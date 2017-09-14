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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9669967096719672>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 76
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
19
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:44

  _Mykola_ написав:2. Зарядні станції цивільні купують з того що є на ринку. Ціни підняли внутрішні продавці, маржу можна прикинути подивившись на динаміку зміни ціни у "мертвий" сезон після минулої зими. UA не дасть збрехати, як тільки попит зростає, ціна завжди швидко зростає також.

Ціна це навіть другорядне питання.
Нам везуть весь неліквід з усієї планети.
Що буде з літій АКБ якій простояв на складі десь в Китаї при плюс 35 - 40 рік - два без підзаряки?
Людина купила зарядну станцію на 1 квт, а вона тримає ноутбук 6 годин і нуль заряд...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:50

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Сьогодні ситуація значно краща. Путін вже майже рік атакує і майже нічого не досяг + провал в Курській області.
......

Согласен с вами, что стабильная линия фронта слабо связана с возможностью перемирия. Во всяком случае, не является необходимым условием.
Но вот "значно краща"... Пожалуй, слишком сильно.
Вспомните хотя бы о сильно разрушенной за весну-лето 24-го энергетике. И скорее всего, разрушения до зимы ещё добавятся. Можно было бы добавить ещё несколько факторов, но там более спорные (сложнее оцениваемые) моменты, так что не буду, достаточно и этого.

"разрушенная энергетика" має близко-нульовий вплив на перемир'я(чи завершення війни).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:53

  Wirująświatła написав:

Вся просроча Украине
Нет просрочки нет поставок
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:53

  UA написав:.............
В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов
Поинтересуйтесь их численностью.
Брали далеко не всех желающих.
............

На их сайте "Наші цінності":
Ми воїни за покликанням і наша
стихія — це війна.
Воїн — еліта суспільства, повинен бути
прикладом та прагнути до майстерності
в будь-чому за що береться.
Дій всупереч страху і дивись на
загрозу як хижак, а не жертва.

Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти.
Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии.
О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:02

  The_Rebel написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪

На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав :(
Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса

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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:03

  andrijk777 написав:............
"разрушенная энергетика" має близко-нульовий вплив на перемир'я(чи завершення війни).

Ну да. Если реально отключения будут по 10-12 часов в сутки (или даже больше, как некоторые обещают), то населению это совершенно не важно, а промпредприятиям вообще до лампочки. Они смогут производить миллионы дронов и другой необходимой продукции.
Может, надо/можно вообще отказаться от эл-энергии раз она не нужна и не важна для войны?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:30

  dimo_0n написав:
  detroytred написав:Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.

Все шо песикот может выдавить из себя по этому вопросу - она надолго.

Выдавить из себя ты можешь только на унитазе )

Я уже много раз писал варианты развития событий
Повторятся нет желания

Но вариантов завершения войны сейчас - нет

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Так почему сам не на фронте ? Какого ты сорта ?
из 10% ? )

Читаю и ржу )


Ты уже данные в резерве оновыв, ржун?

Тебе методичку не обновили, шо ли ? )
Этот вопрос уже не актуальный

В 5-ый раз, для детей природы, пишу - да, давно обновил, всё данные корректные

PS. detroytred, сколько раз мне нужно написать, что я тебя не читаю ?
До тебя с какого раза дойдёт ? )
Недавний один раз, был исключение, что подтверждает правило
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:37

  andrijk777 написав:............
Майже усі війни останніх 100 років які я знаю закінчувались "РПВ без додаткових умов"(перемир'ям) а не миром, якщо це не була безумовна капітуляція однієї сторони.
І зазвичай(історично) після укладення "РПВ без додаткових умов"(перемир'я) мир тривав дуже-дуже довго при умові що сторона яка програла не починала війну-реванш.
...........

Можно примеры?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 вер, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:37

  BIGor написав:
  Faceless написав:
detroytred написав:Залишилося обгрунтувати конкретикою чому лохи. Звичайні роботяги, обивателі. Які мають інші інтереси в житті, ніж копирсання в політиці.
І довести, що він з них сміється саме за те, що вони забезпечують йому оті доходи. Навпаки він їх цінує. Вважає лохами (бо вони не знають, не мають інформації) - да. Воно так і є. І сміється саме з цього.
А з того, що забезпечують йому доходи, чого б йому з них сміятися-то?
Бо він їм ллє помиї у вуха і ще на цьому заробляє

Цікаво, а що помінялось з часів, коли він був правою рукою Зеленського і працював в ОП?

Він ніколи не був правою рукою Зеленського
Він був позаштатним радником ОП

І це лайно він влив в вуха своїм підписникам
Тоді тут деякі про нього писали, він ходить в ОП, він знає інсайди, він нам їх розказує

А Арестович тупо срав в вуха своїм лайном

Тому, з тих часів нічого не змінилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 18:43

  Игорь Алексеевич написав:
  The_Rebel написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что там в Полтаве? Много жертв уже.Пишут более 50чел.только погибших😪

На цензорі говорять, що було шикування на плацу. І хтось здав :(
Я от думаю, раз Україна почала діяти асиметрично (вже навіть введення військ в росію не червона лінія), то чому б зараз не вирішити Придністровське питання? Адже ми з Молдовою йдемо разом в ЄС і можливо в НАТО. Я не уявляю як гнійник ПМР приймуть всередину ЄС, він може тормозити обидві держави і через нього москва буде завжди вставляти палки в колеса

Полтава была одним из городов, где более менее было спокойно и не было сильных бахов. И сегодня....ЖАХ🙏

Полтаву систематически обстреливали
Бетон
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