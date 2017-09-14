detroytred написав:Пояснюю: зокрема одноосібного економічного панування США у світі, було ще обмеження США втручатися політично, військово і тд. в ті зони, які по Ялті відішли совдепу. Переводжу: Нуланд майже прямо сказала, що якщо б не Ялта ("Ялта (договоренности между СССР, США и Британией в 1945 году о послевоенном устройстве Европы - Ред.)" , то кольорові революції та інші речі не прийшлося би чекати 70 років, Совдеп скоріше б розвалився, не було б Карібських криз та війн, які підтримував Совдеп. І ... можливо не було б отаких сьогоднішніх китаїв, рашок... Бо американські демократичні цінності мали можливість встановитися... Як вони встановилися в японіях. Бо не було 70 років домінування соціалістичної ідеології в зонах, які по Ялті відійшли Совдепу.
Цей аргумент сміття. Історія не наука, вона не фізика. Історія не може передбачити майбутнє, а тим більше 70 років наперед. Це просто смішно. Для приколу, по аналогії з вами, наведу свій аргумент: якби не Ялта то було б продовження 2СВ і СРСР воював би з США і Англією. Не відомо хто б переміг, але СРСР 100% захопив усю Європу. Поміг би Японії(як своєму новому союзнику) і т.д.... І... можливо не було б отаких сьогоднішніх США, Францій, Німеччин(які жирують останні 70 років) і т.д. І сьогодні ніяких Нуланд ніхто в світі не слухав, а слухали б "великого Генсека всея Евразии".
Hotab глянь нижче, не тільки я "брешу" про 100тис СЗЧ
На даний час ти продовжуєш брехати. Як і місяць тому, коли була розмова про твої «100 тис». Приходь через півроку, може і вийдемо на цю цифру. А місяць тому, коли ти її вже декларував, була ось така (офіційні дані середини липня)
Загалом же, з початку 2022 року прокуратура нарахувала 63,2 тисячі таких кримінальних проваджень.
З них чимало
Цивільні юристи, що спеціалізуються на правовій допомозі військовим, додають: чимало кримінальних справ про залишення місця служби порушують за суто формальними підставами: затримка у відрядженні, помилка у виписці зі шпиталю чи навіть втрата зв'язку з бійцем "на нулі". "Як правило, ніхто з командирів не чекає пояснень від порушника, не з'ясовує обставини та не прагне вирішити питання повернення власними силами", - стверджувала адвокатка Марина Ліліченко у минулорічній доповіді правозахисного центру "Принцип". Трапляється навіть, що недобросовісні командири карають або шантажують "оголошенням в СЗЧ" тих військовослужбовців, з якими конфліктують чи просто ставляться упереджено, зазначалось у дослідженні.
pesikot написав:От брехло не було тоді переможної патоки на форумі
як небуло, якщо ті хто хоч трохи ставив під сумнів доцільність контрнаступу-2023 та його можливий результат, миттєво оголошувались зрадниками або проплаченими агентами кремля, які заважають досягти успіху. Навіть хтось з більш-менш реалістів (чи то Шаман чи то sachaqbl) очікували битву за Мелітополь, це як такий собі середній результат (не супер но й не провал). Лінь шукати дописи тих писарів що тут постійно торочили задачу-мінімум "про вихід на кордони і розвал рф"
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 06 вер, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Пояснюю: зокрема одноосібного економічного панування США у світі, було ще обмеження США втручатися політично, військово і тд. в ті зони, які по Ялті відішли совдепу. Переводжу: Нуланд майже прямо сказала, що якщо б не Ялта ("Ялта (договоренности между СССР, США и Британией в 1945 году о послевоенном устройстве Европы - Ред.)" , то кольорові революції та інші речі не прийшлося би чекати 70 років, Совдеп скоріше б розвалився, не було б Карібських криз та війн, які підтримував Совдеп. І ... можливо не було б отаких сьогоднішніх китаїв, рашок... Бо американські демократичні цінності мали можливість встановитися... Як вони встановилися в японіях. Бо не було 70 років домінування соціалістичної ідеології в зонах, які по Ялті відійшли Совдепу.
Цей аргумент сміття. Історія не наука, вона не фізика. Історія не може передбачити майбутнє, а тим більше 70 років наперед. Це просто смішно. Для приколу, по аналогії з вами, наведу свій аргумент: якби не Ялта то було б продовження 2СВ і СРСР воював би з США і Англією. Не відомо хто б переміг, але СРСР 100% захопив усю Європу. Поміг би Японії(як своєму новому союзнику) і т.д.... І... можливо не було б отаких сьогоднішніх США, Францій, Німеччин(які жирують останні 70 років) і т.д. І сьогодні ніяких Нуланд ніхто в світі не слухав, а слухали б "великого Генсека всея Евразии".
))) Совдеп вижив завдяки США, лендлізу...
