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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9712971397149715

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 22:10

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В качестве игры ума могу вам предложить и такой вариант: где-то в конце 44-начале 45 Запад (США-Англия) заключают сепаратный мир с Германией и начинают совместную борьбу с "большевизмом". Или даже после победы 8.05.45 не распускают пленные немецкие войска, а бросают их в бой против "Советов".
Вы уверены, что "СРСР 100% захопив усю Європу"?

Для того щоб цього не сталось і була Тегеранська конференція (в грудні 1943). Публічна! Тому такий ніж у спину від США нереальний в 1944/45 роках. Це було б несприйнято населенням США/Англії. А у них яка не яка демократія!
А я вам накину реальний сценарій. В 1939 році СРСР і Німеччина заключають не пакт Молотова-Ріббентропа, тримаючи ножі за пазухою, а реальний договір! І ділять не Польщу а увесь світ. А США ділять навпіл. :D Не було б тоді ні США, ні ядерної зброї в США, ні долара. Як вам такий сценарій? :D :D

Я вам предложил вариант исключительно в качестве игры ума, а вы мне в ответ ещё один вариант альтернативной истории. Простите, но доказывать вам невозможность ваших (уже 3-х) вариантов не буду. И, главное, что даже если предположить, что они возможны, то они уже не реализовались. Смысл их разбирать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 22:58

  ЛАД написав:Была ещё и Словацкая Советская республика.
Это всё тоже результаты "більшовицької агресії"?
Охота вам поспорить?

Я не з ким не сперечаюсь, просто дива, у вас одна історія, на русском языке, а в усьому світі історія інша.
Так, окупація Чехословаччини, 1968 рік.
І я особисто знаю людину, який брав участь у цій окупації- а что я мог сделать, нам приказали. Потім він-же їздив на антімайдан, звісно було виправдання- деньги нужны.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 23:24

  fler написав:Чудова новина у розвиток мого попереднього поста:
Иранское новостное агентство Tasnim, отражающее позицию Корпуса стражей исламской революции, обвинило Россию в том, что она намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором.
Коридор позволяет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой – единственным регионом страны, граничащим с Турцией. По сути, речь идет о создании транспортной артерии, которая свяжет Анкару и Баку.
Однако этот коридор пролегает по границе Армении и Ирана, отрезая эти страны друг от друга и коренным образом меняя геополитическое положение в Кавказском регионе.
«Иранские эксперты советуют России учитывать, что Иран выступает против создания коридора. В Москве не должны удивляться легитимным требованиям Ирана. Наше суверенное государство, которое всегда сопротивлялось гегемонистским устремлениям США и Запада, не потерпит изменений на своих границах», – передает агентство.
@yigal_levin

Побажаємо успіхів обом сторонам.

Тоже интересно. :)
С каких пор такая дружба между христианской Арменией и правоверно исламским Ираном?
Каким образом "Россия намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором"?
Можно посмотреть небольшую заметку "Немецкий эксперт: Между Баку и Ереваном будет новый конфликт" - https://www.dw.com/ru/nemeckij-ekspert-mezdu-armeniej-i-azerbajdzanom-budet-novyj-konflikt/a-67078488 и послушать https://www.dw.com/ru/posle-karabaha-nahicevan-est-li-ugroza-novoj-vojny/audio-67021791 (где-то с 10-й мин.)
Заметка по 1-й ссылке очень небольшая, рекомендую прочитать. Там интересные высказывания общего характера о мировой политике.

И ещё одна ссылка - "Кассир" из Баку: Азербайджан заменит Россию как поставщика газа в ЕС через Украину? "Геофактор" - https://www.youtube.com/watch?v=crKG1uvuwE4&list=PLPxY8gWukB7GlgejeplZZeFlvsgCvXAAr&index=1&t=484s.
К вопросу о прекращении транзита русского газа через территорию Украины. Будет идти тот же газ, только будет называться азербайджанским, по сути ничего не изменится, Баку будет просто играть роль кассира. Правда, сложность в том, что Азербайджан опасается обвинений в поставках росс. газа на рынок ЕС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

стратегічний прогноз на найближчі 1-2 роки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 23:35

