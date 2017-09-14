lapay написав:andrijk777 написав:По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023.
Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде".
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.
Дуже помилкова оцінка. Успішні переговори про РПВ ведуться, коли лінія фронту стабільна, як в 2023. Чесно кажучи, я тоді вже почав сподіватися, що наш контрнаступ, який постійно відсувався, стане нашою ядерною зброєю. В сенсі, що їм можна погрожувати, але не застосовувати.
Переговори ведуться тоді і тільки тоді коли обидві сторони(або їх куратори) зацікавлені в цих переговорах! Це єдина і достатня умова.
Стабільна лінія фронту це тільки одна з ознак. Якщо лінія фронту довгий час стабільна то це просто ознака що війна зайшла в тупік і жодна сторона не може просунутись далі. Але це не обов'язкова ознака для перемовин.
Фінська війна - мир було досягнуто після прориву червоної армії, а не після "стабілізації" лінії фронту перші 3 місяці.
Грузинська війна 2008 - лінія фронту інтенсивно рухалась - але заключили мир.
Навіть дещо похожа на нашу ірано-іракська війна - мир був заключений після 8 років війни, хоча ці усі 8 років лінія фронту була більш-менш стабільна. Приблизно 6 років стабільної лінії фронту знадобилось у цій війні щоб заключити мир! Очевидно що не стабільна лінія фронту була причиною миру.
1СВ - була більш-менш стабільна лінія фронту, але програла одна сторона. Чому ж не провели "Успішні переговори про РПВ" раз лінія фронту стабільна а підписали капітуляцію?
Навіть Стамбульські перемовини велись тоді коли лінія фронту була зовсім нестабільна. А зараз, коли вона стабільна ніяких переговорів немає.
І т.д.
"Дуже помилкова оцінка." - не підкріплено ніякими фактами з вашого боку.