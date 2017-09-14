andrijk777 написав:

Переговори ведуться тоді і тільки тоді коли обидві сторони(або їх куратори) зацікавлені в цих переговорах! Це єдина і достатня умова.Стабільна лінія фронту це тільки одна з ознак. Якщо лінія фронту довгий час стабільна то це просто ознака що війна зайшла в тупік і жодна сторона не може просунутись далі. Але це не обов'язкова ознака для перемовин.Фінська війна - мир було досягнуто після прориву червоної армії, а не після "стабілізації" лінії фронту перші 3 місяці.Грузинська війна 2008 - лінія фронту інтенсивно рухалась - але заключили мир.Навіть дещо похожа на нашу ірано-іракська війна - мир був заключений після 8 років війни, хоча ці усі 8 років лінія фронту була більш-менш стабільна. Приблизно 6 років стабільної лінії фронту знадобилось у цій війні щоб заключити мир! Очевидно що не стабільна лінія фронту була причиною миру.1СВ - була більш-менш стабільна лінія фронту, але програла одна сторона. Чому ж не провели "Успішні переговори про РПВ" раз лінія фронту стабільна а підписали капітуляцію?Навіть Стамбульські перемовини велись тоді коли лінія фронту була зовсім нестабільна. А зараз, коли вона стабільна ніяких переговорів немає.І т.д."Дуже помилкова оцінка." - не підкріплено ніякими фактами з вашого боку.