  ЛАД написав:
  fler написав:Чудова новина у розвиток мого попереднього поста:
Иранское новостное агентство Tasnim, отражающее позицию Корпуса стражей исламской революции, обвинило Россию в том, что она намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором.
Коридор позволяет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой – единственным регионом страны, граничащим с Турцией. По сути, речь идет о создании транспортной артерии, которая свяжет Анкару и Баку.
Однако этот коридор пролегает по границе Армении и Ирана, отрезая эти страны друг от друга и коренным образом меняя геополитическое положение в Кавказском регионе.
«Иранские эксперты советуют России учитывать, что Иран выступает против создания коридора. В Москве не должны удивляться легитимным требованиям Ирана. Наше суверенное государство, которое всегда сопротивлялось гегемонистским устремлениям США и Запада, не потерпит изменений на своих границах», – передает агентство.
@yigal_levin

Побажаємо успіхів обом сторонам.

Тоже интересно. :)
С каких пор такая дружба между христианской Арменией и правоверно исламским Ираном?
Каким образом "Россия намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором"?
Можно посмотреть небольшую заметку "Немецкий эксперт: Между Баку и Ереваном будет новый конфликт" - https://www.dw.com/ru/nemeckij-ekspert-mezdu-armeniej-i-azerbajdzanom-budet-novyj-konflikt/a-67078488 и послушать https://www.dw.com/ru/posle-karabaha-nahicevan-est-li-ugroza-novoj-vojny/audio-67021791 (где-то с 10-й мин.)
Заметка по 1-й ссылке очень небольшая, рекомендую прочитать. Там интересные высказывания общего характера о мировой политике.

И ещё одна ссылка - "Кассир" из Баку: Азербайджан заменит Россию как поставщика газа в ЕС через Украину? "Геофактор" - https://www.youtube.com/watch?v=crKG1uvuwE4&list=PLPxY8gWukB7GlgejeplZZeFlvsgCvXAAr&index=1&t=484s.
К вопросу о прекращении транзита русского газа через территорию Украины. Будет идти тот же газ, только будет называться азербайджанским, по сути ничего не изменится, Баку будет просто играть роль кассира. Правда, сложность в том, что Азербайджан опасается обвинений в поставках росс. газа на рынок ЕС.

Погано знаєте регіон, але ж ЛАД спеціаліст у всьому, в тому числі з відносин на Близькому Сході та Кавказі.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 00:51

  Water написав:
  ЛАД написав:Была ещё и Словацкая Советская республика.
Это всё тоже результаты "більшовицької агресії"?
Охота вам поспорить?

Я не з ким не сперечаюсь, просто дива, у вас одна історія, на русском языке, а в усьому світі історія інша.
Так, окупація Чехословаччини, 1968 рік.
І я особисто знаю людину, який брав участь у цій окупації- а что я мог сделать, нам приказали. Потім він-же їздив на антімайдан, звісно було виправдання- деньги нужны.

Какая "інша історія"?
Вы будете утверждать, что не было Баварской, Венгерской, Словацкой Советских республик?

А я особисто помню, как ребята в универе на 3 года старше, когда вернулись с лагерных сборов рассказывали, как их подняли ночью по тревоге, привезли на вокзал и приказали развернуть зенитную батарею. Ничего не объясняли. Они уж думали: "Во попали! Война началась!" И только утром они узнали о вводе войск в Чехословакию.

Но повторю. Я вообще не обсуждал историю.
Речь ведь была не конкретно об Украине, а в принципе о гражданской войне.
И я не выделял именно Украину, а писал обо всей территории бывшей Росс. империи. Или на ней тоже не было гражданской войне, а был какой-то "збройний конфлікт"" Между кем? Русским народом и свалившимися с Луны большевиками?
С чем вы спорите? Или что хотите доказать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 00:59

  flyman написав:...........
Погано знаєте регіон, але ж ЛАД спеціаліст у всьому, в тому числі з відносин на Близькому Сході та Кавказі.

Я не "спеціаліст у всьому". Просто прежде, чем испражняться, как вы порой делаете, стараюсь хоть немного ознакомиться с вопросом.
Вы с чем-то не согласны в моём посте о Кавказе? Так возразите по сути.
Но вообще-то, я там не высказывал никакого особого мнения, просто дал ссылки, причём не на росс. источники, а на DW.
Так с чем вы не согласны?
Или просто: "А Баба Яга против"?
ЛАД
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