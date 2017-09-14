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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 вер, 2024 23:31
detroytred написав:
Микола дав посилання на Флеша. Почитав. Не згоден. Що не було наводки. А просто в день навчання нанесли удар.
Бо в цей день, тиждень могли бути, наприклад, практичні заняття ... в польовому навчальному центрі. А не в учбовому корпусі.
Я мав на увазі що шикування НЕ БУЛО,як розносять деякі. Жертв так багато, тому що банально не встигли, при такій кількості людей і часу який був від тривоги до прильоту, занадто мало щоб встигнути спуститись в укриття. Наводка скоріш за все була.
Навіть у триповерхових школах, з третього поверху діти добігають (буквально добігають, щоб зайняти кращі місця у сховищі, це такий вид змагання), за півтори-дві хвилини. І це в рази менше учнів.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 23:40
_Mykola_ написав: detroytred написав:
Микола дав посилання на Флеша. Почитав. Не згоден. Що не було наводки. А просто в день навчання нанесли удар.
Бо в цей день, тиждень могли бути, наприклад, практичні заняття ... в польовому навчальному центрі. А не в учбовому корпусі.
Я мав на увазі що шикування НЕ БУЛО,як розносять деякі. Жертв так багато, тому що банально не встигли, при такій кількості людей і часу який був від тривоги до прильоту, занадто мало щоб встигнути спуститись в укриття. Наводка скоріш за все була.
Да, я так і зрозумів вас.
Тому писав, що не згоден саме з Флешем стосовно наводки, а не з вами.
З його - "Противник просто выбрал случайный день для удара в учебный корпус. Знал, что там на потоке проходит обучение".
Ще багато з чим в нього не згоден, але це вже не обговорень. Да і може йому видніше.
А про можливість відсутності шикування я раніше написав Фейслесу.
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Додано: Сер 04 вер, 2024 00:14
detroytred написав: Hotab написав:
Ви там в ЛС «унікальному» не писали? Все хоч добре з ним?
Ні.
Сподіваємося, що успішний Успіх успішно навчається. На практиці заклопотаний. Закінчиться, з'явиться.
Так ему сейчас только в рельсу звонить можно, а не в личку.
Заблокирован до Вс 08 сен, 2024 01:39
Хамство, тролінг
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ЛАД
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Додано: Сер 04 вер, 2024 01:09
UA написав: ЛАД написав: UA написав:
.............
В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов
Поинтересуйтесь их численностью.
Брали далеко не всех желающих.
............
На их сайте "Наші цінності":
Ми воїни за покликанням і наша
стихія — це війна.
Воїн — еліта суспільства, повинен бути
прикладом та прагнути до майстерності
в будь-чому за що береться.
Дій всупереч страху і дивись на
загрозу як хижак, а не жертва.
Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти.
Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии.
О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю.
Ошибаетесь.
Количество таких людей сильно зависит от настроений в обществе.
Помните в нашем детстве после Трех мушкетеров все ломанулись в секции фехтования.
После Робин Гуда на стрельбу из лука.
От властей нормальной милитаристской пропаганды вообще не вижу.
Беспрецедентную в мировой истории дискредитацию воинской службы через ТЦК все видят.
Ну и материальная составляющая
10 млн Га государственных сельхозземель хороший был фонд оплаты.
Наверное уже в частных руках.
Финансовые интересы нескольких олигархов конечно важнее интересов какой то там Украины.
Ситуация уже отыграна, менять что то поздно, наблюдаем развитие.
И да, мобилизацию нужно было проводить с 18 лет.
Гормональный фон как раз отвечает за воинственную агрессию.
40- 50 лет это хороший возраст технику чинить, а не воевать.
Не ошибаюсь.
Да, от настроений в обществе многое зависит. Но человечество слишком разнообразно. Даже после Трех мушкетеров не все
ломанулись в секции фехтования и после Робин Гуда на стрельбу из лука.
В Союзе и до войны, и после патриотическая и милитаристская пропаганда была вполне на уровне. В моём детстве обязательная (не потому, что обязывали, а потому, что мальчишки хотели и сами играли в неё) детская игра была в войну. В Ваше время, по-моему, уже было несколько иначе, хотя ещё тоже на уровне. Тем не менее, даже в ВОВ армия не была сформирована из добровольцев, хотя их было много, но явно недостаточно для массовой армии, которая потребовалась.
Да, для войны больше годятся 18-25, может, 30. Но, учитывая нашу демографию, таких оставили. Во всяком случае, пока. У нас и так мало 20-25-летних, соответственно, через 20 лет их будет ещё меньше, а если их ещё выбьют на войне как произошло с таким поколением в ВОВ... Демографические волны с того времени до сих пор не успокоились, а сейчас будет ещё хуже.
Попытки смешивать пропагандистские и финансовые стимулы, по-моему, малопродуктивны. И что бы Вы предложили, если бы у нас, как на Западе, земля уже была бы давно
приватизирована (к примеру, хотя бы несколько 10-летий тому. Или даже несколько лет)?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 04 вер, 2024 01:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 вер, 2024 01:29
Немного удивляет.
Понимаю реакцию Hotab"а и холяви. Сам такой.
Но дальнейшие обсуждения... Ребята, это война. Невозможно избежать более-менее массовых скоплений военных. Не располагать же в каждом селе или городском районе по одному взводу. И сёл не хватит, и армия так не сможет жить. Будут и скопления, будут и прилёты. И жертвы. Больно, обидно, тем более, в тыловом городе, не на фронте. Там тоже больно, но, вроде, понятнее. Да и не бывает таких жертв одномоментно. Хотя... Помните фото разбитой колонны в Курске? Думаю, такое бывает и у нас.
В Харькове уже давно настоятельно не рекомендуется военным ходить по городу в форме. Но это тоже не всегда спасает.
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Додано: Сер 04 вер, 2024 01:41
Німеччина передасть Україні ще вісім систем ППО IRIS-T - Reuters
Німеччина доставить в Україну 12 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.
Чотири одиниці IRIS-T вже поставлені. Ще два комплекси очікуються до кінця року, із посиланням на джерело пише агентство Reuters.
Решта шість будуть поставлені пізніше.
"Німецькі військово-повітряні сили отримали першу з шести систем IRIS-T, які вони загалом замовили до цього часу", - додало агентство.
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Додано: Сер 04 вер, 2024 01:45
Кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51 людина.
Навчання масових груп (курсантів) потрібно або проводити в захищених (підземних) приміщеннях або поза межами (на заході країни) тактичних балістичних ракет.
Полтава дуже близько до лінії фронту.
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Додано: Сер 04 вер, 2024 01:47
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Додано: Сер 04 вер, 2024 01:50
detroytred написав:
Мортимер був правий -- євреї мудра нація...
враховуючи що саме вони стоять в більшості на керівних посадах то я б інше слово застосував а не мудра.
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Додано: Сер 04 вер, 2024 01:52
ЛАД написав: andrijk777 написав:
............Майже усі війни
останніх 100 років які я знаю закінчувались "РПВ без додаткових умов"(перемир'ям) а не миром, якщо це не була безумовна капітуляція однієї сторони.
І зазвичай(історично
) після укладення "РПВ без додаткових умов"(перемир'я) мир тривав дуже-дуже довго при умові що сторона яка програла не починала війну-реванш.
...........
Можно примеры?
Майже усі війни останніх 100 років які я знаю
. Забанили в Вікіпедії?
Можна контр-приклад - назвіть мені війну де було ПРВ(перемир'я) а потім сторона яка перемогла знову напала на сторону яка програла.
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