися, що наш контрнаступ, який постійно відсувався, стане нашою ядерною зброєю. В сенсі, що їм можна погрожувати, але не застосовувати.

Переговори ведуться тоді і тільки тоді коли обидві сторони(або їх куратори) зацікавлені в цих переговорах! Це єдина і достатня умова.
Стабільна лінія фронту це тільки одна з ознак. Якщо лінія фронту довгий час стабільна то це просто ознака що війна зайшла в тупік і жодна сторона не може просунутись далі. Але це не обов'язкова ознака для перемовин.
Фінська війна - мир було досягнуто після прориву червоної армії, а не після "стабілізації" лінії фронту перші 3 місяці.
Грузинська війна 2008 - лінія фронту інтенсивно рухалась - але заключили мир.
Навіть дещо похожа на нашу ірано-іракська війна - мир був заключений після 8 років війни, хоча ці усі 8 років лінія фронту була більш-менш стабільна. Приблизно 6 років стабільної лінії фронту знадобилось у цій війні щоб заключити мир! Очевидно що не стабільна лінія фронту була причиною миру.
1СВ - була більш-менш стабільна лінія фронту, але програла одна сторона. Чому ж не провели "Успішні переговори про РПВ" раз лінія фронту стабільна а підписали капітуляцію?
Навіть Стамбульські перемовини велись тоді коли лінія фронту була зовсім нестабільна. А зараз, коли вона стабільна ніяких переговорів немає.
І т.д.
"Дуже помилкова оцінка." - не підкріплено ніякими фактами з вашого боку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:19

  Игорь Алексеевич написав:А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪

На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав :(
Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:24

  The_Rebel написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪

На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав :(
Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса

Полтава была одним из городов, где более менее было спокойно и не было сильных бахов. И сегодня....ЖАХ🙏
Игорь Алексеевич
 
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