Програв би він США та союзникам з тріском... Навіть захопивши в 45-му усю Європу до Атлантики. Потім би з тріском програв... Нехай максимум років ще за 5-10. І не було б 70 років Холодної війни.
Отой соціялізьм по суті і простояв ото стільки, бо Ялта. Як поділ. Віддача території соціялізьму. Про це і схоже і казала Нуланд -- що дарма поділили і з-за цього прийшлося 70 років очікувати, поки сам не розсипеться.
andrijk777 написав:Сьогодні люди не хочуть знати правду, вони шукають(і знаходять, бо в інтернеті є все) правду яка їм підходить. А потім вони ще й доказують іншим що ця "їхня правда" і є реальна правда!
Перед війною всі поважні експерти, аналітики давали свій прогноз буде чи не буде війна. Точність їх аналізу виявилась нижче точності пророцтв астрологів та інших екстрасенсів. Думаю колдуни не мали "своєї правди" тому вещали те що бачили. А в поважних аналітиків була своя обгрунтована правда, в яку вони вірили та переконували інших.
Hotab написав:На даний час ти продовжуєш брехати. Як і місяць тому, коли була розмова про твої «100 тис». Приходь через півроку, може і вийдемо на цю цифру. А місяць тому, коли ти її вже декларував, була ось така (офіційні дані середини липня)
це не "мої", то була така ж цитата як і сьогодні. І законодавство про СЗЧ послаблюють саме тому що СЗЧ-шників мало і з ними легко навести порядок)). А так звісно брехня навколо. Треба піти в ТЦК помолитись щоб узріти правду
detroytred написав:Пояснюю: зокрема одноосібного економічного панування США у світі, було ще обмеження США втручатися політично, військово і тд. в ті зони, які по Ялті відішли совдепу. Переводжу: Нуланд майже прямо сказала, що якщо б не Ялта ("Ялта (договоренности между СССР, США и Британией в 1945 году о послевоенном устройстве Европы - Ред.)" , то кольорові революції та інші речі не прийшлося би чекати 70 років, Совдеп скоріше б розвалився, не було б Карібських криз та війн, які підтримував Совдеп. І ... можливо не було б отаких сьогоднішніх китаїв, рашок... Бо американські демократичні цінності мали можливість встановитися... Як вони встановилися в японіях. Бо не було 70 років домінування соціалістичної ідеології в зонах, які по Ялті відійшли Совдепу.
Цей аргумент сміття. Історія не наука, вона не фізика. Історія не може передбачити майбутнє, а тим більше 70 років наперед. Це просто смішно. Для приколу, по аналогії з вами, наведу свій аргумент: якби не Ялта то було б продовження 2СВ і СРСР воював би з США і Англією. Не відомо хто б переміг, але СРСР 100% захопив усю Європу. Поміг би Японії(як своєму новому союзнику) і т.д.... І... можливо не було б отаких сьогоднішніх США, Францій, Німеччин(які жирують останні 70 років) і т.д. І сьогодні ніяких Нуланд ніхто в світі не слухав, а слухали б "великого Генсека всея Евразии".
Возможно, и так. Не вижу смысла рассматривать варианты альтернативной истории. Но detroytred вам как раз и говорит о том, что это взгляд и оценка Нуланд. Права она или нет, можно только гадать. В качестве игры ума могу вам предложить и такой вариант: где-то в конце 44-начале 45 Запад (США-Англия) заключают сепаратный мир с Германией и начинают совместную борьбу с "большевизмом". Или даже после победы 8.05.45 не распускают пленные немецкие войска, а бросают их в бой против "Советов". Вы уверены, что "СРСР 100% захопив усю Європу"?
detroytred написав:Ви лише надайте відповідь: зустрів хлопець дівчину. Хто визначає гарна вона для нього чи не гарна? Суд, Чатджпт, ви чи він сам (визначить так, як він вважає)?
Що означає "хто визначає?". Хто хоче, той собі визначає. І він визначає і батьки визначають і знайомі і люди на вулиці визначають... та усі хто хоче визначати.
Може ви хочете сказати що немає об'єктивної оцінки чи гарна вона для нього чи ні? Є ОБ'ЄКТИВНА ОЦІНКА!!!!! Берете 100 випадкових людей, надаєте їм усю інформацію про цього хлопця і дівчину, їх відео/фото, отримуєте від них оцінку, берете середнє і ... вуаля, отримуєте об'єктивну оцінку чи гарна вона для нього чи ні. Приблизно так само працює суд присяжних. Але не усі питання можна так вирішити!
stm написав:UA, а что в реальности? Посмотрите Marines vs Fitness Influencers. Там реальные барышни из армии США выглядят намного интереснее бухих ВДВ из оркостана. А ролики да, они ж решают )
Интересные барышни из армии США подорвут себя и врага гранатой? Ханыги из ВДВ легко. На постсовке население склонно к попугайскому поведению. Ролики задают модный тренд. В рф много роликов на разные категории рекрутов.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 06 вер, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.