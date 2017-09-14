Игорь Алексеевич написав:А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪
На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
Игорь Алексеевич написав:А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪
На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
Полтава была одним из городов, где более менее было спокойно и не было сильных бахов. И сегодня....ЖАХ🙏
andrijk777 написав:По-моєму сьогодні значно кращий час для перемовин ніж рік тому в 2023. Тоді був провал контрнаступу і очевидно умови путіна були б жахливими для нас. Типу "ви рік готувались, отримали купу зброї і нічого не змогли", значить "нічого не можете і ніяких поступок не буде". Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області. Але майже впевнений що реальних переговорів до 5 листопада не буде. Усі чекають на нового президента США.
Дуже помилкова оцінка. Успішні переговори про РПВ ведуться, коли лінія фронту стабільна, як в 2023. Чесно кажучи, я тоді вже почав сподіватися, що наш контрнаступ, який постійно відсувався, стане нашою ядерною зброєю. В сенсі, що їм можна погрожувати, але не застосовувати.
минулого року контрнаступ мав би бути на Валуйки, але хтось вирішив інакше, робота над помилками
UA написав:У Украины на сейчас два конкретных прокола в этой войне. 1.Не выполнили рекомендации союзников - широкомасштабная мобилизация с середины 2023 (плавная мобилизация без нарушения Криминального кодекса, бусиков, и истерики со стороны властей как сейчас) - Провести выборы (уступить власть Залужному) 2. Не задвинули в прошлое олигархов. Союзники этот цирк с зеленым попугаем спонсируют без особого энтузиазма.
Це все гнилі відмазки. А Порошенко теж був "папугаем"? Порошенку чому не допомагали майже зовсім?
Обама, Байден... - причина скоріше у них, ніж у наших керманичах.
andrijk777 написав:А Ющенко теж був "папугаем" коли нам не дали ПДЧ НАТО?
Ні про яке НАТО тоді не могло бути і мови, бо на той час за вступ виступав лише Ющенко, зі своєю міні фракцією в парламенті і тотальна меншість населення.
питання тоді вирішила німецька подруга бункерного сказавши ніт
ЛАД написав:Вы очень сильно искажаете историю корейской войны. Хотите подогнать историю под свои взгляды? "Сумно б...!(с)"
Ну розкажіть свою версію, заодно поясніть чому корейці не виконали постанову власного парламента дійти до кордонів.
Когда-то уже относительно подробно писал о корейской войне. Так что повторяться не буду. Только пару замечаний. 1. Война началась с условной линии раздела оккупационных зон. Ии два гос-ва были созданы именно на основе этих зон. Как в Европе ФРГ и ГДР. 2. И Сев., и Южная Корея ставили задачу полного уничтожения противника и временами почти достигали поставленных целей. 3. В отличие от нашей войны, США были активно вовлечены в корейскую войну, так же, как Китай и более скрыто СССР. 4. "представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи, считавшее свою страну жертвой северокорейской агрессии, ратовало за продолжение войны[84]." Его просто никто не спрашивал, "От имени сил ООН подпись под договором поставил командир американского контингента генерал М. Кларк. Линия фронта была зафиксирована в районе 38-й параллели, а вокруг неё была провозглашена демилитаризованная зона (ДМЗ)". 5. Если бы США сильно хотели, то могли бы подписать перемирие примерно так же, как в Корее. Ну пусть не так же, т.к. у нас они "не участники конфликта". Но договориться с РФ и "поставить нас в известность" (перед фактом) вполне могли бы. В этом случае "наш президент, на відміну від корейського, вирішав сам дійти до кордонів" мог бы решать что годно, но так же, как оба корейских президента, а не на відміну от них ничего не смог бы сделать. Кстати, в 1954 мирный договор заключить так и не удалось. 6. Разница ещё и в том, что безопасность Ю. Кореи гарантировалась присутствием войск США. А
В январе 1958 года США разместили на территории Южной Кореи ядерное оружие, что противоречило пункту 13d Договора о перемирии, тем самым в одностороннем порядке отменив одну из его важнейших статей[84]. Ядерное оружие было полностью вывезено из страны в 1991 году[85].
