Додано: Сер 04 вер, 2024 01:09

UA написав: ЛАД написав: UA написав: .............

В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективов

Поинтересуйтесь их численностью.

Брали далеко не всех желающих.

............ .............В 2023 мобилизацией занималась 3 штурмовая (это уже давно не бригада, скорее армейский корпус) и ещё несколько коллективовПоинтересуйтесь их численностью.Брали далеко не всех желающих.............

На их сайте "Наші цінності":

Ми воїни за покликанням і наша

стихія — це війна.

Воїн — еліта суспільства, повинен бути

прикладом та прагнути до майстерності

в будь-чому за що береться.

Дій всупереч страху і дивись на

загрозу як хижак, а не жертва.

Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти.

Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии.

О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю. На их сайте "Наші цінності":Не сомневаюсь, что такие люди в обществе есть. И их можно найти.Но также уверен в том, что их "подавляющее меньшинство". На их основе могут быть созданы какие-то элитные части, но построить на них массовую армию не удастся. Причём такой отбор заметно снизит уровень массовой армии.О численности 3 штурмовой и "ещё нескольких коллективов", естественно, не знаю.

Ошибаетесь.

Количество таких людей сильно зависит от настроений в обществе.

Помните в нашем детстве после Трех мушкетеров все ломанулись в секции фехтования.

После Робин Гуда на стрельбу из лука.

От властей нормальной милитаристской пропаганды вообще не вижу.

Беспрецедентную в мировой истории дискредитацию воинской службы через ТЦК все видят.

Ну и материальная составляющая

10 млн Га государственных сельхозземель хороший был фонд оплаты.

Наверное уже в частных руках.

Финансовые интересы нескольких олигархов конечно важнее интересов какой то там Украины.

Ситуация уже отыграна, менять что то поздно, наблюдаем развитие.

И да, мобилизацию нужно было проводить с 18 лет.

Гормональный фон как раз отвечает за воинственную агрессию.

40- 50 лет это хороший возраст технику чинить, а не воевать. Ошибаетесь.Количество таких людей сильно зависит от настроений в обществе.Помните в нашем детстве после Трех мушкетеров все ломанулись в секции фехтования.После Робин Гуда на стрельбу из лука.От властей нормальной милитаристской пропаганды вообще не вижу.Беспрецедентную в мировой истории дискредитацию воинской службы через ТЦК все видят.Ну и материальная составляющая10 млн Га государственных сельхозземель хороший был фонд оплаты.Наверное уже в частных руках.Финансовые интересы нескольких олигархов конечно важнее интересов какой то там Украины.Ситуация уже отыграна, менять что то поздно, наблюдаем развитие.И да, мобилизацию нужно было проводить с 18 лет.Гормональный фон как раз отвечает за воинственную агрессию.40- 50 лет это хороший возраст технику чинить, а не воевать.

Не ошибаюсь.Да, от настроений в обществе многое зависит. Но человечество слишком разнообразно. Даже после Трех мушкетеровломанулись в секции фехтования и после Робин Гуда на стрельбу из лука.В Союзе и до войны, и после патриотическая и милитаристская пропаганда была вполне на уровне. В моём детстве обязательная (не потому, что обязывали, а потому, что мальчишки хотели и сами играли в неё) детская игра была в войну. В Ваше время, по-моему, уже было несколько иначе, хотя ещё тоже на уровне. Тем не менее, даже в ВОВ армия не была сформирована из добровольцев, хотя их было много, но явно недостаточно для массовой армии, которая потребовалась.Да, для войны больше годятся 18-25, может, 30. Но, учитывая нашу демографию, таких оставили. Во всяком случае, пока. У нас и так мало 20-25-летних, соответственно, через 20 лет их будет ещё меньше, а если их ещё выбьют на войне как произошло с таким поколением в ВОВ... Демографические волны с того времени до сих пор не успокоились, а сейчас будет ещё хуже.Попытки смешивать пропагандистские и финансовые стимулы, по-моему, малопродуктивны. И что бы Вы предложили, если бы у нас, как на Западе, земля уже была быприватизирована (к примеру, хотя бы несколько 10-летий тому. Или даже несколько лет)?