Додано: П'ят 06 вер, 2024 21:42

andrijk777 написав: detroytred написав: Програв би він США та союзникам з тріском... Навіть захопивши в 45-му усю Європу до Атлантики. Потім би з тріском програв... Нехай максимум років ще за 5-10.

І не було б 70 років Холодної війни.

Програв би він США та союзникам з тріском... Навіть захопивши в 45-му усю Європу до Атлантики. Потім би з тріском програв... Нехай максимум років ще за 5-10.І не було б 70 років Холодної війни.

Та ви шо...

А чого ж ті хвальоні США в Кореї то не виграли? А чого ж вони "з тріском" програли у В'єтнамі? А Союз слабо втручався в ці війни! А якби Союз втрутився гаплик би був Штатам.

4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів.

Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.



Історично США дуже пощастило що так склалась історія 1СВ і 2СВ, коли усі воювали а США приходили і пожинали плоди цих воєн - пихали розореним країнам свої товари і нав'язував свої інтереси. Ось так США і стала ТОП1 у світі. Та ви шо...А чого ж ті хвальоні США в Кореї то не виграли? А чого ж вони "з тріском" програли у В'єтнамі? А Союз слабо втручався в ці війни! А якби Союз втрутився гаплик би був Штатам.4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів.Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.Історично США дуже пощастило що так склалась історія 1СВ і 2СВ, коли усі воювали а США приходили і пожинали плоди цих воєн - пихали розореним країнам свої товари і нав'язував свої інтереси. Ось так США і стала ТОП1 у світі.

к концу войны

ВВП СССР в 1942 году, в свою очередь, вследствие оккупации Германией значительных территорий снизился более чем на треть по сравнению с довоенным уровнем, при этом из почти 200 млн человек населения около 78 млн и главные промышленные центры остались на оккупированных территориях, а также под блокадой и у линии фронта.

Из обещанных Англией 800 самолётов и 1000 танков, которые СССР должен был получить в октябре-декабре 1941 г., поступило 669 самолётов (для сравнения — на 1 октября 1941 года в составе трёх фронтов, защищавших Москву, было 568 самолётов и из них — 389 исправных[23]) и 487 танков. США с октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. направили в СССР 545 самолётов, 783 танка,

А чого ж Союз "з тріском" програв в Афгані?Насчёт того, что "Союз слабо втручався в ці війни", вы сильно ошибаетесь.Он достаточно сильно втручався и в Корее, и во Вьетнаме. Как только после смерти Сталина было принято решение о прекращении вмешательства, так корейская война и закончилась.И во Вьетнаме было очень много наших "советников" (особенно лётчиков и зенитчиков). Послушайте Чижа "Фантом".Япония была не така вже й маленька и не така вже й відстала в то время, а США вступили в войну с ней не особо готовыми. Да, экономический потенциал США был несравнимо выше, благодаря этомуони имели подавляющее превосходство. Но на это потребовалось время.Да, в 1945 Красная Армия представляла грозную силу. Но в 1941-42 положение было гораздо хуже.Почитайте о ленд-лизе хотя бы эту статью. Если сравнивать все поставки и собственное производство СССР, может показаться, что ленд-лиз сыграл не особо существенную роль. НоХотя это было значительно меньше обещанного.Да и поставки продовольствия были не лишними.И даже в 1945 при продолжении войны и прекращении поставок некоторых материалов положение Советской Армии заметно ухудшилось бы.P.s. А то, что с 1 и 2 МВ США повезло и в результате они стали мировой супердержавой, тут вы правы.