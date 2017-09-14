detroytred написав:Програв би він США та союзникам з тріском... Навіть захопивши в 45-му усю Європу до Атлантики. Потім би з тріском програв... Нехай максимум років ще за 5-10. І не було б 70 років Холодної війни.
Та ви шо... А чого ж ті хвальоні США в Кореї то не виграли? А чого ж вони "з тріском" програли у В'єтнамі? А Союз слабо втручався в ці війни! А якби Союз втрутився гаплик би був Штатам. 4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів. Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.
Історично США дуже пощастило що так склалась історія 1СВ і 2СВ, коли усі воювали а США приходили і пожинали плоди цих воєн - пихали розореним країнам свої товари і нав'язував свої інтереси. Ось так США і стала ТОП1 у світі.
А чого ж Союз "з тріском" програв в Афгані? Насчёт того, что "Союз слабо втручався в ці війни", вы сильно ошибаетесь. Он достаточно сильно втручався и в Корее, и во Вьетнаме. Как только после смерти Сталина было принято решение о прекращении вмешательства, так корейская война и закончилась. И во Вьетнаме было очень много наших "советников" (особенно лётчиков и зенитчиков). Послушайте Чижа "Фантом". Япония была не така вже й маленька и не така вже й відстала в то время, а США вступили в войну с ней не особо готовыми. Да, экономический потенциал США был несравнимо выше, благодаря этому к концу войны они имели подавляющее превосходство. Но на это потребовалось время. Да, в 1945 Красная Армия представляла грозную силу. Но в 1941-42 положение было гораздо хуже.
ВВП СССР в 1942 году, в свою очередь, вследствие оккупации Германией значительных территорий снизился более чем на треть по сравнению с довоенным уровнем, при этом из почти 200 млн человек населения около 78 млн и главные промышленные центры остались на оккупированных территориях, а также под блокадой и у линии фронта.
Из обещанных Англией 800 самолётов и 1000 танков, которые СССР должен был получить в октябре-декабре 1941 г., поступило 669 самолётов (для сравнения — на 1 октября 1941 года в составе трёх фронтов, защищавших Москву, было 568 самолётов и из них — 389 исправных[23]) и 487 танков. США с октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. направили в СССР 545 самолётов, 783 танка,
Хотя это было значительно меньше обещанного. Да и поставки продовольствия были не лишними. И даже в 1945 при продолжении войны и прекращении поставок некоторых материалов положение Советской Армии заметно ухудшилось бы.
P.s. А то, что с 1 и 2 МВ США повезло и в результате они стали мировой супердержавой, тут вы правы.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 вер, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:❗️Американські та європейські чиновники повідомили виданню WSJ, що Іран ВЖЕ передав росії балістичні ракети
За його словами, російські агресори знову планують завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі. Відповідно, ми вже втратили 9 гігават, для розуміння, це половина об'єму довоєнного споживання електроенергії", – заявив Шмигаль. https://www.5.ua/polityka/rosiiany-hotu ... 33979.html
Але цілком можливо, що мета отримання додаткових ракет - це виснаження нашої ППО... Щоб потім нанести враження вже саме самим засобам ППО.