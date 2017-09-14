UA написав:конкретный пример по мобилизации. Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства. Чел снят 2200% С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня. Кто-то эти повестки выписывал. Как тратился человеко ресурс?
И чё ?
Сняться с учёта в 2019 году, в связи с продажей квартиры - это капец какая сложная процедура чи шо ?
Бетон пишет, что как не фиг делать. Он снимался с учета по старому месту жительства и ставился на учет по новому месту жительства
Скорее всего, что снялся по твоему адресу, а по новому адресу на учёт не встал, как того требует законодательство Отсюда и макулатура в виде повесток
PS. Немного компирологии Может ты ему пообещал, что посодействуешь вообще сняться с учета, типа, он перестанет быть военнообязанным. ХЗ, но это конспирологическое предположение )
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