Додано: Вів 03 вер, 2024 17:14

_Mykola_ написав: 1. Чи не марафон і всякі блогери ,"лідери думок" і їх прихлебателі рік тому вели інтенсивну компанію по дискредитації тих, хто донатить і допомагає армії фінансово? 1. Чи не марафон і всякі блогери ,"лідери думок" і їх прихлебателі рік тому вели інтенсивну компанію по дискредитації тих, хто донатить і допомагає армії фінансово?

_Mykola_ написав: 2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також. 2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.

_Mykola_ написав: 3. Екофлоу також високомаржинальний бізнес, оцінити те що всередині з точку зору затрат, навіть по відео з розбірок станцій при ремонтах також не складно.

Те що вона живить холодильник, це вибір кожного, може вона живить телевізор з марафоном, що + для влади. Холодильник яких тримає холодильну камеру хоча б у діапазоні 6-8 градусів, при 6+ годинних відключеннях... ну удачі Вам у пошуках... за 15 тис. грн. (хоча може Ви не гривні мали на увазі під 15 тис?). 3. Екофлоу також високомаржинальний бізнес, оцінити те що всередині з точку зору затрат, навіть по відео з розбірок станцій при ремонтах також не складно.Те що вона живить холодильник, це вибір кожного, може вона живить телевізор з марафоном, що + для влади. Холодильник яких тримає холодильну камеру хоча б у діапазоні 6-8 градусів, при 6+ годинних відключеннях... ну удачі Вам у пошуках... за 15 тис. грн. (хоча може Ви не гривні мали на увазі під 15 тис?).

_Mykola_ написав: 4. У такому "старому" 25 річному холодильнику можуть бути медикаменти у яких є вимога щодо температури зберігання, і, добре що Ви не знаєте про такий кейс. 4. У такому "старому" 25 річному холодильнику можуть бути медикаменти у яких є вимога щодо температури зберігання, і, добре що Ви не знаєте про такий кейс.

Я марафон не дивлюся.Ні не з того же ринку. По військовим закупівлям більше 200 тис. грн - потрібен тендер (якщо немає нагальної потреби), сплата безготівкою з казначейського рахунку після поставки товару, а не готівкою або передплата на картку. І треба укладання договору з купою погоджень та реєстрацією в Держказначействі. В умові масового спросу з боку населення фірми так і кажуть - не хочемо їбатися з договором та процедурами держзакупівель.Справа в тому, що в тому випадку Екофлоу було куплене на піку кризи за бойові гроші члена родини, якого за 3 тижні поранили FPV-шкою, тому, що він переміщався без РЕБу, бо 2 РЕБа, розбили мінометом. Тобто треба було третій РЕБ купувати, а не Ecoflow. Тримає холодильник, куплений у 2015 чи 2016 році нормально 6 годинні відключення. Не треба ля-ля.Ще раз. Екофлоу купили за гроші військовослужбовця. А мали терміново купувати третій РЕБ (1 дали волонтери, 2-ий забезпечила бригада). Тому військовослужбовця поранило FPV. Купити холодиильник могли самі і не за його бойові.Крім Екофлоу їм розповідалося про технологію ДБЖ + зовнішній акумулятор AGM, які починалися від 10 тис грн, замість 50 чи 60. Але "експертні" жінки злякалися, побачивши наслідки вибуху водня від звичайного акумулятора та якоїсь кустарної зарадки.