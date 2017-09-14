Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:17

Бетон написав: Bobua написав: Hotab



Hotab написав: Ще раз:

Чим більше віддати без спротиву (наприклад як віддали Крим, і як ви були б готові віддати Донбас) тим більше буде віддано загалом.

Математично це виглядає так: є якийсь умовний часовий проміжок, який кацапи здатні активно воювати до свого виснаження, і є якась умовна територія, яку вони здатні завоювати до моменту свого висадження як фінансового, так військового, так і морального. Якщо віддати добровільно Донбас (як віддали Крим) то стартова позиція була б з адмін кордону Донецька - Харківська область . А фініш під Києвом. Якщо 2.5 роки топчуться на укріпрайонах (які створювались роками) Донбасу, то фініш дійсно може бути на адмін кордонах Дамбасу. Безкінечно воювати сил нема ні в кого, У кацапів також.

Повернення зараз не обговорюється. Мова йде про те, де втомлений звір впаде. Але якщо звіра годувати , віддавати все що просить , і не виснажувати, він взагалі не зупиниться. Це ж мрія будь-якого диктора - збирача земель. Ти залякав - тобі віддали. Втрат нема, бонуси - очевидні. Продовжуй далі, все виходить! Навіщо зупинятись. Ще раз:Чим більше віддати без спротиву (наприклад як віддали Крим, і як ви були б готові віддати Донбас) тим більше буде віддано загалом.Математично це виглядає так: є якийсь умовний часовий проміжок, який кацапи здатні активно воювати до свого виснаження, і є якась умовна територія, яку вони здатні завоювати до моменту свого висадження як фінансового, так військового, так і морального. Якщо віддати добровільно Донбас (як віддали Крим) то стартова позиція була б з адмін кордону Донецька - Харківська область . А фініш під Києвом. Якщо 2.5 роки топчуться на укріпрайонах (які створювались роками) Донбасу, то фініш дійсно може бути на адмін кордонах Дамбасу. Безкінечно воювати сил нема ні в кого, У кацапів також.Повернення зараз не обговорюється. Мова йде про те, де втомлений звір впаде. Але якщо звіра годувати , віддавати все що просить , і не виснажувати, він взагалі не зупиниться. Це ж мрія будь-якого диктора - збирача земель. Ти залякав - тобі віддали. Втрат нема, бонуси - очевидні. Продовжуй далі, все виходить! Навіщо зупинятись.





Але я таки не розумію москвинських контрактників.

Як вони мислять?

От приїхали у їхнє місто трупи “заробітчан” -- то чому варто йти їхнім шляхом. Раз за разом. Вже 30міс... Але я таки не розумію москвинських контрактників.Як вони мислять?От приїхали у їхнє місто трупи “заробітчан” -- то чому варто йти їхнім шляхом. Раз за разом. Вже 30міс...

Вони поголовно стріляють собі в рот, підборіддя, бо бояться своїх.

Пишуть що пхнуть вони, бо виходу нема Вони поголовно стріляють собі в рот, підборіддя, бо бояться своїх.Пишуть що пхнуть вони, бо виходу нема

flyman написав: як варіант: "хоть діти поживуть" як варіант: "хоть діти поживуть"

Hotab написав: Bobua



Але я таки не розумію москвинських контрактників.

Як вони мислять?





З нормальних районів там їх нема. З депресивних - йдуть на лотерею : «або нарешті нормально заживу (коли зароблю гроші ), або помру, так чим таке життя, так краще померти». Зеки думають десь так само. З нормальних районів там їх нема. З депресивних - йдуть на лотерею : «або нарешті нормально заживу (коли зароблю гроші ), або помру, так чим таке життя, так краще померти». Зеки думають десь так само.

UA написав: Hotab написав: Bobua



Але я таки не розумію москвинських контрактників.

Як вони мислять?





З нормальних районів там їх нема. З депресивних - йдуть на лотерею : «або нарешті нормально заживу (коли зароблю гроші ), або помру, так чим таке життя, так краще померти». Зеки думають десь так само. З нормальних районів там їх нема. З депресивних - йдуть на лотерею : «або нарешті нормально заживу (коли зароблю гроші ), або помру, так чим таке життя, так краще померти». Зеки думають десь так само.

В рф уровень милитаристской агитации на 1000 голов выше, чем у нас.

У нас системная агитация против ЗСУ.

Военные в тыловых городах по форме стараются не ходить чтобы люди не пугались.

С нашей колокольни на их мотивы смотреть не получится.

Разбор военной рекламы рф американцами

В рф уровень милитаристской агитации на 1000 голов выше, чем у нас.У нас системная агитация против ЗСУ.Военные в тыловых городах по форме стараются не ходить чтобы люди не пугались.С нашей колокольни на их мотивы смотреть не получится.Разбор военной рекламы рф американцами

Сильна причина...А як щодо здатись? 🤔От наприклад лізла групка з двох.Єдиний розбірливий крик “акбар, акбар, акбар...!”А коли один вже здох -- що заважало іншому здатись?У нас така причина не діє ж. Майже взагалі, мабуть...З якого дива діяла би серед орчого племені? 🤔Логічно.Згоден.Але от інший приклад.Велика група москвинів суне по лісосмузі. З криками -- чути ще здалеку.Але вперед виставили одного. Решта -- за кількадесят метрів.От взагалі незрозуміла мотивація цього першого. 😳І теж жодних ознак, що пробував здатись -- не відповів, не впав, просто стріляв і відповідно здох...Агітація -- це теж сильно.Але от ті що в перших рядах, в чужій країні, у реал.самогубчих місіях, ні за що здохнути (хіба що родичам якісь вигоди) -- це незбагненно...От у нас -- про нуль і солдатів на ньому -- таки хоч якось, а турбуються.Велике Будівництво влаштували (назбирували копачів і дуже багато бліндажів робили за пару км від нуля -- мабуть для відступу, що його і бачимо...)Модні зах.броньовички є для завезення і евакуації.Чогось таки не вистачає (напр., тренувань і відео як не викрити себе дронам, а ще якісного розподілення ресурсів на нулі, та й тренувань як відступати з найменшими втратами людей у себе та найбільшими у москвинів) -- але це може і не навмисно, а просто через не надто високу якість, передбачливість і скоординованість нашого командування... Х.з.Але москвини -- то ніби зомбі якісь.Якщо таке вільно ходить і по окупованій землі -- то людям там не позаздриш...