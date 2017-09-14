У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 20:07
Додано: Вів 03 вер, 2024 20:13
Дуже дивно, що усі наші ЗМІ/блохери, всі оці портнікови і т.д. про це мовчать.
Додано: Вів 03 вер, 2024 20:52
Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:08
Тому що це далеко не єдина наша проблема.
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:21
Напад росії і білорусі на Україну
flyman
[quote]
чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів
[/quot]
Від того що цілими «парадами» керують уйопки , які не нюхали пороху, і не розуміють де їх чекає небезпека , ні ангелочок ні ти ухилянт недоперекручений раптом не стали флафі.
Чомусь я кожну тривогу брав телефон і йшов втичити від вертолітного майданчику з бойовими і небойовими машинами мінімум на 500м. Завжди. А тут хтось сам не йде, так ще і шикує когось.
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:31
А що там знати за точний час шикування?!
Там поруч з парканом впритул цивільні житлові дев'ятиповерхівки...
Метрів 200-300 від того плацу, який саме примикає до навчального корпусу. Корпус, а саме перед ним впритул плац. З другої сторони плацу їдальня.
В дев'ятиетажках може мешкати хто завгодно. Квартиру знімати і впритул бачити всі пересування та шикування.
Все, як на долоні.
Це пиз-ць. І люди...і фахівці. Отже налагодити канал зв'язку не для аля "чуєш не чуєш мене", а для налаштування спецапаратури; робота з самою апаратурою, як багатоканального зв'язку, так і спецухи; організації вузлів; фпс. Це роки навчання.
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цілком можливо що це недостовірна інформація, принаймні є джерела що так кажуть
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:35
Руку можна легко перевірити. Може і більше вміє. Ти знаєш (як і муха) що для цього треба зробити тобі. Вилізти з ракушки.
Мені тільки одне незрозуміло, чому тобі неподобається коли на тебе «стучать »? Ти ж знаєш що можна, а що ні. В чому справа? Ми йдемо в Європу, треба бути законослухняним. Або терпіти. Терпітти, погрожувати що підеш звідси і далі терпіти-терпіти.
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:40
Й без шикування можливо...
Відслідили скільки груп прямувало за деякий час в навчальний корпус, скільки за цей час виходило.
Коли рахунок показав максимальну, як ніколи цифру... тобто, що зайшло багато, то маякнули на удар.
Звичайно вели спостереження може навіть не тиждень, місяць, а хоч рік... Записували, рахували, готувались..
Це якщо там не кожного робочого дня отака кількість народу в навчальному корпусі... Бо корпус та аудиторії розраховані на процес навчання 1000+ осіб тільки учнів, а ще плюс викладачі, лабораторія та управління.
Якщо ж кожного, то питання лише -чому саме сьогодні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 вер, 2024 22:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що відомо на даний момент:
Полтава - за 2хв тривоги не кожен з першого поверху добіжить до підвалу, не говорячи про останній, з толканинами в коридорах і тд. Багато питань наприклад чому не прикрито, чому так багато людей в одному місці і багато інших.
Перестановка влади. Багато крутих заголовків, відкриваю бачу к(*)улебу направили в якесь міністерсто далі не читав, тобто слово перестанока тут написано доречно.
козака і далі ніхто не переставля. Закону нуль, відповідальних нуль, дивимося далі. Далніх ракет нема, літаків нема, патріотів нема. Обговорювати це не має сенсу бо нічого.
ПС. дякую тому хто сикунов сюди того балабола 2-3тижні.
Сказав цікаву річ, відкрив вікіпедію, читаю
Знімаю шляпу, питань немає.
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