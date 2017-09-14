RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9671967296739674>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 76
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
19
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:07

  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.
Hotab
 
Повідомлень: 13119
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:13

Дуже дивно, що усі наші ЗМІ/блохери, всі оці портнікови і т.д. про це мовчать.
Schmit
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 20:52

  Hotab написав:
  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.

Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?
барабашов
 
Повідомлень: 4300
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:08

  flyman написав:
  барабашов написав:
  Hotab написав:............
У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.

Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?

чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів

Тому що це далеко не єдина наша проблема.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29919
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:21

Напад росії і білорусі на Україну

flyman

[quote]

чому тепер хотаб не верещить це все тому що віатальнангєл який не платить податків і читає 300 заборонених телеграм каналів

[/quot]
Від того що цілими «парадами» керують уйопки , які не нюхали пороху, і не розуміють де їх чекає небезпека , ні ангелочок ні ти ухилянт недоперекручений раптом не стали флафі.

Чомусь я кожну тривогу брав телефон і йшов втичити від вертолітного майданчику з бойовими і небойовими машинами мінімум на 500м. Завжди. А тут хтось сам не йде, так ще і шикує когось.
Hotab
 
Повідомлень: 13119
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:31

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.

Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?

А що там знати за точний час шикування?!
Там поруч з парканом впритул цивільні житлові дев'ятиповерхівки...
Метрів 200-300 від того плацу, який саме примикає до навчального корпусу. Корпус, а саме перед ним впритул плац. З другої сторони плацу їдальня.
В дев'ятиетажках може мешкати хто завгодно. Квартиру знімати і впритул бачити всі пересування та шикування.
Все, як на долоні.

Це пиз-ць. І люди...і фахівці. Отже налагодити канал зв'язку не для аля "чуєш не чуєш мене", а для налаштування спецапаратури; робота з самою апаратурою, як багатоканального зв'язку, так і спецухи; організації вузлів; фпс. Це роки навчання.
detroytred
 
Повідомлень: 30043
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  Hotab написав:
  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

У мене крім мата нема нічого. Тому мовчу. Пиво навіть не чекав поки охолоне трохи. Безсильна злоба стискає кулаки.

Это правда что курсантов построили на плацу в момент обьявления Возд.тревоги и не разрешили моментально с сиреной покинуть открытое простанство?
То есть сдали опять свои, знавшие кроме координат и точное время построения?
Цілком можливо що це недостовірна інформація, принаймні є джерела що так кажуть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35214
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:35

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:він же збирався сильною рукою "ставити раком" гражданських,
единственное что умеет это сильная рука на форумчан модерации стучать.

Руку можна легко перевірити. Може і більше вміє. Ти знаєш (як і муха) що для цього треба зробити тобі. Вилізти з ракушки.
Мені тільки одне незрозуміло, чому тобі неподобається коли на тебе «стучать »? Ти ж знаєш що можна, а що ні. В чому справа? Ми йдемо в Європу, треба бути законослухняним. Або терпіти. Терпітти, погрожувати що підеш звідси і далі терпіти-терпіти.
Hotab
 
Повідомлень: 13119
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:40

  Faceless написав:Цілком можливо що це недостовірна інформація, принаймні є джерела що так кажуть

Й без шикування можливо...
Відслідили скільки груп прямувало за деякий час в навчальний корпус, скільки за цей час виходило.
Коли рахунок показав максимальну, як ніколи цифру... тобто, що зайшло багато, то маякнули на удар.
Звичайно вели спостереження може навіть не тиждень, місяць, а хоч рік... Записували, рахували, готувались..
Це якщо там не кожного робочого дня отака кількість народу в навчальному корпусі... Бо корпус та аудиторії розраховані на процес навчання 1000+ осіб тільки учнів, а ще плюс викладачі, лабораторія та управління.
Якщо ж кожного, то питання лише -чому саме сьогодні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 вер, 2024 22:46, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 30043
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що відомо на даний момент:

Полтава - за 2хв тривоги не кожен з першого поверху добіжить до підвалу, не говорячи про останній, з толканинами в коридорах і тд. Багато питань наприклад чому не прикрито, чому так багато людей в одному місці і багато інших.

Перестановка влади. Багато крутих заголовків, відкриваю бачу к(*)улебу направили в якесь міністерсто далі не читав, тобто слово перестанока тут написано доречно.
козака і далі ніхто не переставля. Закону нуль, відповідальних нуль, дивимося далі. Далніх ракет нема, літаків нема, патріотів нема. Обговорювати це не має сенсу бо нічого.

ПС. дякую тому хто сикунов сюди того балабола 2-3тижні.
Сказав цікаву річ, відкрив вікіпедію, читаю
The US Army operates a total of 1,106 Patriot launchers. In 2023, 480 were in service

Знімаю шляпу, питань немає.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 145
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9671967296739674>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1934)
03.09.2024 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.