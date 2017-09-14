_hunter написав:........... >>> Но слышал и о том, что добровольцы закончились и начались проблемы с мобилизацией а за мобилизацию у нас разве не зеля отвечает? И не он ли гарант Основного закона?..
Отвечает. Но что он может сделать, если, например, _hunter боится идти в армию и вместо этого убегает в Германию? И живёт там за вполне приличное пособие, пользуясь тем, что он из "сражающейся Украины".
>>> Не знаю. И я не знаю - а зеля лично обещал...
Обещал. Но я не знаю, насколько выполняется это обещание. И вы тоже не знаете. Но намекаете достаточно прямо, что дронов нет. Вот только почему-то Успіха переводят из арты в дронщики. Наверное, потому, что "дронов нет".
>>> Но что он может сделать, если, например, гарант Основного закона имея монобольшинство в Раде мог в том майском мобилизационном законе мог прописать "все тцкшники имеют право похищать любого гражданина Украины в любом удобном им месте" - и все - ниодной претензии о незаконности у меня бы к зеле не было.
>>> Но намекаете достаточно прямо, что дронов нет. Это не я намекаю - это Мыкола прямо тут где-то месяца с три назад прямо писал.
>>> Наверное, потому, что "дронов нет". Опять будете просить показать вам где вы демагогию разводите? - дроны есть - громадное спасибо волонтерам. зеленого ляма, увы, нет
_hunter написав:........... >>> Но что он может сделать, если, например, гарант Основного закона имея монобольшинство в Раде мог в том майском мобилизационном законе мог прописать "все тцкшники имеют право похищать любого гражданина Украины в любом удобном им месте" - и все - ниодной претензии о незаконности у меня бы к зеле не было.
Т.е. если бы он прямо записал, что _hunter"а можно задержать в любом месте, тут же переодеть в форму и отправить на ноль "отсвечивать в теплике", то вы не сидели бы сейчас на пособии в Германии, а покорно "отсвечивали в теплике?"
>>> Но намекаете достаточно прямо, что дронов нет. Это не я намекаю - это Мыкола прямо тут где-то месяца с три назад прямо писал.
>>> Наверное, потому, что "дронов нет". Опять будете просить показать вам где вы демагогию разводите? - дроны есть - громадное спасибо волонтерам. зеленого ляма, увы, нет
Мыкола писал разное. Но миллион был обещан за год. Год ещё не закончился. Волонтёрам громадное спасибо. Но я сомневаюсь, что в гаражах собирают даже не миллион, а сотни тысяч дронов. И читал не только Мыколу. И практически уверен, что дроны, которые летают на нефтебазы и аэродромы РФ, вряд ли собирают в гараже на коленке. А их уже тоже немало. Так что просить о чём-то демагога не буду.
detroytred написав:Програв би він США та союзникам з тріском... Навіть захопивши в 45-му усю Європу до Атлантики. Потім би з тріском програв... Нехай максимум років ще за 5-10. І не було б 70 років Холодної війни.
Та ви шо... А чого ж ті хвальоні США в Кореї то не виграли? А чого ж вони "з тріском" програли у В'єтнамі? А Союз слабо втручався в ці війни! А якби Союз втрутився гаплик би був Штатам. 4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів. Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.
Історично США дуже пощастило що так склалась історія 1СВ і 2СВ, коли усі воювали а США приходили і пожинали плоди цих воєн - пихали розореним країнам свої товари і нав'язував свої інтереси. Ось так США і стала ТОП1 у світі.
_hunter написав:........... >>> Но что он может сделать, если, например, гарант Основного закона имея монобольшинство в Раде мог в том майском мобилизационном законе мог прописать "все тцкшники имеют право похищать любого гражданина Украины в любом удобном им месте" - и все - ниодной претензии о незаконности у меня бы к зеле не было.
Т.е. если бы он прямо записал, что _hunter"а можно задержать в любом месте, тут же переодеть в форму и отправить на ноль "отсвечивать в теплике", то вы не сидели бы сейчас на пособии в Германии, а покорно "отсвечивали в теплике?"