Так что не надо преувеличивать роль Украины и лично Зеленского. Хотя не надо и преуменьшать.
andrijk777 написав:Переговори ведуться тоді і тільки тоді коли обидві сторони(або їх куратори) зацікавлені в цих переговорах! Це єдина і достатня умова. Стабільна лінія фронту це тільки одна з ознак. Якщо лінія фронту довгий час стабільна то це просто ознака що війна зайшла в тупік і жодна сторона не може просунутись далі. Але це не обов'язкова ознака для перемовин. Фінська війна - мир було досягнуто після прориву червоної армії, а не після "стабілізації" лінії фронту перші 3 місяці. Грузинська війна 2008 - лінія фронту інтенсивно рухалась - але заключили мир. Навіть дещо похожа на нашу ірано-іракська війна - мир був заключений після 8 років війни, хоча ці усі 8 років лінія фронту була більш-менш стабільна. Приблизно 6 років стабільної лінії фронту знадобилось у цій війні щоб заключити мир! Очевидно що не стабільна лінія фронту була причиною миру. 1СВ - була більш-менш стабільна лінія фронту, але програла одна сторона. Чому ж не провели "Успішні переговори про РПВ" раз лінія фронту стабільна а підписали капітуляцію? Навіть Стамбульські перемовини велись тоді коли лінія фронту була зовсім нестабільна. А зараз, коли вона стабільна ніяких переговорів немає. І т.д. "Дуже помилкова оцінка." - не підкріплено ніякими фактами з вашого боку.
Я пишу виключно про РПВ без додаткових умов по лінії зіткнення. Ніякої мирної угоди, оііційних змін кордону, відведення військ, і тому подібне. Всі наведені вами вище приклади не відповідають цим критеріям. В нашій війни сторони конфлікту багато хочуть, але не багато можуть, тому можуть зійтись тільки на такому заморожені конфлікту, і це ще для нас буде дуже добре.
andrijk777 написав:Переговори ведуться тоді і тільки тоді коли обидві сторони(або їх куратори) зацікавлені в цих переговорах! Це єдина і достатня умова. Стабільна лінія фронту це тільки одна з ознак. Якщо лінія фронту довгий час стабільна то це просто ознака що війна зайшла в тупік і жодна сторона не може просунутись далі. Але це не обов'язкова ознака для перемовин. Фінська війна - мир було досягнуто після прориву червоної армії, а не після "стабілізації" лінії фронту перші 3 місяці. Грузинська війна 2008 - лінія фронту інтенсивно рухалась - але заключили мир. Навіть дещо похожа на нашу ірано-іракська війна - мир був заключений після 8 років війни, хоча ці усі 8 років лінія фронту була більш-менш стабільна. Приблизно 6 років стабільної лінії фронту знадобилось у цій війні щоб заключити мир! Очевидно що не стабільна лінія фронту була причиною миру. 1СВ - була більш-менш стабільна лінія фронту, але програла одна сторона. Чому ж не провели "Успішні переговори про РПВ" раз лінія фронту стабільна а підписали капітуляцію? Навіть Стамбульські перемовини велись тоді коли лінія фронту була зовсім нестабільна. А зараз, коли вона стабільна ніяких переговорів немає. І т.д. "Дуже помилкова оцінка." - не підкріплено ніякими фактами з вашого боку.
Я пишу виключно про РПВ без додаткових умов по лінії зіткнення. Ніякої мирної угоди, оііційних змін кордону, відведення військ, і тому подібне. Всі наведені вами вище приклади не відповідають цим критеріям. В нашій війни сторони конфлікту багато хочуть, але не багато можуть, тому можуть зійтись тільки на такому заморожені конфлікту, і це ще для нас буде дуже добре.
Игорь Алексеевич написав:А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪
На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
Полтава была одним из городов, где более менее было спокойно и не было сильных бахов. И сегодня....ЖАХ🙏
Я постоянно слыша прилеты в Харькове то ли КАБов, то ли ракет, то ли каких-то гибридов, очень расстроился новостью из Полтавы.
Эта новость в очередной раз мне подтвердила, что даже на третий год полномасштабной войны даже некоторые профессиональные военные не понимают важность исключения концентрации военнослужащих в любом городе страны, под любым предлогом, даже на короткое время без максимальной маскировки и секретности. Причина очевидна - время наведения дежурной баллистической ракеты 5 минут, время подлета ракеты 10-15 минут, из трех любых граждан Украины всегда один предатель, который через телеграмм мессенджер сбросит боту ФСБ данные о времени, месте концентрации военнослужащих и их числу. Из этого следует, что вероятность обстрела расслабившихся военных, сконцентрировавшихся в одном месте, стремится к 100%.
andrijk777 написав:........... Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області. ......
Согласен с вами, что стабильная линия фронта слабо связана с возможностью перемирия. Во всяком случае, не является необходимым условием. Но вот "значно краща"... Пожалуй, слишком сильно. Вспомните хотя бы о сильно разрушенной за весну-лето 24-го энергетике. И скорее всего, разрушения до зимы ещё добавятся. Можно было бы добавить ещё несколько факторов, но там более спорные (сложнее оцениваемые) моменты, так что не буду, достаточно и этого.