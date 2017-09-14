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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97169717971897199720 ... 9722>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:12

  UA написав:Мне интересно какое соотношение постов За тцк и Против тцк будет, если не удалять посты Против тцк?
1 к 10 или 1 к 100
Имея уверенность что точно удалят вероятно многие не пишцт
Тогда 1 к 1000?
С точки зрения реальных настроений хотя бы местной аудитории.

якщо опитувати серед ухилянтів, то картина буде зрозуміла. а може спитаємо тих, хто в окопах, що вони думають про всіх тих ухилянтів? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:13

UA

Да, это военных преступления.

Це не розмова. Статей і яка відповідальність не буде?
Черговий «нуль без палички» виступає.

Коли ви вже безтолкові почнете говорити про те, в чому хоч трохи розумієтесь.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 07 вер, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:14

  UA написав:Это из серии А то Путин нападет.
Да, нападет
Да, это военных преступления.
Я ж не заставляю вас вылазить из своего теплого мирка :mrgreen:

якщо ти потрапиш в окупацію, ось тоді ти дізнаєшся, що таке військові злочини.
а може й ні, якщо вчасно перефарбуєшся...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:22

  ЛАД написав:
  fler написав:Чудова новина у розвиток мого попереднього поста:
Иранское новостное агентство Tasnim, отражающее позицию Корпуса стражей исламской революции, обвинило Россию в том, что она намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором.
Коридор позволяет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой – единственным регионом страны, граничащим с Турцией. По сути, речь идет о создании транспортной артерии, которая свяжет Анкару и Баку.
Однако этот коридор пролегает по границе Армении и Ирана, отрезая эти страны друг от друга и коренным образом меняя геополитическое положение в Кавказском регионе.
«Иранские эксперты советуют России учитывать, что Иран выступает против создания коридора. В Москве не должны удивляться легитимным требованиям Ирана. Наше суверенное государство, которое всегда сопротивлялось гегемонистским устремлениям США и Запада, не потерпит изменений на своих границах», – передает агентство.
@yigal_levin

Побажаємо успіхів обом сторонам.

Тоже интересно. :)
С каких пор такая дружба между христианской Арменией и правоверно исламским Ираном?
Каким образом "Россия намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором"?

а є таке явище - співпраця Вірменії та Ірану. Вірменія зрозуміло - в неї кордони з двома ворожими державами - Азербайджан та Туреччина, співпрацює з ким може. в чому мотивація Ірану? не вивчав це питання, але що знаю. Іран щось на кшталт срср - персів так лише 60 % здається. а 30% - етнічні азербайджанці. й в Азербайджані є деякі націоналістичні елементи. до речі здається лише Іран та Азербайджан - єдині країни з переважної більшістю мусульман-шиїтів. але Азербайджан - автократична країна де релігію тримають в рамках (на відміну від Ірану), й вона тісно співпрацює з Туреччиною (бо там інша взаємодія на підставі тюркських мов). Тому як противага цьому Іран співпрацює з Вірменією
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:36

  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів.
Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.

Американці воювали так, щоб мінімізовувати власні втрати. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%D0%B9 - Битва за Мідвей - розгромили японський флот
Втрати японців склали 4 важких авіаносці, 1 важкий крейсер, 228 літаків і близько 2500 осіб, серед яких були найдосвідченіші пілоти японської палубної авіації. Американці втратили 1 важкий авіаносець, 1 есмінець, 150 літаків, 307 військовослужбовців. Японія втратила ініціативу до кінця війни й була вимушена перейти до оборонних дій.

До речі порівняйте можливості Японії з її важкими авіаносцями і що мав в ті часи срср на флоті, а червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців. Ну і у 1945 США вже мали ядрьону бімбу, а срср ще ні, що можливо і стримало машину смерті від руху на захід.

У Вас в противоположность andrijk777 переоценка американцев.
Когда-то читал о битве за Мидуэй подробнее, чем по Вашей ссылке. Там не всё так просто. Для такой победы американцев сильно сошлись звёзды. Там и значительная доля удачи, и ошибки японцев. Такие действительно блестящие результаты были достигнуты не потому, что "Американці воювали так, щоб мінімізовувати власні втрати".
И да, в 1945 "США вже мали ядрьону бімбу". Но 2 имеющихся они уже использовали в Японии. Не могу сейчас найти цифры, показывающие количество бомб в США в первые годы, но явно небольшое.
Правительство США ожидало, что ещё одна атомная бомба будет готова к использованию в середине августа, и ещё по три — в сентябре и октябре

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8#%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Сомневаюсь в этих цифрах, но ладно.
При этом мощность этих бомб по современным меркам была невелика - "Малыш" (урановая, Хиросима) - 13-18 кт, "Толстяк" (плутониевая, Нагасаки) - 21 кт. По нынешним понятиям тактические заряды. Их применение по японским городам дало ужасающий эффект. Но на поле боя эффект был бы не столь значительным. Кроме того, их пришлось бы применить на европейской территории, а не на явно вражеской японской, что вызвало бы резко отрицательный моральный эффект на Западе. Бомбардировки советских городов вряд ли были бы успешными - дальность, ПВО, слишком большое количество целей при небольших возможностях.

