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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97119712971397149715>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:20

Комуністичне, пролетарське українське бидло...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:20

:? Bobua


Але москвини -- то ніби зомбі якісь.
Якщо таке вільно ходить і по окупованій землі -- то людям там не позаздриш...


Ходять-ходять.
Але достукатись до секти «у Мелітополі теж нахалбудівські кавалірки здають, і навіть дорожче» непросто.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А чого ж ті хвальоні США в Кореї то не виграли? А чого ж вони "з тріском" програли у В'єтнамі? А Союз слабо втручався в ці війни! А якби Союз втрутився гаплик би був Штатам.
4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів.
Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.

Історично США дуже пощастило що так склалась історія 1СВ і 2СВ, коли усі воювали а США приходили і пожинали плоди цих воєн - пихали розореним країнам свої товари і нав'язував свої інтереси. Ось так США і стала ТОП1 у світі.

Повна фігня.
США єдина колонія Великобританії, яка стала незалежною збройним шляхом. В 19 столітті вони завершили континентальні війни, відхапавши половину південного сусіда і взявши під контроль обидві Америки. В 20 столітті дали люлей всім, хто наважився на них напасти, навіть розвалили головного ворога - хвалений вами Совок. Оце і є факти, а те що програли у В'єтнамі, то насильно мил не будеш, там більшість була за комуністів, в Афгані аналогічно.
Якщо хтось на них нападе, на їх територію, то і в цьому столітті відповідь буде ніщивною, як було з алькаїдою.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А де усі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:29

  andrijk777 написав:США дуже пощастило що так склалась історія 1СВ і 2СВ, коли усі воювали а США приходили і пожинали плоди цих воєн - пихали розореним країнам свої товари і нав'язував свої інтереси. Ось так США і стала ТОП1 у світі.
А пробували собі пояснити чому так?
Адже і Аргентина/Бразилія/Мексика/Канада географічно від США не відрізняються..
Може тому що США завжди приймала ЕФЕКТИВНЕ рішення з врахуванням всіх факторів?
І саме тому США у ВИГРАШІ ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Програв би він США та союзникам з тріском... Навіть захопивши в 45-му усю Європу до Атлантики. Потім би з тріском програв... Нехай максимум років ще за 5-10.
І не було б 70 років Холодної війни.

Та ви шо...
А чого ж ті хвальоні США в Кореї то не виграли? А чого ж вони "з тріском" програли у В'єтнамі? А Союз слабо втручався в ці війни! А якби Союз втрутився гаплик би був Штатам.
4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів.
Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.

Історично США дуже пощастило що так склалась історія 1СВ і 2СВ, коли усі воювали а США приходили і пожинали плоди цих воєн - пихали розореним країнам свої товари і нав'язував свої інтереси. Ось так США і стала ТОП1 у світі.


За лісом дерева...
От тому Совдеп і мав силу (не втрачав її потім деякий час), що отримав Ялту (поділ території).
Тому довше міг підтримувати свій рівень.
А без цього почав би деградувати раніше.
Війна зі Штатами подточила б його скоріше.
Бо соціалістична система менш стійка, ніж капіталістична. Для тим паче того рівня розвитку виробничих сил.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:У нас така причина не діє ж. Майже взагалі, мабуть.

діє, от rjkz як живий приклад
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:36

flyman

А де він?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:39

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В качестве игры ума могу вам предложить и такой вариант: где-то в конце 44-начале 45 Запад (США-Англия) заключают сепаратный мир с Германией и начинают совместную борьбу с "большевизмом". Или даже после победы 8.05.45 не распускают пленные немецкие войска, а бросают их в бой против "Советов".
Вы уверены, что "СРСР 100% захопив усю Європу"?

Для того щоб цього не сталось і була Тегеранська конференція (в грудні 1943). Публічна! Тому такий ніж у спину від США нереальний в 1944/45 роках. Це було б несприйнято населенням США/Англії. А у них яка не яка демократія!
А я вам накину реальний сценарій. В 1939 році СРСР і Німеччина заключають не пакт Молотова-Ріббентропа, тримаючи ножі за пазухою, а реальний договір! І ділять не Польщу а увесь світ. А США ділять навпіл. :D Не було б тоді ні США, ні ядерної зброї в США, ні долара. Як вам такий сценарій? :D :D

знову фантастика, так як існувало "національне питання" яке в тому числі війною раніше прибрало "смугу осілості"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:40

  Investor_K написав:А де усі?

в филармонии
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