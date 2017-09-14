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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9671967296739674

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 76
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
19
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 22:11

  BeneFuckTor написав:Полтава - за 2хв тривоги не кожен з першого поверху добіжить до підвалу, не говорячи про останній, з толканинами в коридорах і тд. Багато питань наприклад чому не прикрито, чому так багато людей в одному місці і багато інших.

Ключове - *чому так багато людей в одному місці*.
Там три чотрирьохповерхових казарм + дев'ятиповерховий гуртожиток. Плюс сам навчальний корпус.
Тобто 5 огроменних капітальних приміщень. По яким можна розподілити і проживання, і навчання.
Тобто при навіть 1000 (що наврядчи стільки) учнях в кожному приміщенні планувати знаходження 200 учнів, а з персоналом нехай буде дві сотні плюс двадцять.
Все можна було організувати більш розсосереджено.

А ще краще елементарне: як ото від сосулєк -- закриті переходи між спорудами... Тільки боковини з тканини, а верх і каркас металеві. І ніхто не бачитиме пересування особового складу по території отого закладу. Там все дуже компактно.
Витрат копійки...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 вер, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 22:41

  Schmit написав:Дуже дивно, що усі наші ЗМІ/блохери, всі оці портнікови і т.д. про це мовчать.

так а толку не молчать? - уровень влияния Пайвплывовишого всем давно известен...
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 22:45

  pesikot написав:З приводу Полтави ...

Так, Росія - ворог
Так, Росія - нанесла ракетний удар

Но ... блядь ... я вкотре кажу, не визнання помилок - завжди веде до нових помилок.
І кожна наступна така помилка, приведе до ще більших жертв

Який довбойоб наказав вишикувати людей на плацу ??????

Скільки вже таких випадків було

Бляць, шикування НЕ БУЛО. Почитай Флеша. Був звичайний навчальний процес, не всі встигли в укриття, менше чим 2 хвилини було.
Не рознось зраду і іпсо на трагедії! :|
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 22:46

  flyman написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Малюська самоликвидировался. Молодец

Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі, - очільник МінСтратегПрому Камишін прокоментував свою заяву на звільнення.
📌За даними низки ЗМІ, Камишін може стати заступником голови Офісу президента.
📌 Як повідомив голова фракції "СН" більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін.
Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень, - додав Арахамія

🫡 https://t.me/operativnoZSU

від суми доданків ...

Перестановка ліжок у борделі зазвичай нічого не змінює... (с)
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 23:00

  detroytred написав:.......
Це якщо там не кожного робочого дня отака кількість народу в навчальному корпусі... Бо корпус та аудиторії розраховані на процес навчання 400 осіб тільки учнів, а ще плюс викладачі, лабораторія та управління.
Якщо ж кожного, то питання лише -чому саме сьогодні.

Можливо і кожного.
чому саме сьогодні? - таке питання можна задати в багатьох випадках. Зокрема, щодо нашого Паласу спорту. Тим більше, після прильоту на бульвар Юр"єва слід було очікувати. Можливо, просто черга дійшла.
А щодо Ваших пропозицій по розосередженню або маскуванню - цілком слушно. Проте, наскільки чув, в Полтаві було досить тихе життя. Прильоти були головним чином по аеропорту і не часто. Це розслаблює і зменшує відчуття небезпеки.
ЛАД
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  #<1 ... 9671967296739674
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