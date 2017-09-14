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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9670967196729673

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 76
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
19
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:07

  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:13

Дуже дивно, що усі наші ЗМІ/блохери, всі оці портнікови і т.д. про це мовчать.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:52

  Hotab написав:
  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.

Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:57

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.

Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?

чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:08

  flyman написав:
  барабашов написав:
  Hotab написав:............
У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.

Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?

чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів

Тому що це далеко не єдина наша проблема.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:10

  ЛАД написав:Тому що це далеко не єдина наша проблема.

невже, IQ про який не раз писав віталієн?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:21

flyman


чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів


Вафєльніца, завали свій вонючий рот. А то я тобі його закрию навіки.
Від того що цілими «парадами» керують уйопки , які не нюхали пороху, і не розуміють де їх чекає небезпека , ні ангелочок ні ти ухилянт недоперекручений раптом не стали флафі.

Чомусь я кожну тривогу брав телефон і йшов втичити від вертолітного майданчику з бойовими і небойовими машинами мінімум на 500м. Завжди. А тут хтось сам не йде, так ще і шикує когось.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:24

Hotab кукуся шёл бы ты на русские форумы форумчан грязью поливать. Злобы много, а куда вылить не знаешь.
Wirująświatła
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  #<1 ... 9670967196729673
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