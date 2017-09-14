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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9672967396749675

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 77
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
19
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 23:30

  ЛАД написав:
  UA написав:.............
В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов
Поинтересуйтесь их численностью.
Брали далеко не всех желающих.
............

На их сайте "Наші цінності":
Ми воїни за покликанням і наша
стихія — це війна.
Воїн — еліта суспільства, повинен бути
прикладом та прагнути до майстерності
в будь-чому за що береться.
Дій всупереч страху і дивись на
загрозу як хижак, а не жертва.

Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти.
Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии.
О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю.

Ошибаетесь.
Количество таких людей сильно зависит от настроений в обществе.
Помните в нашем детстве после Трех мушкетеров все ломанулись в секции фехтования.
После Робин Гуда на стрельбу из лука.
От властей нормальной милитаристской пропаганды вообще не вижу.
Беспрецедентную в мировой истории дискредитацию воинской службы через ТЦК все видят.
Ну и материальная составляющая
10 млн Га государственных сельхозземель хороший был фонд оплаты.
Наверное уже в частных руках.
Финансовые интересы нескольких олигархов конечно важнее интересов какой то там Украины.
Ситуация уже отыграна, менять что то поздно, наблюдаем развитие.
И да, мобилизацию нудно было проводить с 18 лет.
Гормональный фон как раз отвечает за воинственную агрессию.
40- 50 лет это хороший возраст технику чинить, а не воевать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 23:31

  detroytred написав:Микола дав посилання на Флеша. Почитав. Не згоден. Що не було наводки. А просто в день навчання нанесли удар.
Бо в цей день, тиждень могли бути, наприклад, практичні заняття ... в польовому навчальному центрі. А не в учбовому корпусі.

Я мав на увазі що шикування НЕ БУЛО,як розносять деякі. Жертв так багато, тому що банально не встигли, при такій кількості людей і часу який був від тривоги до прильоту, занадто мало щоб встигнути спуститись в укриття. Наводка скоріш за все була.
Навіть у триповерхових школах, з третього поверху діти добігають (буквально добігають, щоб зайняти кращі місця у сховищі, це такий вид змагання), за півтори-дві хвилини. І це в рази менше учнів.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 23:40

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Микола дав посилання на Флеша. Почитав. Не згоден. Що не було наводки. А просто в день навчання нанесли удар.
Бо в цей день, тиждень могли бути, наприклад, практичні заняття ... в польовому навчальному центрі. А не в учбовому корпусі.

Я мав на увазі що шикування НЕ БУЛО,як розносять деякі. Жертв так багато, тому що банально не встигли, при такій кількості людей і часу який був від тривоги до прильоту, занадто мало щоб встигнути спуститись в укриття. Наводка скоріш за все була.

Да, я так і зрозумів вас.
Тому писав, що не згоден саме з Флешем стосовно наводки, а не з вами.
З його - "Противник просто выбрал случайный день для удара в учебный корпус. Знал, что там на потоке проходит обучение".
Ще багато з чим в нього не згоден, але це вже не обговорень. Да і може йому видніше.

А про можливість відсутності шикування я раніше написав Фейслесу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 23:50

  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

Боевой комбат сегодня впечатлителен.
На фронте (куда ты всех посылаешь из тыла) за день больше гибнет...и ничего у тебя не йокает и не торкает.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 00:14

  detroytred написав:
  Hotab написав:Ви там в ЛС «унікальному» не писали? Все хоч добре з ним?

Ні.
Сподіваємося, що успішний Успіх успішно навчається. На практиці заклопотаний. Закінчиться, з'явиться.

Так ему сейчас только в рельсу звонить можно, а не в личку.
Заблокирован до Вс 08 сен, 2024 01:39
Хамство, тролінг
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 00:22

  Примат написав:
  detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*

обычное дело, когда государство перекладывает свои обязанности на плечи простых работяг. Водителю автобуса нужно зарабатывать деньги, чтобы питаться и возможно кормить свою семью, ему деньги с неба не падают, а государство пусть перечисляет каждый месяц женщине на карты сумму на проезд. Как же я ненавижу это государство лицемеров, когда наобещают кучу льгот, а потом бросают людей один на один с их проблемами.


Это характерный пример того что бывает когда на капиталистический строй пытаются натянуть социалистические темы. Вначале отдали все перевозки мутным типам с миллиардами неучтенного нала "еще двое не передали" а потом вдруг оказывается что они хотят только денег и если вдруг зайдет полная маршрутка льготников то получается что он их везет себе в минус.
katso
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