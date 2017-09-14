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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96749675967696779678 ... 9698>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 79
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
19
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 02:01

  Ukrainian написав:Кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51 людина.

Навчання масових груп (курсантів) потрібно або проводити в захищених (підземних) приміщеннях або поза межами (на заході країни) тактичних балістичних ракет.
Полтава дуже близько до лінії фронту.

Ну давайте весь восток перевезём на запад Украины.
Или уже призванных надо беречь больше, чем ещё не мобилизованных, женщин и детей?
И где мы их там (на западе) всех разместим?
Чтобы вы понимали, сооружение одной подземной школы обходится в 60+ млн грн.
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/09/03/dlya-bezopasnosti-detej-harkovchanka-prosit-prodlit-marshrut-trollejbusa-7/
Так там школьники проводят 3-4 часа, а тут люди должны жить практически постоянно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 05:16

  _Mykola_ написав:Вам підвищили звання на одну ступінь, без вашої участі, типу "за службу в запасі" і без зборів?


а что вас так удивляет? у меня на работе пиджаки за 45 стали капитанами :roll:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 05:39

  detroytred написав:Якщо ж кожного, то питання лише -чому саме сьогодні.


якщо і раніше було стільки людей в учбових корпусах а удар не наносили то висновок очевидний.
щось зацікавило інше.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 05:55

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:Ви там в ЛС «унікальному» не писали? Все хоч добре з ним?

Ні.
Сподіваємося, що успішний Успіх успішно навчається. На практиці заклопотаний. Закінчиться, з'явиться.

Так ему сейчас только в рельсу звонить можно, а не в личку.
Заблокирован до Вс 08 сен, 2024 01:39
Хамство, тролінг

Ну і що? ПП у заблокованого доступні. Колись КХ, якого частенько блокували, передавав свої послання через інших. Якщо є бажання - пишіть.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 06:55

  BeneFuckTor написав:Що відомо на даний момент:

Полтава - за 2хв тривоги не кожен з першого поверху добіжить до підвалу, не говорячи про останній, з толканинами в коридорах і тд. Багато питань наприклад чому не прикрито, чому так багато людей в одному місці і багато інших.

Перестановка влади. Багато крутих заголовків, відкриваю бачу к(*)улебу направили в якесь міністерсто далі не читав, тобто слово перестанока тут написано доречно.
козака і далі ніхто не переставля. Закону нуль, відповідальних нуль, дивимося далі. Далніх ракет нема, літаків нема, патріотів нема. Обговорювати це не має сенсу бо нічого.

ПС. дякую тому хто сикунов сюди того балабола 2-3тижні.
Сказав цікаву річ, відкрив вікіпедію, читаю
The US Army operates a total of 1,106 Patriot launchers. In 2023, 480 were in service

Знімаю шляпу, питань немає.

https://www.ukr.net/news/details/kyiv/105930890.html

Суд засудив охоронця на 4 роки тому що укриття було закрите (!).
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 07:33

  UA написав:
  холява написав:Hotab

це жах .... скільки загинуло .

Боевой комбат сегодня впечатлителен.
На фронте (куда ты всех посылаешь из тыла) за день больше гибнет...и ничего у тебя не йокает и не торкает.


Скажите пожалуйста на каком отрезку фронта вы сейчас воюете ?
Какая ВУС у вас ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 07:57

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 08:00

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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 08:02

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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 08:25

  ЛАД написав:Да, с Кудрицким не понятно - https://www.ft.com/content/1902d9ed-d6c6-42d8-b58c-be985dc11ce7?countryCode=UKR&multistepRegForm=multistep.
Можно прочитать здесь - https://www.objectiv.tv/objectively/2024/09/03/kudritskogo-uvolili-iz-ukrenergo-ved-op-hochet-tsentralizirovat-vlast-ft/ - адекватный перевод за исключением заголовка. В FT - "по «политически мотивированным» причинам", у нас - "ведь ОП хочет централизировать власть".

щодо до сабжа
flyman
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