>>> Но намекаете достаточно прямо, что дронов нет. Это не я намекаю - это Мыкола прямо тут где-то месяца с три назад прямо писал.
>>> Наверное, потому, что "дронов нет". Опять будете просить показать вам где вы демагогию разводите? - дроны есть - громадное спасибо волонтерам. зеленого ляма, увы, нет
Мыкола писал разное. Но миллион был обещан за год. Год ещё не закончился. Волонтёрам громадное спасибо. Но я сомневаюсь, что в гаражах собирают даже не миллион, а сотни тысяч дронов. И читал не только Мыколу. И практически уверен, что дроны, которые летают на нефтебазы и аэродромы РФ, вряд ли собирают в гараже на коленке. А их уже тоже немало. Так что просить о чём-то демагога не буду.
>>> Так что просить о чём-то демагога не буду. Ну да, ну да -- прямо в этом же посте: >>> то вы не сидели бы сейчас на пособии в Германии, а покорно "отсвечивали в теплике?" а я о чем писал? - ниодной претензии о незаконности у меня бы к зеле не было
>>> Но миллион был обещан за год. Год ещё не закончился. Ааа!!! - это конечно же все меняет - зеля сейчас как напряжется - и за неполные три месяца остальные 900тыщ дронов наклепает
detroytred написав:Совдеп вижив завдяки США, лендлізу...
Це "ви так думаєте". Додавайте це до своїх думок інакше я буду вживати слово "Брехня". А я думаю(і не тільки я) що СРСР все рівно би переміг, просто війна тривала б на 1-2 роки довше.
)) В даному випадку ви можете погоджуватися або не погоджуватися з моєю думкою, яку я висловив. Саме думкою. Можете запитати аргументацію. Можете запитати звідки я її взяв. Наводити свої та інших аргументи. Це питання, ця думка дискусійна, спорна. Це не явище, як ото про гарна чи не гарна. Для мене. Хоча тут теж може матися на увазі, що "я так вважаю...". Навіть по замовчуванню. Але це зовсім інший випадок, ніж попередній.
tester7336 написав:мені реальні люди розказують які приходять у відпустки як воно там "все дають". точніше як. дають звісно. але воно з такою швидкістю "згорає" в умовах бойових дій що якби не купляли то голяка б ходили. хоча якщо ваш опус писав якийсь штабний то йому дійсно вистачає і нічого купляти не потрібно.
Якби ти потрудився і перейшов за посиланням то б знав, штабний чи ні. Але у вас реальних людей як в повсякденому житті (бардак) так і скрізь. А потім ниття та зрада зрадна.
former київський хіпстер, зараз оператор БПЛА у Вовках Да Вінчі
Hotab написав:Ще раз: Чим більше віддати без спротиву (наприклад як віддали Крим, і як ви були б готові віддати Донбас) тим більше буде віддано загалом. Математично це виглядає так: є якийсь умовний часовий проміжок, який кацапи здатні активно воювати до свого виснаження, і є якась умовна територія, яку вони здатні завоювати до моменту свого висадження як фінансового, так військового, так і морального. Якщо віддати добровільно Донбас (як віддали Крим) то стартова позиція була б з адмін кордону Донецька - Харківська область . А фініш під Києвом. Якщо 2.5 роки топчуться на укріпрайонах (які створювались роками) Донбасу, то фініш дійсно може бути на адмін кордонах Дамбасу. Безкінечно воювати сил нема ні в кого, У кацапів також. Повернення зараз не обговорюється. Мова йде про те, де втомлений звір впаде. Але якщо звіра годувати , віддавати все що просить , і не виснажувати, він взагалі не зупиниться. Це ж мрія будь-якого диктора - збирача земель. Ти залякав - тобі віддали. Втрат нема, бонуси - очевидні. Продовжуй далі, все виходить! Навіщо зупинятись.
