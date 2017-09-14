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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:44
_Mykola_ написав:
2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.
Ціна це навіть другорядне питання.
Нам везуть весь неліквід з усієї планети.
Що буде з літій АКБ якій простояв на складі десь в Китаї при плюс 35 - 40 рік - два без підзаряки?
Людина купила зарядну станцію на 1 квт, а вона тримає ноутбук 6 годин і нуль заряд...
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:50
ЛАД написав: andrijk777 написав:
...........
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
......
Согласен с вами, что стабильная линия фронта слабо связана с возможностью перемирия. Во всяком случае, не является необходимым условием.
Но вот "значно краща"... Пожалуй, слишком сильно.
Вспомните хотя бы о сильно разрушенной за весну-лето 24-го энергетике. И скорее всего, разрушения до зимы ещё добавятся. Можно было бы добавить ещё несколько факторов, но там более спорные (сложнее оцениваемые) моменты, так что не буду, достаточно и этого.
"разрушенная энергетика" має близко-нульовий вплив на перемир'я(чи завершення війни).
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:53
Wirująświatła написав:
Вся просроча Украине
Нет просрочки нет поставок
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:53
UA написав:
.............
В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов
Поинтересуйтесь их численностью.
Брали далеко не всех желающих.
............
На их сайте "Наші цінності":
Ми воїни за покликанням і наша
стихія — це війна.
Воїн — еліта суспільства, повинен бути
прикладом та прагнути до майстерності
в будь-чому за що береться.
Дій всупереч страху і дивись на
загрозу як хижак, а не жертва.
Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти.
Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии.
О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:02
The_Rebel написав: Игорь Алексеевич написав:
А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪
На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав
Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:03
andrijk777 написав:
............
"разрушенная энергетика" має близко-нульовий вплив на перемир'я(чи завершення війни).
Ну да. Если реально отключения будут по 10-12 часов в сутки (или даже больше, как некоторые обещают), то населению это совершенно не важно, а промпредприятиям вообще до лампочки. Они смогут производить миллионы дронов и другой необходимой продукции.
Может, надо/можно вообще отказаться от эл-энергии раз она не нужна и не важна для войны?
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