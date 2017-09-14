_Mykola_ написав:1. Чи не марафон і всякі блогери ,"лідери думок" і їх прихлебателі рік тому вели інтенсивну компанію по дискредитації тих, хто донатить і допомагає армії фінансово?
Я марафон не дивлюся.
_Mykola_ написав:2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.
Ні не з того же ринку. По військовим закупівлям більше 200 тис. грн - потрібен тендер (якщо немає нагальної потреби), сплата безготівкою з казначейського рахунку після поставки товару, а не готівкою або передплата на картку. І треба укладання договору з купою погоджень та реєстрацією в Держказначействі. В умові масового спросу з боку населення фірми так і кажуть - не хочемо їбатися з договором та процедурами держзакупівель.
_Mykola_ написав:3. Екофлоу також високомаржинальний бізнес, оцінити те що всередині з точку зору затрат, навіть по відео з розбірок станцій при ремонтах також не складно. Те що вона живить холодильник, це вибір кожного, може вона живить телевізор з марафоном, що + для влади. Холодильник яких тримає холодильну камеру хоча б у діапазоні 6-8 градусів, при 6+ годинних відключеннях... ну удачі Вам у пошуках... за 15 тис. грн. (хоча може Ви не гривні мали на увазі під 15 тис?).
Справа в тому, що в тому випадку Екофлоу було куплене на піку кризи за бойові гроші члена родини, якого за 3 тижні поранили FPV-шкою, тому, що він переміщався без РЕБу, бо 2 РЕБа, розбили мінометом. Тобто треба було третій РЕБ купувати, а не Ecoflow. Тримає холодильник, куплений у 2015 чи 2016 році нормально 6 годинні відключення. Не треба ля-ля.
_Mykola_ написав:4. У такому "старому" 25 річному холодильнику можуть бути медикаменти у яких є вимога щодо температури зберігання, і, добре що Ви не знаєте про такий кейс.
Ще раз. Екофлоу купили за гроші військовослужбовця. А мали терміново купувати третій РЕБ (1 дали волонтери, 2-ий забезпечила бригада). Тому військовослужбовця поранило FPV. Купити холодиильник могли самі і не за його бойові. Крім Екофлоу їм розповідалося про технологію ДБЖ + зовнішній акумулятор AGM, які починалися від 10 тис грн, замість 50 чи 60. Але "експертні" жінки злякалися, побачивши наслідки вибуху водня від звичайного акумулятора та якоїсь кустарної зарадки.
buratinyo написав:Эта новость в очередной раз мне подтвердила, что даже на третий год полномасштабной войны даже некоторые профессиональные военные не понимают важность исключения концентрации военнослужащи
це підтверджує те, що є професійні військові, які на третій рік війни ніколи не приймала участі у бойових діях
Добавлю по Корее ещё один момент о "вечных врагах".
Когда Пак Чонхи пришёл к власти в 1961 году, доход на душу населения в Южной Корее составлял 72 $, а главный военно-политический соперник — Северная Корея — обладал большей экономической и военной мощью, поскольку на севере Корейского полуострова осталось значительное количество промышленных предприятий, построенных в колониальный период. Кроме того, Северной Корее оказывали военно-экономическую помощь Советский Союз и страны социалистического лагеря, тогда как большая часть американской экономической помощи Южной Корее была разворована[4].
Поэтому Пак Чонхи взял курс на проведение экспорт-ориентированной индустриализации. В качестве основного стратегического партнёра Пак рассматривал Японию и приложил немалые усилия для нормализации отношений с ней, заключив в 1965 году договор об отношениях между Японией и Кореей. Эти шаги были встречены резкими протестами и массовыми выступлениями жителей Южной Кореи, поскольку в стране всё ещё были сильны послевоенные антияпонские настроения. Тем не менее, благодаря политике правительства Пак Чонхи, Корее удалось привлечь японский капитал и технологии для развития своей экономики. Также значительную помощь оказали США. В обмен на поддержку США во Вьетнамской войне, Южная Корея получила от США десятки миллиардов долларов в виде грантов, займов, субсидий, технологий, предоставленных администрациями президентов Линдона Джонсона и Ричарда Никсона
http://surl.li/fgbofn Напомню, что прошло всего около 20 лет после японской оккупации Кореи, а о зверствах японской военщины во время 2 МВ написано много. Ну и как видно из примера Кореи воровство характерно не только для Украины. И напомню, что ни о какой демократичности речь в Ю. Корее не шла.
Его (Пак Чонхи) средняя дочь, Пак Кын Хе — видный корейский политик, лидер партии Сэнури, в 2012—2017 годах была президентом Республики Корея, отстранена от должности в результате импичмента и приговорена к 20-летнему тюремному заключению.
Демократизация началась уже в конце 80-х после избрания президентом Ро Дэ У (в 1988).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 вер, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
Питання пмр вирішиться саме собою в січні 2025 року (без російського газу).
