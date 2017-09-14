Ukrainian написав:Кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51 людина.
Навчання масових груп (курсантів) потрібно або проводити в захищених (підземних) приміщеннях або поза межами (на заході країни) тактичних балістичних ракет. Полтава дуже близько до лінії фронту.
Ну давайте весь восток перевезём на запад Украины. Или уже призванных надо беречь больше, чем ещё не мобилизованных, женщин и детей? И где мы их там (на западе) всех разместим? Чтобы вы понимали, сооружение одной подземной школы обходится в 60+ млн грн.
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.
Полтава - за 2хв тривоги не кожен з першого поверху добіжить до підвалу, не говорячи про останній, з толканинами в коридорах і тд. Багато питань наприклад чому не прикрито, чому так багато людей в одному місці і багато інших.
Перестановка влади. Багато крутих заголовків, відкриваю бачу к(*)улебу направили в якесь міністерсто далі не читав, тобто слово перестанока тут написано доречно. козака і далі ніхто не переставля. Закону нуль, відповідальних нуль, дивимося далі. Далніх ракет нема, літаків нема, патріотів нема. Обговорювати це не має сенсу бо нічого.
ПС. дякую тому хто сикунов сюди того балабола 2-3тижні. Сказав цікаву річ, відкрив вікіпедію, читаю
The US Army operates a total of 1,106 Patriot launchers. In 2023, 480 were in service