Але я таки не розумію москвинських контрактників. Як вони мислять? От приїхали у їхнє місто трупи “заробітчан” -- то чому варто йти їхнім шляхом. Раз за разом. Вже 30міс...
Вони поголовно стріляють собі в рот, підборіддя, бо бояться своїх. Пишуть що пхнуть вони, бо виходу нема
Сильна причина...
А як щодо здатись? 🤔
От наприклад лізла групка з двох. Єдиний розбірливий крик “акбар, акбар, акбар...!” А коли один вже здох -- що заважало іншому здатись?
flyman написав:як варіант: "хоть діти поживуть"
У нас така причина не діє ж. Майже взагалі, мабуть... З якого дива діяла би серед орчого племені? 🤔
Hotab написав:Bobua
Але я таки не розумію москвинських контрактників. Як вони мислять?
З нормальних районів там їх нема. З депресивних - йдуть на лотерею : «або нарешті нормально заживу (коли зароблю гроші ), або помру, так чим таке життя, так краще померти». Зеки думають десь так само.
Логічно. Згоден.
Але от інший приклад. Велика група москвинів суне по лісосмузі. З криками -- чути ще здалеку. Але вперед виставили одного. Решта -- за кількадесят метрів. От взагалі незрозуміла мотивація цього першого. 😳 І теж жодних ознак, що пробував здатись -- не відповів, не впав, просто стріляв і відповідно здох...
UA написав:
Hotab написав:Bobua
Але я таки не розумію москвинських контрактників. Як вони мислять?
З нормальних районів там їх нема. З депресивних - йдуть на лотерею : «або нарешті нормально заживу (коли зароблю гроші ), або помру, так чим таке життя, так краще померти». Зеки думають десь так само.
В рф уровень милитаристской агитации на 1000 голов выше, чем у нас. У нас системная агитация против ЗСУ. Военные в тыловых городах по форме стараются не ходить чтобы люди не пугались. С нашей колокольни на их мотивы смотреть не получится. Разбор военной рекламы рф американцами
Агітація -- це теж сильно. Але от ті що в перших рядах, в чужій країні, у реал.самогубчих місіях, ні за що здохнути (хіба що родичам якісь вигоди) -- це незбагненно...
От у нас -- про нуль і солдатів на ньому -- таки хоч якось, а турбуються. Велике Будівництво влаштували (назбирували копачів і дуже багато бліндажів робили за пару км від нуля -- мабуть для відступу, що його і бачимо...) Модні зах.броньовички є для завезення і евакуації. Чогось таки не вистачає (напр., тренувань і відео як не викрити себе дронам, а ще якісного розподілення ресурсів на нулі, та й тренувань як відступати з найменшими втратами людей у себе та найбільшими у москвинів) -- але це може і не навмисно, а просто через не надто високу якість, передбачливість і скоординованість нашого командування... Х.з.
Але москвини -- то ніби зомбі якісь. Якщо таке вільно ходить і по окупованій землі -- то людям там не позаздриш...
ЛАД написав:В качестве игры ума могу вам предложить и такой вариант: где-то в конце 44-начале 45 Запад (США-Англия) заключают сепаратный мир с Германией и начинают совместную борьбу с "большевизмом". Или даже после победы 8.05.45 не распускают пленные немецкие войска, а бросают их в бой против "Советов". Вы уверены, что "СРСР 100% захопив усю Європу"?
Для того щоб цього не сталось і була Тегеранська конференція (в грудні 1943). Публічна! Тому такий ніж у спину від США нереальний в 1944/45 роках. Це було б несприйнято населенням США/Англії. А у них яка не яка демократія! А я вам накину реальний сценарій. В 1939 році СРСР і Німеччина заключають не пакт Молотова-Ріббентропа, тримаючи ножі за пазухою, а реальний договір! І ділять не Польщу а увесь світ. А США ділять навпіл. Не було б тоді ні США, ні ядерної зброї в США, ні долара. Як вам такий сценарій?