ЛАД написав:представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи, считавшее свою страну жертвой северокорейской агрессии, ратовало за продолжение войны[84]." Его просто никто не спрашивал, "От имени сил ООН подпись под договором поставил командир американского контингента генерал М. Кларк. Линия фронта была зафиксирована в районе 38-й параллели, а вокруг неё была провозглашена демилитаризованная зона (ДМЗ)".
Так я, якраз, і питав, про те, що відбувалось в корейській владі і між корейцями і американцями, після цієї відмови поставити свій підпис під документом.
ЛАД написав:Маленькая проблема в том, что цена рабочей силы тоже несколько "нижче ринкової". Причём "нижче ринкової" больше, чем цена эл-энергии.
Є ТЦК з високими зарплатами.
ЛАД написав:"підняли ціни на зарядні станції х1.5-2" не взагалі цивільні, а достаточно узкая прослойка. Экономисту следовало бы подкрепить такие слова цифрами - сколько куплено зарядных станций, экофлоу и т.п. Может "неожиданно" оказаться, что это сделали несколько процентов "цивільного населення", а для большинства покупка не только экофлоу "за 50 тис", но и холодильника "за 15 тыс." создаёт существенную дыру в семейном бюджете.
Я бачу, що від одної моєї відпустки до іншої дорожчих автомобілів в Києві все більше і більше. Злидні прямо...
Denik написав:Мілов прогнозує кризу у банківській системі рф навесні або взимку. Я думаю, що криза станеться, але навесні-влітку 2025.
Причични - прининення експорту газу з росії через Україну. Крах пмр, приток біженців (пенсіонерів з російськими паспортами) паспортами з пмр до рашки. Думаю, просядуть нафтові ціни в кінці осені - взимку. Річний видубуток нафти в рф буде менше 500 млн.т. У 2025 рік рф зайде з найменшими показниками видобутку нафти за останні років 20. І видубуток надалі буде лише падати. Рашці хз як доведеться фінансувати ВПК та війну та фоні вичерпаних запасів бронетехніки та арти. Гроші з виплат по 2 млн за контракт та масові виплати по 5 млн за 200-х від Авдіївки до Покровська потраплять на рахунки і стимулююьб попит на все, що завгодно. Через неврожай багато чого в рашці прискориться інфляція. Ну й будуть нові удари по НПЗ та базам зберігання. Можливо і по експортним нафтовим терміналам чи нафтоперекачувальним станціям. Держборг рашки збільшиться. Досить багато факторів збігаються на 2025 рік.
Плюс ще додав з жовтня 2024 запрацюють деякі додаткові санкції ЄС на російську сталь. Правда ще частину санкцій наші європейські партнери перенесли з квітня 2024 на 2028 рік.
UA написав:конкретный пример по мобилизации. Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства. Чел снят 2200% С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня. Кто-то эти повестки выписывал. Как тратился человеко ресурс?
Пример ни о чём. 1. Непонятно, зачем было сниматься с воинского учета в связи со сменой места жительства "через свои концы"? Это не было проблемой даже в Союзе. Хотя, признаю, ситуация с 17 повестками странная. Где-то не сделали отметку в личном деле. Может, стоило хоть один раз зайти в военкомат и ткнуть им эту бумажку? 2. А на новом месте жительства человек стал на учёт? Не знаю, как ведётся делопроизводство в военкоматах, но вполне возможно, что личное дело пересылается после постановки на учёт в новом месте. Если человек на учёт не стал, дело не переслали, оно лежит в старом военкомате и они, соответственно, шлют повестки по старому адресу.
До большой войны (При АТО) М18-60 не могли выписаться, не получив корешок о снятии с воинского учета в связи со сменой места жительства. В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов Поинтересуйтесь их численностью. Брали далеко не всех желающих. Военкоматы (тцк) в 2022-2023 годах занимались фигней. С 2024 превратились в ОПГ Результат на табло.
Denik написав:......... Є ТЦК з високими зарплатами. ............. Я бачу, що від одної моєї відпустки до іншої дорожчих автомобілів в Києві все більше і більше. Злидні прямо...
Очень информативные показатели. Попросите Hotab"а. Он вам может рассказать о "богатых" африканских странах. где есть много дорогих автомобилей на улицах и небоскрёбы (не обязательно) с очень дорогими квартирами.
lapay написав:Я пишу виключно про РПВ без додаткових умов по лінії зіткнення. Ніякої мирної угоди, оііційних змін кордону, відведення військ, і тому подібне. Всі наведені вами вище приклади не відповідають цим критеріям. В нашій війни сторони конфлікту багато хочуть, але не багато можуть, тому можуть зійтись тільки на такому заморожені конфлікту, і це ще для нас буде дуже добре.
Майже усі війни останніх 100 років які я знаю закінчувались "РПВ без додаткових умов"(перемир'ям) а не миром, якщо це не була безумовна капітуляція однієї сторони. І зазвичай(історично) після укладення "РПВ без додаткових умов"(перемир'я) мир тривав дуже-дуже довго при умові що сторона яка програла не починала війну-реванш.
Саме тому я на 99% впевнений що "РПВ без додаткових умов" це мир надовго(назавжди) при умові що Україна не захоче повернути територію воєнним шляхом.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 03 вер, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.