ЛАД написав:В качестве игры ума могу вам предложить и такой вариант: где-то в конце 44-начале 45 Запад (США-Англия) заключают сепаратный мир с Германией и начинают совместную борьбу с "большевизмом". Или даже после победы 8.05.45 не распускают пленные немецкие войска, а бросают их в бой против "Советов". Вы уверены, что "СРСР 100% захопив усю Європу"?
Для того щоб цього не сталось і була Тегеранська конференція (в грудні 1943). Публічна! Тому такий ніж у спину від США нереальний в 1944/45 роках. Це було б несприйнято населенням США/Англії. А у них яка не яка демократія! А я вам накину реальний сценарій. В 1939 році СРСР і Німеччина заключають не пакт Молотова-Ріббентропа, тримаючи ножі за пазухою, а реальний договір! І ділять не Польщу а увесь світ. А США ділять навпіл. Не було б тоді ні США, ні ядерної зброї в США, ні долара. Як вам такий сценарій?
Я вам предложил вариант исключительно в качестве игры ума, а вы мне в ответ ещё один вариант альтернативной истории. Простите, но доказывать вам невозможность ваших (уже 3-х) вариантов не буду. И, главное, что даже если предположить, что они возможны, то они уже не реализовались. Смысл их разбирать?
ЛАД написав:Была ещё и Словацкая Советская республика. Это всё тоже результаты "більшовицької агресії"? Охота вам поспорить?
Я не з ким не сперечаюсь, просто дива, у вас одна історія, на русском языке, а в усьому світі історія інша. Так, окупація Чехословаччини, 1968 рік. І я особисто знаю людину, який брав участь у цій окупації- а что я мог сделать, нам приказали. Потім він-же їздив на антімайдан, звісно було виправдання- деньги нужны.
fler написав:Чудова новина у розвиток мого попереднього поста: Иранское новостное агентство Tasnim, отражающее позицию Корпуса стражей исламской революции, обвинило Россию в том, что она намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором. Коридор позволяет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой – единственным регионом страны, граничащим с Турцией. По сути, речь идет о создании транспортной артерии, которая свяжет Анкару и Баку. Однако этот коридор пролегает по границе Армении и Ирана, отрезая эти страны друг от друга и коренным образом меняя геополитическое положение в Кавказском регионе. «Иранские эксперты советуют России учитывать, что Иран выступает против создания коридора. В Москве не должны удивляться легитимным требованиям Ирана. Наше суверенное государство, которое всегда сопротивлялось гегемонистским устремлениям США и Запада, не потерпит изменений на своих границах», – передает агентство. @yigal_levin
И ещё одна ссылка - "Кассир" из Баку: Азербайджан заменит Россию как поставщика газа в ЕС через Украину? "Геофактор" - https://www.youtube.com/watch?v=crKG1uvuwE4&list=PLPxY8gWukB7GlgejeplZZeFlvsgCvXAAr&index=1&t=484s. К вопросу о прекращении транзита русского газа через территорию Украины. Будет идти тот же газ, только будет называться азербайджанским, по сути ничего не изменится, Баку будет просто играть роль кассира. Правда, сложность в том, что Азербайджан опасается обвинений в поставках росс. газа на рынок ЕС.
fler написав:Чудова новина у розвиток мого попереднього поста: Иранское новостное агентство Tasnim, отражающее позицию Корпуса стражей исламской революции, обвинило Россию в том, что она намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором. Коридор позволяет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой – единственным регионом страны, граничащим с Турцией. По сути, речь идет о создании транспортной артерии, которая свяжет Анкару и Баку. Однако этот коридор пролегает по границе Армении и Ирана, отрезая эти страны друг от друга и коренным образом меняя геополитическое положение в Кавказском регионе. «Иранские эксперты советуют России учитывать, что Иран выступает против создания коридора. В Москве не должны удивляться легитимным требованиям Ирана. Наше суверенное государство, которое всегда сопротивлялось гегемонистским устремлениям США и Запада, не потерпит изменений на своих границах», – передает агентство. @yigal_levin
И ещё одна ссылка - "Кассир" из Баку: Азербайджан заменит Россию как поставщика газа в ЕС через Украину? "Геофактор" - https://www.youtube.com/watch?v=crKG1uvuwE4&list=PLPxY8gWukB7GlgejeplZZeFlvsgCvXAAr&index=1&t=484s. К вопросу о прекращении транзита русского газа через территорию Украины. Будет идти тот же газ, только будет называться азербайджанским, по сути ничего не изменится, Баку будет просто играть роль кассира. Правда, сложность в том, что Азербайджан опасается обвинений в поставках росс. газа на рынок ЕС.
Погано знаєте регіон, але ж ЛАД спеціаліст у всьому, в тому числі з відносин на Близькому Сході та Кавказі.
ЛАД написав:Была ещё и Словацкая Советская республика. Это всё тоже результаты "більшовицької агресії"? Охота вам поспорить?
Я не з ким не сперечаюсь, просто дива, у вас одна історія, на русском языке, а в усьому світі історія інша. Так, окупація Чехословаччини, 1968 рік. І я особисто знаю людину, який брав участь у цій окупації- а что я мог сделать, нам приказали. Потім він-же їздив на антімайдан, звісно було виправдання- деньги нужны.
Какая "інша історія"? Вы будете утверждать, что не было Баварской, Венгерской, Словацкой Советских республик?
А я особисто помню, как ребята в универе на 3 года старше, когда вернулись с лагерных сборов рассказывали, как их подняли ночью по тревоге, привезли на вокзал и приказали развернуть зенитную батарею. Ничего не объясняли. Они уж думали: "Во попали! Война началась!" И только утром они узнали о вводе войск в Чехословакию.
Но повторю. Я вообще не обсуждал историю. Речь ведь была не конкретно об Украине, а в принципе о гражданской войне. И я не выделял именно Украину, а писал обо всей территории бывшей Росс. империи. Или на ней тоже не было гражданской войне, а был какой-то "збройний конфлікт"" Между кем? Русским народом и свалившимися с Луны большевиками? С чем вы спорите? Или что хотите доказать?
flyman написав:........... Погано знаєте регіон, але ж ЛАД спеціаліст у всьому, в тому числі з відносин на Близькому Сході та Кавказі.
Я не "спеціаліст у всьому". Просто прежде, чем испражняться, как вы порой делаете, стараюсь хоть немного ознакомиться с вопросом. Вы с чем-то не согласны в моём посте о Кавказе? Так возразите по сути. Но вообще-то, я там не высказывал никакого особого мнения, просто дал ссылки, причём не на росс. источники, а на DW. Так с чем вы не согласны? Или просто: "А Баба Яга против"?