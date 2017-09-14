UA написав:............. В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов Поинтересуйтесь их численностью. Брали далеко не всех желающих. ............
На их сайте "Наші цінності":
Ми воїни за покликанням і наша стихія — це війна. Воїн — еліта суспільства, повинен бути прикладом та прагнути до майстерності в будь-чому за що береться. Дій всупереч страху і дивись на загрозу як хижак, а не жертва.
Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти. Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии. О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю.
Ошибаетесь. Количество таких людей сильно зависит от настроений в обществе. Помните в нашем детстве после Трех мушкетеров все ломанулись в секции фехтования. После Робин Гуда на стрельбу из лука. От властей нормальной милитаристской пропаганды вообще не вижу. Беспрецедентную в мировой истории дискредитацию воинской службы через ТЦК все видят. Ну и материальная составляющая 10 млн Га государственных сельхозземель хороший был фонд оплаты. Наверное уже в частных руках. Финансовые интересы нескольких олигархов конечно важнее интересов какой то там Украины. Ситуация уже отыграна, менять что то поздно, наблюдаем развитие. И да, мобилизацию нудно было проводить с 18 лет. Гормональный фон как раз отвечает за воинственную агрессию. 40- 50 лет это хороший возраст технику чинить, а не воевать.
detroytred написав:Микола дав посилання на Флеша. Почитав. Не згоден. Що не було наводки. А просто в день навчання нанесли удар. Бо в цей день, тиждень могли бути, наприклад, практичні заняття ... в польовому навчальному центрі. А не в учбовому корпусі.
Я мав на увазі що шикування НЕ БУЛО,як розносять деякі. Жертв так багато, тому що банально не встигли, при такій кількості людей і часу який був від тривоги до прильоту, занадто мало щоб встигнути спуститись в укриття. Наводка скоріш за все була. Навіть у триповерхових школах, з третього поверху діти добігають (буквально добігають, щоб зайняти кращі місця у сховищі, це такий вид змагання), за півтори-дві хвилини. І це в рази менше учнів.
detroytred написав:Микола дав посилання на Флеша. Почитав. Не згоден. Що не було наводки. А просто в день навчання нанесли удар. Бо в цей день, тиждень могли бути, наприклад, практичні заняття ... в польовому навчальному центрі. А не в учбовому корпусі.
Я мав на увазі що шикування НЕ БУЛО,як розносять деякі. Жертв так багато, тому що банально не встигли, при такій кількості людей і часу який був від тривоги до прильоту, занадто мало щоб встигнути спуститись в укриття. Наводка скоріш за все була.
Да, я так і зрозумів вас. Тому писав, що не згоден саме з Флешем стосовно наводки, а не з вами. З його - "Противник просто выбрал случайный день для удара в учебный корпус. Знал, что там на потоке проходит обучение". Ще багато з чим в нього не згоден, але це вже не обговорень. Да і може йому видніше.
А про можливість відсутності шикування я раніше написав Фейслесу.
detroytred написав:Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ. Про це повідомила Тетяна, донька жінки. Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна. Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo *...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*
обычное дело, когда государство перекладывает свои обязанности на плечи простых работяг. Водителю автобуса нужно зарабатывать деньги, чтобы питаться и возможно кормить свою семью, ему деньги с неба не падают, а государство пусть перечисляет каждый месяц женщине на карты сумму на проезд. Как же я ненавижу это государство лицемеров, когда наобещают кучу льгот, а потом бросают людей один на один с их проблемами.
Это характерный пример того что бывает когда на капиталистический строй пытаются натянуть социалистические темы. Вначале отдали все перевозки мутным типам с миллиардами неучтенного нала "еще двое не передали" а потом вдруг оказывается что они хотят только денег и если вдруг зайдет полная маршрутка льготников то получается что он их везет себе в минус.
detroytred написав:Микола дав посилання на Флеша. Почитав. Не згоден. Що не було наводки. А просто в день навчання нанесли удар. Бо в цей день, тиждень могли бути, наприклад, практичні заняття ... в польовому навчальному центрі. А не в учбовому корпусі.
Я мав на увазі що шикування НЕ БУЛО,як розносять деякі.
Ну вот телегой прибило, правда или нет хз. Хотя это и не важно как мне кажется было ли построение или занятия или что еще, суть - скопление людей - это не меняет.
В Полтавском военном институте связи погибли размещенные там контрактники и мобилизованные, заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Он сообщил, что над Полтавой накануне летал разведдрон, однако дополнительных мер безопасности никто не принял.
По словам Мосийчука, прилеты были по плацу, где было построение, и по столовой, где находилась часть военнослужащих. При этом курсанты института не пострадали.