BeneFuckTor написав:Полтава - за 2хв тривоги не кожен з першого поверху добіжить до підвалу, не говорячи про останній, з толканинами в коридорах і тд. Багато питань наприклад чому не прикрито, чому так багато людей в одному місці і багато інших.
Ключове - *чому так багато людей в одному місці*. Там три чотрирьохповерхових казарм + дев'ятиповерховий гуртожиток. Плюс сам навчальний корпус. Тобто 5 огроменних капітальних приміщень. По яким можна розподілити і проживання, і навчання. Тобто при навіть 1000 (що наврядчи стільки) учнях в кожному приміщенні планувати знаходження 200 учнів, а з персоналом нехай буде дві сотні плюс двадцять. Все можна було організувати більш розсосереджено.
А ще краще елементарне: як ото від сосулєк -- закриті переходи між спорудами... Тільки боковини з тканини, а верх і каркас металеві. І ніхто не бачитиме пересування особового складу по території отого закладу. Там все дуже компактно. Витрат копійки...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 вер, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі, - очільник МінСтратегПрому Камишін прокоментував свою заяву на звільнення. 📌За даними низки ЗМІ, Камишін може стати заступником голови Офісу президента. 📌 Як повідомив голова фракції "СН" більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень, - додав Арахамія
detroytred написав:....... Це якщо там не кожного робочого дня отака кількість народу в навчальному корпусі... Бо корпус та аудиторії розраховані на процес навчання 400 осіб тільки учнів, а ще плюс викладачі, лабораторія та управління. Якщо ж кожного, то питання лише -чому саме сьогодні.
Можливо і кожного. чому саме сьогодні? - таке питання можна задати в багатьох випадках. Зокрема, щодо нашого Паласу спорту. Тим більше, після прильоту на бульвар Юр"єва слід було очікувати. Можливо, просто черга дійшла. А щодо Ваших пропозицій по розосередженню або маскуванню - цілком слушно. Проте, наскільки чув, в Полтаві було досить тихе життя. Прильоти були головним чином по аеропорту і не часто. Це розслаблює і зменшує відчуття небезпеки.