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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:44
_Mykola_ написав:
2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.
Ціна це навіть другорядне питання.
Нам везуть весь неліквід з усієї планети.
Що буде з літій АКБ якій простояв на складі десь в Китаї при плюс 35 - 40 рік - два без підзаряки?
Людина купила зарядну станцію на 1 квт, а вона тримає ноутбук 6 годин і нуль заряд...
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:50
ЛАД написав: andrijk777 написав:
...........
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
......
Согласен с вами, что стабильная линия фронта слабо связана с возможностью перемирия. Во всяком случае, не является необходимым условием.
Но вот "значно краща"... Пожалуй, слишком сильно.
Вспомните хотя бы о сильно разрушенной за весну-лето 24-го энергетике. И скорее всего, разрушения до зимы ещё добавятся. Можно было бы добавить ещё несколько факторов, но там более спорные (сложнее оцениваемые) моменты, так что не буду, достаточно и этого.
"разрушенная энергетика" має близко-нульовий вплив на перемир'я(чи завершення війни).
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:53
Wirująświatła написав:
Вся просроча Украине
Нет просрочки нет поставок
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:53
UA написав:
.............
В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов
Поинтересуйтесь их численностью.
Брали далеко не всех желающих.
............
На их сайте "Наші цінності":
Ми воїни за покликанням і наша
стихія — це війна.
Воїн — еліта суспільства, повинен бути
прикладом та прагнути до майстерності
в будь-чому за що береться.
Дій всупереч страху і дивись на
загрозу як хижак, а не жертва.
Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти.
Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии.
О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:02
The_Rebel написав: Игорь Алексеевич написав:
А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪
На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав
Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:03
andrijk777 написав:
............
"разрушенная энергетика" має близко-нульовий вплив на перемир'я(чи завершення війни).
Ну да. Если реально отключения будут по 10-12 часов в сутки (или даже больше, как некоторые обещают), то населению это совершенно не важно, а промпредприятиям вообще до лампочки. Они смогут производить миллионы дронов и другой необходимой продукции.
Может, надо/можно вообще отказаться от эл-энергии раз она не нужна и не важна для войны?
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:30
dimo_0n написав: detroytred написав:
Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.
Все шо песикот может выдавить из себя по этому вопросу - она надолго.
Выдавить из себя ты можешь только на унитазе )
Я уже много раз писал варианты развития событий
Повторятся нет желания
Но вариантов завершения войны сейчас - нет
dimo_0n написав: pesikot написав:
Так почему сам не на фронте ? Какого ты сорта ?
из 10% ? )
Читаю и ржу )
Ты уже данные в резерве оновыв, ржун?
Тебе методичку не обновили, шо ли ? )
Этот вопрос уже не актуальный
В 5-ый раз, для детей природы, пишу - да, давно обновил, всё данные корректные
PS. detroytred
, сколько раз мне нужно написать, что я тебя не читаю ?
До тебя с какого раза дойдёт ? )
Недавний один раз, был исключение, что подтверждает правило
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:37
andrijk777 написав:
............Майже усі війни
останніх 100 років які я знаю закінчувались "РПВ без додаткових умов"(перемир'ям) а не миром, якщо це не була безумовна капітуляція однієї сторони.
І зазвичай(історично
) після укладення "РПВ без додаткових умов"(перемир'я) мир тривав дуже-дуже довго при умові що сторона яка програла не починала війну-реванш.
...........
Можно примеры?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 03 вер, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:37
BIGor написав: Faceless написав:
detroytred написав:Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє
Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?
Він ніколи не був правою рукою Зеленського
Він був позаштатним радником ОП
І це лайно він влив в вуха своїм підписникам
Тоді тут деякі про нього писали, він ходить в ОП, він знає інсайди, він нам їх розказує
А Арестович тупо срав в вуха своїм лайном
Тому, з тих часів нічого не змінилось
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Додано: Вів 03 вер, 2024 18:43
Игорь Алексеевич написав: The_Rebel написав: Игорь Алексеевич написав:
А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪
На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав
Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса
Полтава была одним из городов, где более менее было спокойно и не было сильных бахов. И сегодня....ЖАХ🙏
Полтаву систематически обстреливали
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