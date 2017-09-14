Додано: Суб 07 вер, 2024 12:36

Ой+ написав: andrijk777 написав: 4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів.

Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали. 4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів.Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.

Американці воювали так, щоб мінімізовувати власні втрати. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%D0%B9 - Битва за Мідвей - розгромили японський флот

Втрати японців склали 4 важких авіаносці, 1 важкий крейсер, 228 літаків і близько 2500 осіб, серед яких були найдосвідченіші пілоти японської палубної авіації. Американці втратили 1 важкий авіаносець, 1 есмінець, 150 літаків, 307 військовослужбовців. Японія втратила ініціативу до кінця війни й була вимушена перейти до оборонних дій.

До речі порівняйте можливості Японії з її важкими авіаносцями і що мав в ті часи срср на флоті, а червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців. Ну і у 1945 США вже мали ядрьону бімбу, а срср ще ні, що можливо і стримало машину смерті від руху на захід. Американці воювали так, щоб мінімізовувати власні втрати.- Битва за Мідвей - розгромили японський флотДо речі порівняйте можливості Японії з її важкими авіаносцями і що мав в ті часи срср на флоті, а червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців. Ну і у 1945 США вже мали ядрьону бімбу, а срср ще ні, що можливо і стримало машину смерті від руху на захід.

Правительство США ожидало, что ещё одна атомная бомба будет готова к использованию в середине августа, и ещё по три — в сентябре и октябре

У Вас в противоположностьпереоценка американцев.Когда-то читал о битве за Мидуэй подробнее, чем по Вашей ссылке. Там не всё так просто. Для такой победы американцев сильно сошлись звёзды. Там и значительная доля удачи, и ошибки японцев. Такие действительно блестящие результаты были достигнуты не потому, что "Американці воювали так, щоб мінімізовувати власні втрати".И да, в 1945 "США вже мали ядрьону бімбу". Но 2 имеющихся они уже использовали в Японии. Не могу сейчас найти цифры, показывающие количество бомб в США в первые годы, но явно небольшое.Сомневаюсь в этих цифрах, но ладно.При этом мощность этих бомб по современным меркам была невелика - "Малыш" (урановая, Хиросима) - 13-18 кт, "Толстяк" (плутониевая, Нагасаки) - 21 кт. По нынешним понятиям тактические заряды. Их применение по японским городам дало ужасающий эффект. Но на поле боя эффект был бы не столь значительным. Кроме того, их пришлось бы применить на европейской территории, а не на явно вражеской японской, что вызвало бы резко отрицательный моральный эффект на Западе. Бомбардировки советских городов вряд ли были бы успешными - дальность, ПВО, слишком большое количество целей при небольших возможностях.И последнее."червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".Оценки потерь во 2МВ весьма относительны, но примерно так:Германия - на советско-германском фронте 5 965 900 чел.,СССР - от 8 668 400 до 10 922 000 чел.При этом советские потери - на всех фронтах и, если правильно понимаю, включают погибших в плену (цифра намного выше немецкой).Тогда и "німецька армія дійсно була машиною смерті для німців". Относительно малые потери США и Великобритании легко понять - позднее открытие второго фронта (июль 1944). И даже после этого напряжённость боёв там была, в общем, заметно ниже.Заодно посмотрите "Операция «Немыслимое»" -. Специально даю ссылку на англ., а не русскую Вики.