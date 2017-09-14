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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9670967196729673>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 76
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
19
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Малюська

дипломатом?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:06

  lapay написав:Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.

Вкотре запитую, яка саме була можливість зупинити і завершити війну ?

"Надо просто перестать стрелять" ?

І знову запитую, чому Путіну казати про РПВ без умов - це западло ?
А Зеленський повинен говорити про РПВ

Тим самим ставить себе в найгіршу переговорну позицію

І ще скажу, переговори не дорівнюють капітуляції
А що пропонує Путін - це капітуляція

Теперь чекає від тебе аналітику, а не лозунги
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:10

  pesikot написав:
  lapay написав:Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.

Вкотре запитую, яка саме була можливість зупинити і завершити війну ?



Партійний актив закінчує пиздіти на форумі і йде добровольцями в ТЦК
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:14

  UA написав:конкретный пример по мобилизации.
Купил квартиру в 2019, помог через свои концы бывшему владельцу снятся с воинского учета в связи со сменой места жительства.
Чел снят 2200%
С начала войны вынял из почтового ящика 17 повесток на имя этого снятого с учета парня.
Кто-то эти повестки выписывал.
Как тратился человеко ресурс?

И чё ?

Сняться с учёта в 2019 году, в связи с продажей квартиры - это капец какая сложная процедура чи шо ?

Бетон пишет, что как не фиг делать.
Он снимался с учета по старому месту жительства и ставился на учет по новому месту жительства

Скорее всего, что снялся по твоему адресу, а по новому адресу на учёт не встал, как того требует законодательство
Отсюда и макулатура в виде повесток

PS. Немного коспирологии :)
Может ты ему пообещал, что посодействуешь вообще сняться с учета, типа, он перестанет быть военнообязанным.
ХЗ, но это конспирологическое предположение )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 03 вер, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З приводу Полтави ...

Так, Росія - ворог
Так, Росія - нанесла ракетний удар

Но ... блядь ... я вкотре кажу, не визнання помилок - завжди веде до нових помилок.
І кожна наступна така помилка, приведе до ще більших жертв

Який довбойоб наказав вишикувати людей на плацу ??????

Скільки вже таких випадків було
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:31

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
  lapay написав:Після провалу контрнаступу 2023 треба було зупинятись і завершувати війну.

Вкотре запитую, яка саме була можливість зупинити і завершити війну ?



Партійний актив закінчує пиздіти на форумі і йде добровольцями в ТЦК

Бажаю успіху )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:46

  Бетон написав:Малюська самоликвидировался. Молодец

Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі, - очільник МінСтратегПрому Камишін прокоментував свою заяву на звільнення.
📌За даними низки ЗМІ, Камишін може стати заступником голови Офісу президента.
📌 Як повідомив голова фракції "СН" більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін.
Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень, - додав Арахамія

🫡 https://t.me/operativnoZSU
fler
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:53

  fler написав:
  Бетон написав:Малюська самоликвидировался. Молодец

Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі, - очільник МінСтратегПрому Камишін прокоментував свою заяву на звільнення.
📌За даними низки ЗМІ, Камишін може стати заступником голови Офісу президента.
📌 Як повідомив голова фракції "СН" більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін.
Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень, - додав Арахамія

🫡 https://t.me/operativnoZSU

від суми доданків ...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:58

В Полтаві протікає затишна річка Ворскла. Ворскла - притока ревучого.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:04

Hotab

це жах .... скільки загинуло .
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