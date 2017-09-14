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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 вер, 2024 20:07
холява написав:Hotab
це жах .... скільки загинуло .
У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.
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Hotab
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Додано: Вів 03 вер, 2024 20:13
Дуже дивно, що усі наші ЗМІ/блохери, всі оці портнікови і т.д. про це мовчать.
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Schmit
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Додано: Вів 03 вер, 2024 20:52
Hotab написав: холява написав:Hotab
це жах .... скільки загинуло .
У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.
Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?
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барабашов
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Додано: Вів 03 вер, 2024 20:57
барабашов написав: Hotab написав: холява написав:Hotab
це жах .... скільки загинуло .
У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.
Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?
чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів
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flyman
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Додано: Вів 03 вер, 2024 21:08
flyman написав: барабашов написав: Hotab написав:
............
У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.
Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?
чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів
Тому що це далеко не єдина наша проблема.
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ЛАД
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Додано: Вів 03 вер, 2024 21:10
ЛАД написав:
Тому що це далеко не єдина наша проблема.
невже, IQ про який не раз писав віталієн?
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flyman
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Додано: Вів 03 вер, 2024 21:21
flyman
чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів
Вафєльніца, завали свій вонючий рот. А то я тобі його закрию навіки.
Від того що цілими «парадами» керують уйопки , які не нюхали пороху, і не розуміють де їх чекає небезпека , ні ангелочок ні ти ухилянт недоперекручений раптом не стали флафі.
Чомусь я кожну тривогу брав телефон і йшов втичити від вертолітного майданчику з бойовими і небойовими машинами мінімум на 500м. Завжди. А тут хтось сам не йде, так ще і шикує когось.
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Hotab
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Додано: Вів 03 вер, 2024 21:24
Hotab кукуся шёл бы ты на русские форумы форумчан грязью поливать. Злобы много, а куда вылить не знаешь.
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Wirująświatła
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