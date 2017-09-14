_hunter написав:........... >>> Но слышал и о том, что добровольцы закончились и начались проблемы с мобилизацией а за мобилизацию у нас разве не зеля отвечает? И не он ли гарант Основного закона?..
Отвечает. Но что он может сделать, если, например, _hunter боится идти в армию и вместо этого убегает в Германию? И живёт там за вполне приличное пособие, пользуясь тем, что он из "сражающейся Украины".
>>> Не знаю. И я не знаю - а зеля лично обещал...
Обещал. Но я не знаю, насколько выполняется это обещание. И вы тоже не знаете. Но намекаете достаточно прямо, что дронов нет. Вот только почему-то Успіха переводят из арты в дронщики. Наверное, потому, что "дронов нет".
detroytred написав:Пояснюю: зокрема одноосібного економічного панування США у світі, було ще обмеження США втручатися політично, військово і тд. в ті зони, які по Ялті відішли совдепу. Переводжу: Нуланд майже прямо сказала, що якщо б не Ялта ("Ялта (договоренности между СССР, США и Британией в 1945 году о послевоенном устройстве Европы - Ред.)" , то кольорові революції та інші речі не прийшлося би чекати 70 років, Совдеп скоріше б розвалився, не було б Карібських криз та війн, які підтримував Совдеп. І ... можливо не було б отаких сьогоднішніх китаїв, рашок... Бо американські демократичні цінності мали можливість встановитися... Як вони встановилися в японіях. Бо не було 70 років домінування соціалістичної ідеології в зонах, які по Ялті відійшли Совдепу.
Цей аргумент сміття. Історія не наука, вона не фізика. Історія не може передбачити майбутнє, а тим більше 70 років наперед. Це просто смішно. Для приколу, по аналогії з вами, наведу свій аргумент: якби не Ялта то було б продовження 2СВ і СРСР воював би з США і Англією. Не відомо хто б переміг, але СРСР 100% захопив усю Європу. Поміг би Японії(як своєму новому союзнику) і т.д.... І... можливо не було б отаких сьогоднішніх США, Францій, Німеччин(які жирують останні 70 років) і т.д. І сьогодні ніяких Нуланд ніхто в світі не слухав, а слухали б "великого Генсека всея Евразии".
Возможно, и так. Не вижу смысла рассматривать варианты альтернативной истории. Но detroytred вам как раз и говорит о том, что это взгляд и оценка Нуланд. Права она или нет, можно только гадать. В качестве игры ума могу вам предложить и такой вариант: где-то в конце 44-начале 45 Запад (США-Англия) заключают сепаратный мир с Германией и начинают совместную борьбу с "большевизмом". Или даже после победы 8.05.45 не распускают пленные немецкие войска, а бросают их в бой против "Советов". Вы уверены, что "СРСР 100% захопив усю Європу"?
ви чомусь забуваєте про "сіль землі обітованої", а не сеператний мир
detroytred написав:Ви лише надайте відповідь: зустрів хлопець дівчину. Хто визначає гарна вона для нього чи не гарна? Суд, Чатджпт, ви чи він сам (визначить так, як він вважає)?
Що означає "хто визначає?". Хто хоче, той собі визначає. І він визначає і батьки визначають і знайомі і люди на вулиці визначають... та усі хто хоче визначати.
Може ви хочете сказати що немає об'єктивної оцінки чи гарна вона для нього чи ні? Є ОБ'ЄКТИВНА ОЦІНКА!!!!! Берете 100 випадкових людей, надаєте їм усю інформацію про цього хлопця і дівчину, їх відео/фото, отримуєте від них оцінку, берете середнє і ... вуаля, отримуєте об'єктивну оцінку чи гарна вона для нього чи ні. Приблизно так само працює суд присяжних. Але не усі питання можна так вирішити!
Давайте закривайте цю тему, а то нас забанять.
так не працює, бо рішення має бути одностайне, так чи ні, а не середнє, ліпше не показуйте рівень невігласа
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 вер, 2024 18:55, всього редагувалось 2 разів.