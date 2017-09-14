Додано: Суб 07 вер, 2024 00:51

Water написав: ЛАД написав: Была ещё и Словацкая Советская республика.

Это всё тоже результаты "більшовицької агресії"?

Охота вам поспорить? Была ещё и Словацкая Советская республика.Это всё тоже результаты "більшовицької агресії"?Охота вам поспорить?

Я не з ким не сперечаюсь, просто дива, у вас одна історія, на русском языке, а в усьому світі історія інша.

Так, окупація Чехословаччини, 1968 рік.

І я особисто знаю людину, який брав участь у цій окупації- а что я мог сделать, нам приказали. Потім він-же їздив на антімайдан, звісно було виправдання- деньги нужны. Я не з ким не сперечаюсь, просто дива, у вас одна історія, на русском языке, а в усьому світі історія інша.Так, окупація Чехословаччини, 1968 рік.І я особисто знаю людину, який брав участь у цій окупації- а что я мог сделать, нам приказали. Потім він-же їздив на антімайдан, звісно було виправдання- деньги нужны.

Какая "інша історія"?Вы будете утверждать, что не было Баварской, Венгерской, Словацкой Советских республик?А я особисто помню, как ребята в универе на 3 года старше, когда вернулись с лагерных сборов рассказывали, как их подняли ночью по тревоге, привезли на вокзал и приказали развернуть зенитную батарею. Ничего не объясняли. Они уж думали: "Во попали! Война началась!" И только утром они узнали о вводе войск в Чехословакию.Но повторю. Я вообще не обсуждал историю.Речь ведь была не конкретно об Украине, аИ я не выделял именно Украину, а писал обо всей территории бывшей Росс. империи. Или на ней тоже не было гражданской войне, а был какой-то "збройний конфлікт"" Между кем? Русским народом и свалившимися с Луны большевиками?С чем вы спорите? Или что хотите доказать?