И последнее.
"червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".
Оценки потерь во 2МВ весьма относительны, но примерно так:
Германия - на советско-германском фронте 5 965 900 чел.,
СССР - от 8 668 400 до 10 922 000 чел.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
При этом советские потери - на всех фронтах и, если правильно понимаю, включают погибших в плену (цифра намного выше немецкой).
Тогда и "німецька армія дійсно була машиною смерті для німців". Относительно малые потери США и Великобритании легко понять - позднее открытие второго фронта (июль 1944). И даже после этого напряжённость боёв там была, в общем, заметно ниже.

Заодно посмотрите "Операция «Немыслимое»" - https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable. Специально даю ссылку на англ., а не русскую Вики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:38

tumos
Описка. Мав на увазі 125-ту
Яка там може бути 121. Тяжкими там на відео і не пахне.
Знайти синці на боках і натягнути на 125 - можливо при бажанні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😱 Тим часом в Одесі, працівник ТЦК намагався вдарити жінку.

Деталі інциденту уточнюються…


Но в этом случае его оттащили полицейские. Молодцы
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:49

ЛАД
А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)???
И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой.
Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:54

  Hotab написав:UA



Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.


Знов каша у вас в голові.
Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу.
З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»).
А не просто щось заявляти.


Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ

Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?

Да, действия, направленные против гражданских лиц в Украине, могут считаться военным преступлением согласно международному праву. Женевские конвенции и их дополнительные протоколы запрещают преднамеренные нападения на гражданское население и объекты, не являющиеся военными целями. Также нарушение прав гражданских лиц в зоне конфликта, такие как убийства, пытки, похищения и другие акты насилия, может подпадать под определение военных преступлений.

Международный уголовный суд (МУС) рассматривает такие преступления и может привлекать виновных к ответственности.


Вот несколько ключевых норм международного права, регулирующих ответственность за нападения на гражданских лиц:

1. **Женевские конвенции (1949 год) и Дополнительные протоколы (1977 год)**:
- **Женевская конвенция IV** (о защите гражданских лиц во время войны): регулирует защиту гражданского населения в конфликтных зонах.
- **Дополнительный протокол I (1977)**, статья 51 – "Защита гражданского населения": прямо запрещает нападения на гражданских лиц и акты террора.
- **Статья 85** Дополнительного протокола I также определяет, что преднамеренные нападения на гражданских лиц считаются тяжкими нарушениями и могут рассматриваться как военные преступления.

2. **Римский статут Международного уголовного суда (1998)**:
- **Статья 8**: определяет действия, которые могут считаться военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданское население и несоразмерные военные действия, приводящие к гибели гражданских лиц.

3. **Гаагские конвенции (1899, 1907)**:
- **Гаагская конвенция IV** (1907): регулирует законы и обычаи ведения войны, включая защиту гражданских лиц и их имущества.

Эти нормы составляют основу международного гуманитарного права, и нарушение их может привести к привлечению к уголовной ответственности за военные преступления.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Hotab написав:UA



Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.


Знов каша у вас в голові.
Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу.
З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»).
А не просто щось заявляти.


Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ

Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?

Да, действия, направленные против гражданских лиц в Украине, могут считаться военным преступлением согласно международному праву. Женевские конвенции и их дополнительные протоколы запрещают преднамеренные нападения на гражданское население и объекты, не являющиеся военными целями. Также нарушение прав гражданских лиц в зоне конфликта, такие как убийства, пытки, похищения и другие акты насилия, может подпадать под определение военных преступлений.

Международный уголовный суд (МУС) рассматривает такие преступления и может привлекать виновных к ответственности.


Вот несколько ключевых норм международного права, регулирующих ответственность за нападения на гражданских лиц:

1. **Женевские конвенции (1949 год) и Дополнительные протоколы (1977 год)**:
- **Женевская конвенция IV** (о защите гражданских лиц во время войны): регулирует защиту гражданского населения в конфликтных зонах.
- **Дополнительный протокол I (1977)**, статья 51 – "Защита гражданского населения": прямо запрещает нападения на гражданских лиц и акты террора.
- **Статья 85** Дополнительного протокола I также определяет, что преднамеренные нападения на гражданских лиц считаются тяжкими нарушениями и могут рассматриваться как военные преступления.

2. **Римский статут Международного уголовного суда (1998)**:
- **Статья 8**: определяет действия, которые могут считаться военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданское население и несоразмерные военные действия, приводящие к гибели гражданских лиц.

3. **Гаагские конвенции (1899, 1907)**:
- **Гаагская конвенция IV** (1907): регулирует законы и обычаи ведения войны, включая защиту гражданских лиц и их имущества.

Эти нормы составляют основу международного гуманитарного права, и нарушение их может привести к привлечению к уголовной ответственности за военные преступления.
Жопаті вам і не таке розкаже. Ви б ще поради з ремонту чи будівництва б в нього питали
Faceless
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